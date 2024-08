Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Feldschlösschen Alkoholfrei

Nach Feierabend, am Wochenende oder an einem heissen Sommertag: Biermomente geniessen wir alle unterschiedlich. Was wir jedoch alle gemeinsam haben – am liebsten trinken wir ein kühles Blondes in Gesellschaft. Sei es mit den Arbeitsgsspänli nach getaner Arbeit, mit Freundinnen und Freunden an einem lustigen Abend oder zum Anstossen beim Grillplausch mit der Familie.

Geselligkeit ist wichtig. Unser Sozialleben beeinflusst unsere Gesundheit. Wie pflegt der deutsche Wissenschaftsjournalist Werner Bartens zu sagen: «Wer sich jeden Tag missmutig ein paar Löffel kalt gepresstes Olivenöl einflösst, der wird davon keinen gesundheitlichen Nutzen haben.» Viel besser sei es, einen Schweinsbraten in geselliger Runde zu geniessen. Viele Studien aus aller Welt belegen, dass ein intaktes Sozialleben gesund hält. Einsamkeit hingegen macht krank.

Feldschlösschen Alkoholfrei – für jeden Geschmack Probiere die köstlichen alkoholfreien Biere von Feldschlösschen und finde deinen Favoriten. Neben Feldschlösschen Alkoholfrei Lager führt Feldschlösschen seit 2018 auch Feldschlösschen Alkoholfrei Weizenfrisch isotonisch. Das Angebot wurde zudem um fruchtige alkoholfreie Biermischgetränke ergänzt, wie Feldschlösschen Zitrone 0.0 % und Feldschlösschen Pfirsich 0.0 %. Mit Grapefruit 0.0 % erweitert Feldschlösschen 2024 sein Angebot und bietet damit noch mehr Auswahl.

Alternative zu Eistee und Limonade

Biermomente mit unseren Liebsten tun der Seele gut – und alkoholfreies Bier passt zu einem gesunden Lebensstil. Dieses hat in den letzten Jahren aus gutem Grund einen Boom erlebt. Hergestellt aus Wasser und Zutaten natürlichen Ursprungs wie Malz, Hopfen und Hefe ist es besonders erfrischend und hat den geselligen Charakter eines kühlen Biers. Waren alkoholfreie Biere zunächst meist «Lagerbier-Kopien», gibt es sie mittlerweile in vielen verschiedenen Stilen, zum Beispiel als Weizen oder als fruchtige Biermischgetränke. Feldschlösschen hat mit Pfirsich 0.0 %, Zitrone 0.0 % und Grapefruit 0.0 % drei spannende und erfrischende Bier-Varianten auf den Markt gebracht.

Bei unserer Video-Umfrage haben wir Passantinnen und Passanten in Zürich gefragt, warum sie gerade (k)ein Bier trinken. Diejenigen, die sich keines gegönnt haben, nannten folgende Gründe: Es ist zu früh, ich gehe gleich trainieren, oder ich achte auf einen gesunden Lebensstil.

Isotonisch und interessant für den Sport

Alkoholfreies Bier jedoch kann in jeder Situation getrunken werden. Vor oder nach dem Workout , in der Mittagspause oder beim Apéro, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Mit alkoholfreiem Bier behält man einen klaren Kopf, löscht den Durst und führt dem Körper gleichzeitig wichtige Nährstoffe zu. Und es ist eine ideale Alternative zu zuckerhaltigen Softdrinks.

Alkoholfreie Biere enthalten natürliche Polyphenole, Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium und B-Vitamine natürlicher Herkunft. Eine Studie von Münchner Sportmedizinern bei Marathonläuferinnen und -läufern hat ergeben, dass der Konsum von alkoholfreiem Bier Entzündungen vorbeugen und das Immunsystem stärken kann. Auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) ist der Ansicht, dass isotonisches alkoholfreies Bier Sportlerinnen und Sportlern empfohlen werden könne.

Welche Vorteile hat alkoholfreies Bier? • Es ist natürlich erfrischend und durstlöschend.

• Es überzeugt mit vollem Geschmack und ist somit die perfekte Alternative zu herkömmlichen Erfrischungsgetränken.

• Enthält positive Inhaltsstoffe wie natürliche Polyphenole (aus dem Hopfen), die sich positiv auf das Immunsystem auswirken können, sowie Mineralstoffe (u.a. Magnesium, Kalium) und verschiedene B-Vitamine.

• Es sorgt für Abwechslung beim Essen, in der Freizeit und beim geselligen Beisammensein.

