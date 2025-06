So besiegte Meme-Star Zeki den Achselschweiss

1/3 Internet-Star Zeki kann nach seiner Schweissbehandlung in der Lucerne Clinic wieder lachen.

Darum gehts Achselschweiss und Geruch können Probleme und Einschränkungen verursachen

Zeki Bulgurcu fand in der Lucerne Clinic eine dauerhafte Lösung



Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Lucerne Clinic

Schwitzen ist eine ganz normale Körperfunktion: Es hilft uns, die Körpertemperatur zu regulieren, zum Beispiel beim Sport oder auch im Sommer. Doch manchmal kann Schwitzen auch zu Problemen führen: wenn es ohne Hitze, Anstrengung oder andere erkennbare äussere Einflüsse geschieht und dabei sichtbare Flecken und Geruch entstehen.

Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir vor einer Prüfung oder einer Präsentation im Büro sehr aufgeregt oder nervös sind. Manche Menschen schwitzen aber auch übermässig stark, weil sie unter Hyperhidrose leiden. Dieses krankhafte Schwitzen ist oftmals erblich veranlagt und tritt laut Studien bei zwei bis vier Prozent der Menschen in der Schweiz auf.

Stress-Schweissflecken behinderten Zeki bei Drehs

Beide Ursachen haben dieselben einschneidenden Folgen für die Lebensqualität: Die Schweissflecken sind (besonders auf heller, bunter Kleidung) gut sichtbar, führen zu Stress und schmälern das Selbstvertrauen – gerade bei Berufsleuten, die nah im Kontakt zu Kundinnen und Kunden stehen, wie zum Beispiel Kundenberater, Coiffeusen oder Tätowierer.

Aber auch Menschen, die im Job vor Menschen stehen und etwas präsentieren müssen, können unter übermässigem Schwitzen leiden. Zu Letzteren gehört als Comedian auch Zeki Bulgurcu (34).

Der Influencer («zekisworld»), Inhaber und Gründer von «swissmeme», Restaurantbesitzer und Neu-Papi, hat regelmässig Auftritte und Videodrehs, litt in diesen Momenten oft unter stressbedingter Schweissbildung. «Ich habe in der Schweiz jeden Tag Stress. Und bei den Drehs waren Schweissflecken sehr mühsam», sagt er. «Ich musste wie ein Pinguin laufen, dass man es nicht sieht.»

Gesucht und gefunden: dauerhafte Lösung

Doch was tun? Nicht immer erzielen Deos oder Medikamente die erwünschte Wirkung. So auch bei Zeki nicht, der sich deshalb auf die Suche nach einer wirksamen und dauerhaften Lösung machte – und bei seiner Recherche auf die Behandlung sweatLess+ von der Lucerne Clinic stiess.

Die Zentralschweizer Schönheitsklinik gilt aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung in Sachen Achselschweissbehandlungen und mit den beiden Methoden miraDry und sweatLess+ als europaweit führend und entwickelte mit Letzterer eine noch effektivere Behandlung, die sie als einzige Klinik überhaupt anbietet.

Konkret handelt es sich bei sweatLess+ um eine Methode, die bis zu viermal effektiver ist als vergleichbare Anwendungen. Dabei werden unter lokaler Betäubung die Schweiss- und Duftdrüsen unter den Achseln durch kontrollierte Wärme verödet.

Der grosse Vorteil: Die Behandlung ist schmerzfrei, gilt als effektiv, gut verträglich und nebenwirkungsarm und muss in der Regel nicht wiederholt werden. «Meist ist nur eine Behandlung nötig, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erhalten. Das Resultat tritt zudem sofort ein», sagt Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic. «Schweiss und Geruch können bis zu 93 Prozent reduziert werden.»

Wichtig zu wissen: «Da sich nur gerade zwei Prozent aller Schweissdrüsen unseres Körpers unter unseren Achseln befinden und durch die Behandlung lediglich Schweissdrüsen, aber keine Nerven zerstört werden, bekommt der Körper gar nicht mit, dass diese fehlen – so kommt es auch nicht zum Kompensationsschwitzen», erklärt Jürg Häcki.

«Cooles und kompetentes Personal, angenehme Behandlung»

Pluspunkte, die auch Zeki überzeugten. «Ich habe bei meiner Recherche bei sweatLess+ einfach das beste Gefühl bekommen», sagt er. «Mich hat motiviert, dass ich danach in Stresssituationen weniger Achselschweiss und -geruch habe.»

Anfang Januar schritt er in der Leuchtenstadt schliesslich zur Tat. Kurz und vor allem angenehm – so lässt sich auch für Zeki die Behandlung an der Lucerne Clinic zusammenfassen. «Es war wirklich angenehm, nicht einmal das Gerät habe ich gespürt», so der Internetstar. Das Personal sei cool, kompetent und professionell. «Ich kann garantieren, dass man der Lucerne Clinic zu 100 Prozent vertrauen kann», betont Zeki.

Zeki empfand die Behandlung in der Lucerne Clinic als kurz, schmerzfrei und angenehm.

Facts zu sweatLess+ im Überblick sweatLess+ gibt es nur in der Lucerne Clinic

Behandlung ist 4-mal effektiver als vergleichbare Methoden

Langjährige Erfahrung der Lucerne Clinic

Durch Eigenstudien mit Probanden getestet

Dauerhafte Schweiss- sowie Geruchsreduktion unter den Achseln

Ohne chirurgischen Eingriff

Das Resultat? Der 34-Jährige kann bei Videodrehs und vor seinen 545’000 Instagram-Followern nun wieder ganz unbefangen und sicher agieren. Und auch seine neue, mitunter stressige Rolle als Vater meistert er ganz ohne sichtbare Spuren. Sprich: Themen wie lästige Deoränder am T-Shirt und die eingeschränkte Kleiderwahl sind für Zeki passé.

Eine zurückgewonnene Lebensqualität, über die sich nebst Zeki auch weitere Schweizer Promis freuen. Ein Punkt, der Zeki zusätzlich überzeugt hat. «Ich fand persönlich cool, dass auch Jonny Fischer bereits dieselbe Achselschweiss-Behandlung abgeschlossen hat.»