Kennst du das ungute Gefühl im ÖV, wenn dein Sitznachbar etwas zu genau auf dein Handy schaut? Wir erklären, in welchen Situationen neugierige Blicke am meisten nerven, warum das sogar gefährlich sein kann und wie du per Fingertipp für Abhilfe sorgst.

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Ob im vollen Lift, im Café oder beim Pendeln: Neugierige Blicke gibt es überall. Du tippst gerade eine etwas zu ehrliche Nachricht über deinen Chef in den Gruppenchat, als du aus dem Augenwinkel merkst, dass die Person neben dir im Tram jedes Wort mitliest.

Bisher gab es nur zwei schlechte Lösungen: das Handy verkrampft wegdrehen oder hässliche Sichtschutzfolien aufkleben, die das Display dunkel und unscharf machen.

Hier sind die Klassiker, in denen fremde Blicke am meisten schmerzen.

1 Offener Einblick in deine Finanzen

Du stehst in der Schlange im Supermarkt und willst kurz prüfen, ob die Überweisung für die Miete schon raus ist oder ob das Budget noch für den Wocheneinkauf reicht. Während du die Banking-App öffnest und dich ein wenig drehst, spürst du den Blick der Person hinter dir. Es geht niemanden etwas an, wie viel – oder wenig – Geld du auf dem Konto hast. Ohne Sichtschutz fühlt sich der Blick aufs Handy an wie ein Blick in dein offenes Portemonnaie.

2 Fremde Augen scannen das Geschäftsmail

Du sitzt im vollen Intercity von Bern nach Zürich und nutzt die Fahrt, um noch ein paar dringende Mails zu beantworten. Du tippst gerade eine vertrauliche Strategie oder Details zu einem neuen Projekt, als du bemerkst, dass dein Sitznachbar mit den Augen schon fast an deinem Display klebt. Diese Mischung aus Zeitdruck und der Sorge um die nötige Diskretion ist purer Stress. Du steckst das Handy genervt weg und verschiebst die wichtige Arbeit gezwungenermassen in deinen Feierabend.

Dein Display, deine Privatsphäre: Das neue Samsung Galaxy S26 Ultra Das Samsung Galaxy S26 Ultra setzt neue Massstäbe in Sachen Privatsphäre und Technik. Das Highlight des Smartphones ist das weltweit erste integrierte «Privacy Display», das Schluss mit neugierigen Blicken macht. Dank einer innovativen Hardware-Schicht im Panel lässt sich der Sichtschutz jederzeit per Fingertipp aktivieren. Während du von vorne ein kristallklares, brillantes Bild geniesst, sehen Personen neben dir im Bus oder Büro nur einen schwarzen Bildschirm. Ergänzt durch das edle Titanium-Gehäuse, eine KI-gestützte Profi-Kamera und den integrierten S Pen, ist das S26 Ultra das ultimative Gadget für alle, die absolute High-End-Leistung mit kompromissloser Privatsphäre verbinden wollen. Das Samsung Galaxy S26 Ultra setzt neue Massstäbe in Sachen Privatsphäre und Technik. Das Highlight des Smartphones ist das weltweit erste integrierte «Privacy Display», das Schluss mit neugierigen Blicken macht. Dank einer innovativen Hardware-Schicht im Panel lässt sich der Sichtschutz jederzeit per Fingertipp aktivieren. Während du von vorne ein kristallklares, brillantes Bild geniesst, sehen Personen neben dir im Bus oder Büro nur einen schwarzen Bildschirm. Ergänzt durch das edle Titanium-Gehäuse, eine KI-gestützte Profi-Kamera und den integrierten S Pen, ist das S26 Ultra das ultimative Gadget für alle, die absolute High-End-Leistung mit kompromissloser Privatsphäre verbinden wollen. Entdecke das neue Samsung Galaxy S26 Ultra

3 Wenn der Kollege mitswipt

Ein schneller Swipe auf Tinder oder Hinge, während du im Bürolift in den dritten Stock fährst? Eigentlich harmlos. Doch wenn die konservative Kollegin oder der neugierige Praktikant direkt daneben steht, wird dein Smartphone plötzlich zum digitalen Schaufenster deines Liebeslebens. Du versuchst, das Handy krampfhaft nah am Körper zu halten, was die Situation meist nur noch auffälliger und peinlicher macht.

4 Vorsicht vor Datendieben

Was im Alltag nervt, kann auch gefährlich werden: Experten nennen das gezielte Ausspähen von sensiblen Daten «Shoulder Surfing», also «jemandem über die Schulter schauen». Ob beim Login für das Onlinebanking im Café oder bei der Eingabe deiner Kreditkartendaten beim Onlineshopping im Bus: Betrüger nutzen oft jede Chance, um Passwörter oder PINs abzugreifen. Manchmal arbeiten sie sogar im Team oder filmen die Fingerbewegungen heimlich mit. Die meisten Opfer merken erst nach dem bereits angerichteten Schaden, wie einfach PIN- und Kontozugriffe möglich sind.

5 Ungewollte Diashow beim Znacht

Du möchtest einem Freund im Restaurant nur kurz das Video von deinem neuen Hund zeigen. Beim Scrollen durch die Galerie tauchen aber plötzlich Fotos der letzten wilden Partynacht oder freizügige Strand-Selfies auf. Der Fremde am Nachbartisch bekommt die ungewollte Diashow zu deinem Privatleben gratis dazu.

Der optimale Schutz gegen fremde Blicke

Bestimmt hast du dich in mindestens einer dieser Situationen wiedererkannt. Das unangenehme Gefühl, im öffentlichen Raum beobachtet zu werden, gehört für die meisten von uns fast schon zum Alltag. Und genau hier setzt das neue Samsung Galaxy S26 Ultra an. Das Smartphone ist ein echter Gamechanger für alle, die ihr Privatleben auch privat halten wollen. Anstatt auf externe Folien zu setzen, hat Samsung die Lösung direkt im Gerät integriert.

Du kannst den Sichtschutzmodus ganz einfach per Fingertipp aktivieren: Während du selbst von vorn weiterhin ein brillantes Bild geniesst, wird der Bildschirm für neugierige Sitznachbarn von der Seite her schlichtweg schwarz. Peinliche Fettnäpfchen und neugierige Blicke gehören so endgültig der Vergangenheit an.