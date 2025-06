Roman B. spricht offen über seinen Weg aus der Alkoholsucht

«Wer sich Hilfe holt, beweist innere Stärke»

Maya Müller ist systemische Therapeutin an der Berit Klinik in Wattwil. Im Interview spricht sie über Klischees, Scham und das, was Menschen in der Therapie wirklich verändert.

Was ist Ihrer Erfahrung nach der grösste Irrglaube über Alkoholabhängigkeit?

Maya Müller: Die Sucht betrifft viele Menschen, unabhängig von Alter, Beruf oder sozialem Umfeld – Lehrerinnen, Selbstständige, Väter, Akademikerinnen. Viele funktionieren nach aussen perfekt, leiden aber innerlich. Alkohol ist in unserer Gesellschaft tief verankert. In Filmen, Werbung, Alltagssituationen. Er gilt als Mittel zur Entspannung. Doch was harmlos aussieht, kann schnell zum Problem werden.

Was zeichnet die Kurzzeittherapie an Ihrer Klinik aus?

Wir bieten ein sehr intensives, aber lösungsorientiertes Programm an. Innerhalb von vier Wochen arbeiten wir auf mehreren Ebenen – mit Einzel- und Gruppentherapie, Bewegung, Kunst und Verhaltenstherapie. Das spricht unterschiedliche Persönlichkeiten an und ist besonders gut für Menschen geeignet, die mitten im Leben stehen und sich dem Thema gezielt stellen wollen. Es geht nicht nur darum, mit dem Trinken aufzuhören, sondern ein neues Lebensgefühl zu entwickeln.

Wie verändert sich ein Mensch während der Therapie?

Wenn Alkohol wegfällt, kommt vieles zum Vorschein, das vorher betäubt wurde: alte Verletzungen, Beziehungsmuster, ungelöste Lebensfragen. Manche erkennen, dass sie einem inneren Glaubenssatz folgen, etwa: Ich bin nichts wert. Wenn dieser Moment kommt und jemand versteht, dass er oder sie etwas ändern kann, dann beginnt echte Transformation. Und es ist berührend zu sehen, wie Menschen sich selbst wieder auf ehrliche und oft sehr mutige Weise begegnen.

Welche Rolle spielt dabei die Scham?

Eine sehr grosse. Viele empfinden ihre Abhängigkeit als persönliches Versagen. Dabei ist es das Gegenteil. Wer sich Hilfe holt, beweist enorme innere Stärke. In der Therapie lernen die Menschen, ihre Geschichte mit Mitgefühl zu betrachten, statt mit Selbstverurteilung. Und genau dadurch entsteht Raum für Entwicklung.

Was möchten Sie Menschen sagen, die sich noch nicht trauen, Hilfe zu suchen?

Dass es sich lohnt. Veränderung ist möglich, und zwar unabhängig davon, wie lange jemand schon trinkt oder wie sehr er sich dafür schämt. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ehrlich hinzuschauen und daran zu arbeiten, ist eines der grössten Geschenke, die man sich machen kann. Und wir sehen jeden Tag, wie viel Lebensfreude dadurch zurückkommt.