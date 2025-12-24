DE
Wie gut kennst du die Malediven?
Quiz lösen und vielleicht Traumferien gewinnen

Für deine nächsten Ferien beschert dir Hotelplan ein «Once in a Lifetime»-Erlebnis: Flüge mit Edelweiss in der komfortablen Economy Max nach Malé und sieben Nächte im Luxusresort Ananea Madivaru – alles für zwei Personen. Versuch dein Glück!
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Das Luxusresort Ananea Madivaru im Nord-Ari-Atoll.
Foto: SI Travel

Darum gehts

  • Ein «Once in a Lifetime»-Erlebnis für zwei Personen zu gewinnen
  • Flüge mit Edelweiss in der komfortablen Economy Max nach Malé
  • Sieben Nächte im neuen Malediven-Luxusresort Ananea Madivaru
Bettina-Bono.jpg
Bettina BonoRedaktorin
Mitten in einer idyllischen Lagune im Nord-Ari-Atoll wird eine eigene Philosophie gelebt: Slow Glamour nennt sie sich, und sie steht für zeitlose Eleganz gepaart mit entspanntem Lifestyle.

Zu gewinnen gibt es sieben Nächte in einer Beach-Pool-Villa des «Ananea Madivaru Maldives».
Foto: SI Travel

Den Rahmen dafür bietet das neu eröffnete «Ananea Madivaru Maldives». Dieses
erstreckt sich über zwei Inseln, die durch einen Steg verbunden sind. Ihnen vorgelagert ist das Hausriff mit einer artenreichen Unterwasserwelt.

Artikel aus «SI Travel»

Dieser Artikel wurde erstmals im «SI Travel» publiziert, einem Magazin der «Schweizer Illustrierten».

Das Fünfsterneresort verfügt über 110 Strand- und Wasservillen – jede mit eigenem Pool. Restaurants und Bars verteilen sich auf beide Inseln.

Das Fünfsterneresort steht für entspannten Lifestyle und zeitlose Eleganz.
Foto: SI Travel

In «The Gallery» gibts Frühstück, internationale Gerichte und Live-Cooking, das «Asian Street Food» steht für vier verschiedene asiatische Küchen, im «The Flame» wird am Meer gegrillt, Japanisch gibts im «Ikigai», direkt über dem Wasser liegt das Signature-Restaurant Luna, und im «Flores» wird Peruanisches geboten. Topmodern sind Spa und Tauchzentrum. Erreichbar ist dieses Paradies von Malé aus in 20 Minuten – per Wasserflugzeug.

