Darum gehts
- Ein «Once in a Lifetime»-Erlebnis für zwei Personen zu gewinnen
- Flüge mit Edelweiss in der komfortablen Economy Max nach Malé
- Sieben Nächte im neuen Malediven-Luxusresort Ananea Madivaru
Mitten in einer idyllischen Lagune im Nord-Ari-Atoll wird eine eigene Philosophie gelebt: Slow Glamour nennt sie sich, und sie steht für zeitlose Eleganz gepaart mit entspanntem Lifestyle.
Den Rahmen dafür bietet das neu eröffnete «Ananea Madivaru Maldives». Dieses
erstreckt sich über zwei Inseln, die durch einen Steg verbunden sind. Ihnen vorgelagert ist das Hausriff mit einer artenreichen Unterwasserwelt.
Dieser Artikel wurde erstmals im «SI Travel» publiziert, einem Magazin der «Schweizer Illustrierten».
Das Fünfsterneresort verfügt über 110 Strand- und Wasservillen – jede mit eigenem Pool. Restaurants und Bars verteilen sich auf beide Inseln.
In «The Gallery» gibts Frühstück, internationale Gerichte und Live-Cooking, das «Asian Street Food» steht für vier verschiedene asiatische Küchen, im «The Flame» wird am Meer gegrillt, Japanisch gibts im «Ikigai», direkt über dem Wasser liegt das Signature-Restaurant Luna, und im «Flores» wird Peruanisches geboten. Topmodern sind Spa und Tauchzentrum. Erreichbar ist dieses Paradies von Malé aus in 20 Minuten – per Wasserflugzeug.