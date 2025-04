Dieses Hotel im Südtirol bietet Erholung pur

1/31 Im wunderschönen Südtirol liegt das Hotel Mignon Meran Park & Spa. Foto: Hotel Mignon Meran Park & Spa

Darum gehts Hotel Mignon Meran Park & Spa bietet luxuriösen Aufenthalt im Südtirol

Wellness-Bereich mit Saunen, Hammam und Dachterrasse mit Whirlpool

50 Zimmer auf 10'000 Quadratmeter grosser Parkanlage mitten in Meran Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Schon viel habe ich vom Südtirol gehört, dort gewesen bin ich aber noch nie. Umso aufgeregter waren meine Freundin und ich, als wir vom Hotel Mignon Meran Park & Spa auf ein verlängertes Wochenende eingeladen wurden. Meran liegt unweit der Schweizer Grenze und ist mit rund 40'000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt des Südtirols.

Nur schon die Fahrt in die Stadt war ein Erlebnis: Entlang des Walensees und dann über die Bündner Berge wird man auf der anderen Seite der Grenze von der malerischen Landschaft Norditaliens begrüsst. In Meran angekommen, trifft uns dann die Ferienstimmung: farbige Häuser, Palmen und wunderschönes Wetter.

Wiedereröffnung nach fünfmonatiger Renovation

Unser Navi führt uns mitten in die Innenstadt. «Sind wir hier richtig?», fragen wir uns. Auf den Bildern des Hotels haben wir eine riesige Parkanlage gesehen – das Hotel muss also doch ausserhalb liegen? Doch tatsächlich, als wir in eine wunderschöne Einfahrt einbiegen, sehen wir den Schriftzug: Hotel Mignon Meran Park & Spa.

Dort wartet dann auch schon der Concierge. Freundlich begrüsst er uns und nimmt uns unser Gepäck ab. Weiter gehts zur Rezeption, wo uns ein junger Herr mit zwei Gläsern Sekt willkommen heisst und uns zu unserem Zimmer führt. Was für ein Service!

Als wir die Tür zum Zimmer öffnen, kommen wir nicht mehr aus dem Staunen! Ein atemberaubendes Zimmer mit schönem Bad, riesigem Doppelbett, Sofa und Balkon. Das Hotel hat erst an diesem Tag nach rund fünf Monaten Renovierung seine Türen wieder für Gäste geöffnet. Man sieht: Hier wurde liebevoll an jedem Detail gearbeitet und Herzblut in die Erneuerung gesteckt.

Kulinarische Vielfalt

Als Nächstes treffen wir uns mit der Hotelbesitzerin Sissi Amort-Ellmenreich. Sie führt uns durch die 10'000 Quadratmeter grosse Parkanlage des Hotels. Was uns sofort auffällt: Wir befinden uns mitten in der Stadt – aber das Einzige, was wir hören, sind die Vögel auf den Magnolien und Olivenbäumen.

Dann gehts auf der Tour weiter zum Highlight des Fünf-Sterne-Hotels, nämlich dem Wellness- und Spa-Bereich. Den testen meine Freundin und ich aber später. Frau Amort-Ellmenreich erzählt uns viel zur Geschichte des Hotels. Schon in dritter Generation leitet ihre Familie das wundervolle Haus. Ihre Grossmutter kaufte 1948 die Pension Mignon. In den 1960er-Jahren übernahm dann ihre Mutter, mit der sie bis heute gemeinsam das Hotel führt.

Nach der spannenden Führung durch die Anlage gehts für uns weiter zum Abendessen. Völlig überwältigt finden wir uns vor einem riesigen Buffet wieder. Hummer, Austern, Fleischplatten, Gemüse – die Auswahl ist riesig. Dazu gibt es einen Koch, der vor unseren Augen das Hauptmenü zubereitet: Kartoffelecken mit Gemüse und zartem Fleisch. Hier findet garantiert jeder Gast etwas Leckeres!

Wenige Gäste garantieren ruhige Atmosphäre

Den Abend lassen wir schliesslich mit Cocktails in der modernen Bar des Hotels ausklingen. Im Hintergrund spielt ein Pianist langsame Lieder – wer will, darf sich beim Herrn sogar etwas wünschen. Als die Drinks leer sind, machen wir uns auf zu unserem Hotelzimmer. Von den Kissen à la carte wählen wir das passende aus, bevor wir voller Vorfreude auf den nächsten Tag auf dem bequemen Doppelbett einschlafen.

Um 7.30 Uhr klingelt der Wecker. Wir stehen so früh auf, damit wir noch vor dem Frühstück an den Pool in der Mitte der Parkanlage gehen können. Dort drehen wir dann bei perfektem Wetter unsere Runden und machen noch einen kleinen Abstecher in den integrierten Whirlpool. Wir sind fast allein. Das hat einen Grund: Wie Frau Amort-Ellmenreich uns am Vortag erzählt hat, gibt es im Hotel nur 50 Zimmer. Ziel davon ist, dass die Gäste stets genug Platz auf der ganzen Anlage haben.

Als Nächstes geht es für uns ans Frühstücksbuffet. Dort entdecken wir in der Ecke eine Theke mit einem Koch. Auf seine Empfehlung hin macht er eine Omelette, gefüllt mit frischem Gemüse und Zwiebeln – für meine Freundin bereitet er eine süsse Waffel zu. Mit Aussicht auf den Park des Hotels geniessen wir unseren Zmorge und freuen uns auf den bevorstehenden Tag.

«Entspannt wie Italiener, organisiert wie Deutsche»

Gemeinsam mit Frau Amort-Ellmenreich gehen wir nach dem Frühstück zu Fuss in die Stadt. Nach wenigen Minuten finden wir uns in der wunderschönen Altstadt von Meran wieder. Die idyllischen Häuser mit den kleinen Läden laden zum Verweilen ein. Dazu kommen all die kleinen Cafés – Dolce Vita pur. Frau Amort-Ellmenreich erzählt uns etwas über die Geschichte der Stadt. Dann zeigt sie uns die Ateliers von zwei Freunden, einer Weberin und einem Juwelier. Es fühlt sich fast ein bisschen so an, als wäre die Zeit hier stehengeblieben.

Zurück im Hotel essen wir Spargeln, dazu einen passenden Weisswein aus dem Südtirol. Frau Amort-Ellmenreichs Mann Florian erzählt uns etwas, was ich nie mehr vergessen werde: «Im Südtirol sind wir entspannt wie die Italiener, aber organisiert wie die Deutschen. Wir haben das Beste von beiden Welten.» Wie recht er hat.

Nach der Stärkung bringt uns der hoteleigene Shuttle zu den Gärten vom Schloss Trauttmansdorff. Es handelt sich um eine riesige Parkanlage mit wunderschönen Blumen aus der ganzen Welt. Wer im Südtirol ist, muss dieses Highlight auf jeden Fall gesehen haben. Nebst den Blumen gibt es auch Erlebnisstationen und Tiere auf der Anlage, perfekt also für Familienausflüge!

Wunderschöner Wellness- und Spa-Bereich

Der Shuttle bringt uns dann wieder zurück ins Hotel. So schnell es geht, ziehen wir uns um, denn der Wellness- und Spa-Bereich wartet!

Im riesigen Pavillon angekommen, müssen wir uns erst einmal orientieren. Das Angebot reicht von Saunen mit verschiedenen Temperaturen, Hammam und Glacier Ice zur Abkühlung bis hin zu einem Mediterrean Parcour und Entspannungsräumen. Auch auf der Dachterrasse gibt es eine Sauna und einen Whirlpool, mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Stadt und die Berge. Wir haben alles ausprobiert und ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt war. Nach dem Tag voller Ausflüge war der Wellness- und Spa-Bereich genau das, was wir gebraucht haben. Und wer es besonders entspannt haben möchte, für den bietet das Hotel auch Massagen und weitere Wellness-Behandlungen an.

Tiefenentspannt begeben wir uns nach unserem Spa-Aufenthalt zum Speisesaal, wo ein Sechs-Gänge-Dinner auf uns wartet. Bei jedem Gang gibt es mehrere Optionen zur Auswahl, dazu jeweils den passenden Wein aus der Region. Für mich persönlich ein kulinarisches Highlight!

Grosses Angebot auch für jüngere Gäste

Nach dem Dinner gehen meine Freundin und ich aufs Zimmer, wo wir schliesslich noch mit einem Wein, ein Geschenk des Hotels, anstossen, bevor wir schlafen gehen. Am nächsten Morgen probieren wir uns dann nochmals durch das grosszügige Frühstücksbuffet, bevor wir uns wieder auf den Weg zurück in die Schweiz machen.

Leider hatten wir während unseres dreitägigen Aufenthalts im Hotel Mignon Meran Park & Spa nicht Zeit, alles auszuprobieren. Das Hotel vermietet auch Bikes, E-Bikes und sogar ein Auto, mit denen man Meran und die Umgebung erkunden kann. Unweit der Hotelanlage gibt es auch eine Golfanlage und wunderschöne Wanderwege. Auch für jüngere Gäste ist das Angebot vielfältig, von Klettern bis Rafting hat die Stadt alles zu bieten. Für uns ist klar: Wir kommen wieder!

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.