DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Reisen
Glasperlen und grüner Sand: Die zehn surrealsten Strände der Welt
Surreal und spektakulär
Diese Strände wirken wie nicht von dieser Welt
Das Reisemagazin Fodor’s hat die zehn aussergewöhnlichsten Strände der Welt gekürt. Der erste Platz lädt nicht gerade zum Baden ein.
Publiziert: vor 58 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Ferien und Reisen
0:36
Für Schnäppchenpreis
Verrücktes Kuppelhaus steht zum Verkauf
0:53
Geheimtipp für Familien
Europäische Insel ist beliebtestes Reiseziel
1:24
Auf einer liegt der Zeusberg
Diese drei griechischen Inseln kennst du noch nicht
0:53
Zwölf Apostel in Down Under
In Wirklichkeit wird die Attraktion überrannt
2:41
Stösst Portugal vom Platz 1
Das ist Europas neues Rentner-Paradies
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen