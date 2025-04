Wer sehnt sich nicht nach einem entspannten Spa-Wochenende in malerischer Umgebung? Genau das durften meine Freundin und ich Anfang November im Gartenhotel Moser in Eppan erleben – ein Aufenthalt voller Wohlfühlmomente.

Spa-Traum in Südtirol

1/23 Zur Begrüssung bekamen wir eine Platte mit regionalem Käse und Wurst sowie zwei hauseigene Biere. Foto: Melchior Kall

Darum gehts Gartenhotel Moser in Südtirol bietet perfekte Oase für Entspannung

E-Mountainbike-Tour zum Punto Panoramico di Matschatsch mit lokalem Guide

Vielfältiges Angebot: Infinitypool, Fitnessstudio, Spa, Saunawelt und Indoorpool

Melchior Kall Video/YouTube Distribution Manager

Als junges Paar sind wir ständig unterwegs – beim Sport, auf Reisen, bei Festivals. Doch die bewusste Entspannung blieb oft auf der Strecke. In Zürich hatten wir schon mehrmals ein Spa-Wochenende geplant, aber wie das eben so ist, blieb es bei der Idee.

Anfang November wurde es dann endlich konkret: Wir wurden ins Gartenhotel Moser im Südtirol eingeladen – unsere langersehnte Spa-Auszeit rückte in greifbare Nähe.

Anreise durchs Bergpanorama

Wir entschieden uns für die Anreise mit dem Auto. Da wir erst nach Feierabend aufbrachen, begleiteten uns Dunkelheit und die kurvige Bergwelt über den Flüela- und Ofenpass. Wer gerne Auto fährt, wird diese Route lieben – für alle anderen bieten sich Alternativen wie der Autoverlad oder die Fahrt durch Liechtenstein an.

Nach rund fünf Stunden erreichten wir Eppan, parkten in der hoteleigenen Tiefgarage und wurden trotz später Stunde herzlich empfangen.

Eine märchenhafte Ankunft

Schon beim Betreten der Lobby war klar: Hier erwartet uns ein stilvoller, entspannter Aufenthalt. Die Einrichtung: modern und gemütlich zugleich. Gleich dahinter: eine einladende Bar mit bequemen Sitzgelegenheiten. Zur Begrüssung bekamen wir eine Platte mit regionalem Käse und Wurst sowie zwei hauseigene Biere – ein Willkommensgruss, wie man ihn sich nur wünschen kann.

Satt und zufrieden machten wir uns auf den Weg in unser Zimmer – ohne grosse Erwartungen. Umso grösser die Überraschung: Unsere frisch renovierte Juniorsuite «Terra Anu» war ein absoluter Traum. Stilvolles Design, ein riesiges Bett und ein atemberaubender Blick auf die Tiroler Berge – den wir allerdings erst am nächsten Morgen in vollem Umfang geniessen konnten. Das Badezimmer: eine grosse, moderne Regendusche, die keine Wünsche offenliess.

Ein Hotel zum Entdecken

Am nächsten Morgen starteten wir mit einem ausgiebigen Frühstück. Das Buffet war ein Genuss: frischer Kaffee, Pistazien-Croissants, regionale Spezialitäten.

Gut gestärkt machten wir uns auf zur Erkundung der Anlage – und waren überrascht, wie gross das Gartenhotel Moser tatsächlich ist: ein Infinitypool mit Bergblick, ein top ausgestattetes Fitnessstudio, ein Spa mit vielfältigem Massageangebot, eine Saunawelt mit verschiedenen Themen-Saunen, ein Yoga-Raum und ein stilvoller Indoorpool. Ein Paradies für Erholungssuchende.

Das Hotel bietet täglich abwechslungsreiche Ausflüge an. Für uns stand eine E-Mountainbike-Tour auf dem Programm – geführt von einem sympathischen Guide aus der Region und begleitet von einem weiteren Schweizer Gast. Die Route führte uns vorbei am idyllischen Lago di Monticolo, durch charmante Dörfer bis hin zum Punto Panoramico di Matschatsch. Wer Natur und Bewegung liebt, sollte sich diese Tour nicht entgehen lassen.

Kulinarik und Wohlgefühl

Zurück im Hotel wartete bereits der nächste Genussmoment: geröstete Kastanien und Suser zur Begrüssung. Danach hiess es: ab in die Sauna und den Infinitypool – mit Blick auf die beeindruckende Bergkulisse.

Das Abendessen war ein weiteres Highlight: ein mehrgängiges Menü, bei dem jeder Gang den vorherigen übertraf. Das Servicepersonal war durchweg aufmerksam und herzlich – man fühlte sich sofort wie zu Hause. Besonders angenehm: Unser Tisch war während des gesamten Aufenthalts für uns reserviert.

Wellness auf höchstem Niveau

Den nächsten Tag widmeten wir voll und ganz der Entspannung. Während meine Freundin begeistert die verschiedenen Saunen testete, zog es mich in den Infinitypool auf dem Hoteldach – dort liess sich das Panorama stundenlang geniessen.

Abends besuchten wir eine Weinverkostung im hoteleigenen Weinkeller. Auch wenn wir schon einige Weine probiert hatten, lernten wir hier Neues über Rebsorten und Aromen – und entdeckten so manchen edlen Tropfen.

Die grösste Herausforderung: sich zu entscheiden, ob man mehr Zeit im Spa oder im traumhaften Zimmer verbringen möchte. Wir waren traurig, wie schnell die Zeit verflog.

Fazit: Kleine Auszeit, grosse Wirkung

Wer dem stressigen Alltag entfliehen möchte, findet im Gartenhotel Moser in Eppan die perfekte Oase. Herzlicher Service, stilvolles Ambiente, ein erstklassiger Spa- und Fitnessbereich und die umliegende Natur machen diesen Ort zu einem echten Wohlfühlparadies.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.