Kennst du eigentlich Crans-Montana?

Wenn von Crans-Montana die Rede ist, denkt man zuerst an sonnige Skipisten und Luxus-Chalets inmitten der Schweizer Alpen, an Golf und Fünf-Sterne-Hotels. Aber wusstest du, dass der Walliser Ferienort auch eine Sommerdestination ist, die das Herz höherschlagen lässt? Vergiss die Klischees und lass dich von den unzähligen Aktivitäten und Abenteuern überraschen, die Crans-Montana rund um das Jahr zu bieten hat. Willkommen zu einer Reise ins Herz von Crans-Montana, weit über das hinaus, was du zu kennen glaubtest.





Rasante Abfahrten

Lass das Poloshirt und die Chinos im Schrank und ziehe stattdessen deine Sportsachen an: Crans-Montana ist auch für Velofans ein wahres Paradies. Ob Anstiege oder Abfahrten, Strassen oder anspruchsvolles Gelände, Crans-Montana hat das Passende für dich. Der Ort verfügt über drei Abfahrtspisten: eine schwarze, eine rote und eine blaue. Hinzu kommen 268 Kilometer Mountainbike-, Enduro- und Cross-Country-Routen ebenso wie 13 Rennradstrecken und verschiedene Touren für die ganze Familie.

Nutze auch das Angebot an Bike-Hotels, Ladestationen und Fachgeschäften.

Also: Helm auf und in den Sattel !

My Explorer Card Machen Sie Ihren Aufenthalt in Crans-Montana noch unvergesslicher und profitieren Sie von der My Explorer Card. Ab einer Übernachtung am Ort erhalten Sie mit dieser exklusiven Karte freien Eintritt oder stark vergünstigte Preise für eine Vielzahl von Aktivitäten. Fahren Sie mit dem Skilift zu den umliegenden Gipfeln oder entspannen Sie sich bei einer Tretbootfahrt auf dem Lac de la Moubra. Testen Sie Ihr Geschick beim Minigolf, erkunden Sie die Wanderwege oder nutzen Sie viele andere Sommeraktivitäten zum Vorteilspreis. Die My Explorer Card macht jeden Tag in Crans-Montana zu einem neuen Abenteuer

Wasser nicht nur aus der Flasche

In diesem Wasser ist weder Sprudel noch Zitrone! Crans-Montana ist der Ferienort in den Alpen mit den wohl meisten Wasserflächen. Allein im Dorf sind es vier. Wusstest du, dass du auf dem Étang Long Wakeboard, Wakeskate, Wasserski und Schlauchboot fahren kannst? Im Wake Park wird der Sommer zu einem sportlichen und coolen Erlebnis. Einsteiger können in den Kursen der Wake Academy neue Wassersportarten kennenlernen. Die Ausrüstung kannst du bei Bedarf in der Anlage leihen und musst keine vollen Taschen schleppen.

Wenn Parkour, Sprünge und Klettern eher dein Fall ist oder du deine Kinder mitbringst, dann besucht den Wasserpark WaterGames, ebenfalls am Étang Long. Den ganzen Sommer über sind riesige aufblasbare Spiele aufgebaut, zum Rutschen, Springen und Spasshaben!





D as macht Kraft in den Beinen ...

Schnüre die Wanderschuhe! Hier erwarten dich 320 Kilometer markierte Wanderwege. Wandere entlang der Suonen, erklimme die Gipfel und geniesse die Kühle des Waldes. Vielleicht führt dein Weg dich an uralten Steinhaufen vorbei oder du begegnest Yaks und Ziegen. Wenn du eine unvergessliche Erfahrung machen willst, dann unternimm eine sechstägige Trekkingtour um den Wildstrubel oder erkunde begleitet von einem Guide den Gletscher der Plaine Morte! Crans-Montana bietet Wanderwege für jedes Niveau und jedes Tempo.

Ein Ruhetag nach der ganzen Anstrengung

Warum erkundest du nicht den anderen See im Dorf? Am Lac de la Moubra kannst du entspannt Tretboot fahren oder zum Ausklang des Tages vor Sonnenuntergang Paddeln gehen. Dort gibt es auch einen wunderschönen Strand, einen Beachvolleyballplatz, einen Abenteuerpark und sogar eine grosse Indoor-Kletterwand. Alles, was du brauchst, damit es nie langweilig wird!

Bist du jetzt immer noch der Meinung, dass Crans-Montana nur ein Nobelort ist? Sagen wir lieber: Auf bald in den Ferien!