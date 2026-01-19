Es müssen nicht immer die Berge sein – auch Wanderungen mit Meerblick bieten unvergessliche Erlebnisse. Diese Küstenstreifen laden dazu ein, sie zu Fuss zu erkunden.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Imbach Reisen

Faul im Liegestuhl am Strand zu liegen, ist herrlich. Auf die Dauer kann es aber auch langweilig werden. Doch die Schönheit der Meere lässt sich noch anders erleben. Zum Beispiel auf einer Küstenwanderung: ein Abenteuer, das alle Sinne anspricht. Wo sonst lässt sich der Duft von würzigen Wildkräutern, Pinien und einer salzigen Meeresbrise gleichzeitig erleben?

Kombiniert mit einer einmaligen Sicht auf steil abfallende Küsten, majestätische Felsformationen, traumhafte Sandstrände und malerische Buchten mit tiefblauem oder türkisfarbenem Wasser ergibt das ein wildromantisches Outdoorerlebnis. Und dies alles untermalt vom rhythmischen Klangspiel der Wellen und von den Geräuschen des Windes.

Wir sind Wandern. Das Hochgefühl, wenn der Alltag mit jedem Meter leiser wird. Wenn die Gedanken sich weiten wie der farbige Horizont. Wenn verschlungene Pfade zu magischen Naturschauspielen führen. Oder wenn Begegnungen nach kilometerlangen Gesprächen in neuen Freundschaften münden. Das ist es, was uns bei IMBACH begeistert und antreibt: Das Wanderglück in all seinen Formen und Farben. Es immer wieder neu entdecken und mit anderen Menschen teilen – das ist unsere grosse Passion.

Kommt hinzu: Alles, was zu Hause manchmal so schwerfällt, passiert hier praktisch von allein: abschalten, loslassen, den Alltag vergessen ... Und auch das Wandern selbst trägt viel zu diesem positiven Effekt bei: Wissenschaftlich ist längst erwiesen, dass beim Gehen Stresshormone abgebaut werden. Von überschüssigen Pfunden ganz zu schweigen. Zudem wird dabei das Risiko für Diabetes und Bluthochdruck gesenkt.

Es ist also kein Zufall, dass (Küsten-)Wanderungen viele Menschen so nachhaltig begeistern. Wer die wohltuende Wirkung selbst erfahren möchte: Diese sechs Küstengebiete bieten eine malerische Kulisse.

1. Costa Vicentina – Portugal Wunderbar ungezähmt und daher auch als «Wilder Westen» Portugals bekannt: die Costa Vicentina. Imbach Reisen Sie ist ein Paradies für Wanderer, die den rauen Charme des Atlantiks, spektakuläre Natur und eine Prise ursprüngliche portugiesische Kultur erleben möchten. Die Küste ist rau und ungezähmt, auf den Wanderungen begegnen einem spektakuläre Felsformationen und schroffe, eindrückliche Klippen. Eingebettet zwischen den Felswänden finden sich immer wieder traumhafte Sandstrände, die zum Verweilen einladen und diesen Landstrich zu einem einzigartigen Naturerlebnis machen. Die Entdeckung lokaler kulinarischer Highlights in typischen, oft noch sehr authentischen Restaurants gehört ebenfalls zu den unvergesslichen Momenten dieser Reise.

2. Menorca – Spanien Feiner Sandstrand und raue Klippen: Auf Menorca gibt es beides (Bild: Cala Macarella). Imbach Reisen Das Juwel der Balearen bietet ein einzigartiges Wandererlebnis, das Weite, Geschichte und traumhafte Ausblicke auf das Mittelmeer vereint. Um die Insel herum führt der historische Camí de Cavalls, zu Deutsch Pferdeweg. Unterwegs erinnern einsame Bauernhöfe, weidende Kühe und Steinmauern an Irland, das tiefblaue Meer mit herrlichen Buchten und einsamen Sandstränden, die zum Baden verlocken, holen die Gedanken schnell zurück nach Spanien. Neben der Natur laden auch die Inselhauptstadt Mahón und die historische Stadt Ciutadella mit ihrem charmanten Flair und ihrer rätselhaften Geschichte zu spannenden kulturellen Entdeckungen ein.

3. Amalfiküste – Italien Eines der berühmtesten Dörfer an der Amalfi-Küste: Positano. Getty Images/iStockphoto Die Schönheit der Amalfiküste, die südöstlich von Neapel liegt, ist einzigartig. Für Wanderer, die italienisches Flair und dramatische Küstenlandschaften suchen, ist sie ein Highlight. Sie ist geprägt von steil abfallenden Felsen und Schluchten, an die sich malerische Städtchen schmiegen, wie zum Beispiel Positano. Die Sicht auf die terrassierten Hänge und das tiefblaue Meer ist unvergleichlich. Zu den besonderen Höhepunkten dieser Wanderreise gehört neben einer faszinierenden Kraterwanderung auf dem Vesuv auch eine Zeitreise in die antike Stadt Pompeji. Sie wurde 79 n. Chr. bei einem Ausbruch des Vesuvs verschüttet, dabei aber grösstenteils von der Vulkanasche konserviert. Für den kulinarischen Genuss anerbietet sich eine authentische italienische Küche.

4. Bretagne – Frankreich Markante Felsen, markantes Meer: So begeistert die Bretagne (hier Cap Fréhel). Getty Images/iStockphoto Der nordwestliche Zipfel Frankreichs ermöglicht Wandererlebnisse in einer Landschaft, die abwechselnd wild und unzähmbar, dann wieder lieblich und verträumt erscheint. An der Küste der Bretagne ist der tiefblaue, meist tosende Atlantik der ständige Begleiter. Die Landschaft ist geprägt von eindrücklichen Klippen und Kaps – und von weissen Stränden. Auf einer Wattwanderung gelangt man, begleitet von Möwenschwärmen, zur weltberühmten kleinen Felseninsel Mont-Saint-Michel, die an der Grenze zur Bretagne in der Normandie liegt. Bekannt ist die Insel unter anderem aufgrund der gleichnamigen Abtei. In Sachen Kulinarik geniesst die Bretagne Berühmtheit wegen ihrer Meeresfrüchte: Wanderer können hier unter anderem Austern in bester Qualität geniessen.

5. Irlands Nordwesten An der zerklüfteten Küste von Tory Island kann man sich kaum sattsehen. Imbach Reisen Für alle, die den ursprünglichen Charakter der Grünen Insel erleben wollen, ist die Grafschaft Donegal ein Muss. Ihre kontrastreichen Landschaften sind einfach einmalig. Hier wandert man mit Blick auf den ungezähmten Atlantik hohe Klippen entlang und trifft auf kilometerlange, herrliche Sandstrände. Zu den Highlights zählen Slieve League, eine der höchsten Steilklippen Europas, und der Glenveagh-Nationalpark. Hier lädt neben der Natur auch ein Schloss zum Erkunden ein. Auch ein Ausflug auf Tory Island begeistert: Das Eiland vor der Küste Donegals ist die nördlichste bewohnte Insel des Landes und versprüht einen rauen, schroffen Charme.

6. Istrien und Kvarner-Bucht Die Kvarner-Bucht und die Stadt Opatija haben viel zu bieten. Getty Images/iStockphoto Mediterranes Flair an der Adria: Die Halbinsel Istrien und die Kvarner-Bucht im Norden Kroatiens sind ein vielseitiger Geheimtipp für Küstenwanderer. Beide faszinieren mit einer reizvollen Mischung aus malerischen Küstenlandschaften, historischen Orten und wunderbarer Natur. Die Wanderrouten rund um die elegante Stadt Opatija und die Insel Krk sind abwechslungsreich: Mal führen sie über sanfte Uferpfade, mal über grüne Hügel. Zudem lädt neben dem Karstgebirge des Učka-Naturparks auch das unbekannte Hinterland zum Erkunden ein. Ein Abstecher auf die Insel Krk rundet das Wandererlebnis ab.