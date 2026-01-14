Der Flug fällt aus, das Kind wird krank oder das Gepäck geht verloren: Vor oder in den eigentlich erholsamen Ferien kann einiges schiefgehen. Für solche Fälle schliessen viele eine Reiseversicherung ab. Doch wie weit reicht der Schutz wirklich?

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SOS 144 AG

Der Koffer ist gepackt, die Bordkarte auf dem Handy parat, und mit den Gedanken bist du schon am Strand. Die Vorfreude aufs Reisen ist riesig. Dass alles reibungslos läuft, wird vorausgesetzt. Doch selbst mit der besten Planung lassen sich unvorhergesehene Situationen nicht immer vermeiden.

Gerade deshalb gehört die Reiseversicherung zur Vorbereitung. Doch Obacht: Reiseversicherung ist nicht gleich Reiseversicherung. Die Unterschiede liegen im Detail, und genau dort entscheidet sich im Ernstfall, wie gut man wirklich abgesichert ist.

Rundumschutz für deine Reise Mit der SOS Protect Plus Rettungskarte kannst du jede Reise sorgenfrei geniessen. Die umfassende Reiseversicherung schützt dich nebst den Rettungs- und Bergungskosten und Rückführungen bei Annullationskosten, Verlust von Reisegepäck, Reisezwischenfällen und medizinischen Behandlungskosten im Ausland. Ein weiterer grosser Vorteil gegenüber den meisten Reiseversicherungen ist, dass die Deckung der Rettungskosten und Bergungskosten auch zu Hause am Wohnort gültig ist. Mit der SOS Protect Plus Rettungskarte kannst du jede Reise sorgenfrei geniessen. Die umfassende Reiseversicherung schützt dich nebst den Rettungs- und Bergungskosten und Rückführungen bei Annullationskosten, Verlust von Reisegepäck, Reisezwischenfällen und medizinischen Behandlungskosten im Ausland. Ein weiterer grosser Vorteil gegenüber den meisten Reiseversicherungen ist, dass die Deckung der Rettungskosten und Bergungskosten auch zu Hause am Wohnort gültig ist. Alle Vorteile entdecken

Über 100'000 Franken für Rückführung aus Thailand

Wichtig wäre es, dass Repatriierungen unbegrenzt gedeckt und medizinische Behandlungskosten mitversichert sind. Gesundheitskosten im Ausland sind durch die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung nur in den EU- und Efta-Ländern gedeckt. Für den Rest der Welt zahlt die Grundversicherung maximal das Doppelte dessen, was die Behandlung in der Schweiz gekostet hätte.

In vielen Ländern reicht das nicht aus. Auch eine Rückführung in die Schweiz kann kostspielig sein. Mit dem Ambulanzjet innerhalb Europa kann sie schnell über 20'000 Franken kosten. Eine aus Übersee, beispielsweise aus Thailand, sogar schnell über 100'000 Franken.

Bei Berufstätigen, die mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten und somit gegen Unfall versichert sind, ist hier die Summe in der Unfallversicherung auf 29'640 Franken beschränkt. Das heisst, dass im Notfall fast alle eine Versicherungslücke haben, was Rückführungen betrifft.

SOS 144 Rettungskarte Die SOS 144 Rettungskarte übernimmt bei Unfall und Krankheit alle Rettungskosten, die nicht durch die Grundversicherung gedeckt sind. Kinder sind in der Familienpolice mitversichert, solange sie im gleichen Haushalt leben, unabhängig ihres Alters. Das ist im Paket SOS 144 Protect Plus dabei: Reisezwischenfälle und Anullierungskosten

Reisegepäck: Verlust und oder Verspätung, 700 Franken pro Person bis 4000 Franken bei Familien

Arzt- und Spitalkosten: bis 100'000 Franken, weltweit Für 127 Franken (Einzelpolice) oder 191 Franken (Familien-/Paarpolice) erhältlich. Mehr Informationen unter www.sos144.ch oder telefonisch unter +41 31 914 41 44 und 0800 014 400. Die SOS 144 Rettungskarte übernimmt bei Unfall und Krankheit alle Rettungskosten, die nicht durch die Grundversicherung gedeckt sind. Kinder sind in der Familienpolice mitversichert, solange sie im gleichen Haushalt leben, unabhängig ihres Alters. Das ist im Paket SOS 144 Protect Plus dabei: Reisezwischenfälle und Anullierungskosten

Wer sorglos reisen möchte – ob innerhalb der Schweiz oder ins Ausland – sollte darum über eine umfassende Absicherung nachdenken. Eine Lösung bietet hier etwa die SOS 144 Rettungskarte. Mit der Variante «Protect Plus» ist man neben den Rettungskosten, Bergungskosten, medizinischen Behandlungskosten im Ausland sowie Rückführungen auch abgesichert, wenn man beispielsweise wegen einer Grippe seine Reise annullieren muss, wenn das Haus während der Ferien plötzlich unter Wasser steht und man rasch nach Hause reisen muss oder wenn man in den Ferien plötzlich ohne Koffer dasteht.

Die Versicherung übernimmt auch medizinische Behandlungskosten im Ausland, die den von der Krankenkasse oder Unfallversicherung gedeckten Teil übersteigen.

Die Lösung für ungedeckte Kosten

Doch auch innerhalb der Schweiz können Rettungseinsätze teuer werden. Wer seine Ferien beispielsweise zu Hause oder im Tessin verbringen will, sollte wissen, wie er oder sie im Notfall versichert ist. Ist man nicht entsprechend abgedeckt, kann einen auch dies teuer zu stehen kommen.

Analysen haben ergeben, dass ein Ambulanzeinsatz je nach Kanton zwischen 900 und 2100 Franken kostet. Die Kosten für den Einsatz eines Rettungshelikopters belaufen sich gemäss diesen Berechnungen in der Schweiz auf durchschnittlich 3500 Franken. Dabei darf man nicht vergessen, dass bei einem Helikoptereinsatz sehr oft auch gleichzeitig die Ambulanz aufgeboten wird, wenn die Situation noch unklar ist. Dadurch können Kosten von mehreren tausend Franken anfallen, die man unter Umständen aus dem eigenen Portemonnaie berappen muss.

Die Grundversicherung der Krankenkasse übernimmt in der Schweiz bei einem Rettungstransport aufgrund Krankheit nur 50 Prozent der Kosten, egal ob eine Ambulanz oder ein Rettungshelikopter im Einsatz war. Mit der SOS 144 Rettungskarte sind alle Rettungsorganisationen abgedeckt. Ob die Rega, die AAA Alpine Air Ambulance, die Air Zermatt oder die DRF im Einsatz ist: Die Kosten werden weltweit übernommen.

Die Ferien sollten eine unbeschwerte Auszeit vom Alltag sein. Damit sie nicht durch eine unerwartete Rechnung überschattet werden, lohnt sich der Blick auf den Versicherungsschutz. Nicht zu vergessen ist hierbei das Thema Pannenhilfe – diese kann bei SOS 144 für 40 Franken pro Jahr abgeschlossen werden.