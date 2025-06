Wir packen in unseren Koffer: Medikamente! Denn im Urlaub krank zu sein, macht keinen Spass und schafft in fremden Ländern so einige Hürden. Was ihr unbedingt im Gepäck dabei haben solltet, und was es zu beachten gilt.

Vanessa Büchel

Im Ausland zum Arzt – eine Herausforderung

Niemand geht im Ausland gerne zum Arzt. Oft bestehen Sprachbarrieren, und es ist schwierig, genau zu erklären, was das Problem ist. Zudem solltet ihr euch vor Medikamentenfälschungen in Acht nehmen – insbesondere bei Malaria-Tabletten oder Antibiotika. Ausserdem gibt es Wirkstoffe und Medikamente, die bei uns bekannt und gängig sind, in anderen Ländern gar nicht. Weicht man auf alternative Präparate aus, kann das zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

Häufige Reisekrankheiten

Urlaub bedeutet zwar Erholung, doch für den Körper ist eine Reise oft auch mit Stress verbunden: anderes Klima, ungewohnte Speisen und mangelhafte Hygienebedingungen – all das kann krank machen. Zu den häufigsten Erkrankungen von Reisenden zählen:

Erkältung, Schnupfen

Magen-Darm-Erkrankungen

Lebensmittelvergiftung

Sonnenbrand

Sonnenstich

See- oder Reisekrankheit

Allergien

Platzwunden, Knochenbrüche

Insektenstiche

Reiseapotheke – diese Medikamente gehören dazu

Wer eine gut ausgestattete Reiseapotheke mitnehmen möchte, sollte sich an die folgende Checkliste halten. Für den Normalfall empfiehlt es sich, Medikamente dabei zu haben gegen:

Erkältungssymptome

Magen-Darm-Beschwerden

Schmerzen und Fieber

Allergien

Hautirritationen

Prellungen und Verstauchungen

kleinere Verletzungen

Bei Reisen in tropische Gebiete sollte man sich im Vorfeld über die aktuelle Malaria-Situation informieren und gegebenenfalls entsprechende Medikamente mitnehmen.

Stärkere Medikamente bei chronischen Erkrankungen

Wer an einer chronischen Krankheit leidet, sollte unbedingt ausreichend eigene Medikamente einpacken. Am besten wird die benötigte Menge für die gesamte Reisedauer sowohl im Handgepäck als auch im Aufgabegepäck verteilt. So seid ihr auch bei unerwarteten Situationen – etwa einem Kofferverlust oder einer verspäteten Gepäckausgabe – abgesichert.

Vergesst nicht, bei der Einnahmezeit die Zeitverschiebung zu berücksichtigen. Um Probleme bei der Einreise zu vermeiden, solltet ihr euch im Voraus bei der zuständigen Behörde erkundigen, ob und in welcher Menge eure Medikamente ins Reiseland eingeführt werden dürfen. Die Ausfuhr aus der Schweiz ist in der Regel unproblematisch, bei der Einreise in andere Länder gelten jedoch teils strenge Vorschriften. Führt am besten ein ärztliches Rezept mit Stempel und Unterschrift mit euch.

Impfungen nicht vergessen!

Wer ein tropisches Reiseziel ansteuert, sollte sich rechtzeitig über notwendige Impfungen informieren. Einige Impfstoffe benötigen mehrere Wochen, bis sie vollständig wirken – plant daher genügend Zeit ein. Ein Arzt kann euch beraten, welche Impfungen für euer Reiseziel empfohlen oder sogar vorgeschrieben sind. Oft betrifft das Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten wie Malaria, Gelbfieber oder Hepatitis A und B.

