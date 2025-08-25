Kammerjäger Christian Zehnder gibt Tipps, wie du dich vor den Parasiten schützen kannst. Und was du tun muss, falls sie dich doch erwischen sollten.

So bringst du keine Bettwanzen aus den Ferien nach Hause

Valentin Rubin Redaktor Service

«Im internationalen Vergleich steht die Schweiz gut da», sagt Kammerjäger Christian Zehnder (50) über die Bekämpfung und Vorbeugung von Bettwanzen. Der Betriebsleiter der Schädlingsbekämpfungsfirma Ratex AG in Zürich weist darauf hin, dass die Tiere meistens im Reisegepäck aus dem Ausland eingeschleppt werden.

In Ritzen und Spalten fühlen sich Bettwanzen wohl. Im Hotelzimmer ist besondere Aufmerksamkeit nötig. Foto: Mauritius Images

«Die Insekten sind nachtaktiv. Tagsüber sieht man Bettwanzen kaum», sagt Zehnder. In fremden Unterkünften sei es darum wichtig, nach Kotspuren Ausschau zu halten, damit man sie nicht unbemerkt nach Hause bringe. Zehnder empfiehlt, folgende Stellen zu kontrollieren: