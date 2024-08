Die Ferien am Strand sind vorbei, die Tage im Hotel gezählt. Beim Kofferpacken fragst du dich, ob du die Hotelseife mitnehmen kannst. Schweizer Hoteliers verraten, was erlaubt ist – und bei welchen Gegenständen sie die Grenze ziehen.

Aus Hotels verschwinden auch weitaus wertvollere Gegenstände als bloss Badefinken oder Seifen.

Jana Giger Redaktorin Service

Wenn die Bodylotion im Hotel aussergewöhnlich gut riecht oder der Bademantel besonders weich ist, würde man die Produkte am liebsten mit nach Hause nehmen. Aber eigentlich ist alles, was sich im Hotelzimmer befindet, Eigentum des Betriebs. Was bedeutet das für die Gäste?