Entspannen, Kultur erleben und die Schönheit Europas entdecken: Flussreisen werden immer beliebter. Wir erklären, weshalb man mit dem Schweizer Anbieter Excellence Cruises im Jubiläumsjahr besonders gut fährt. Und auf welchen Routen Prominente mit an Bord sind.

Stadt, Land, Fluss – was im Spielbereich seit Jahrzehnten ein Klassiker ist, gilt auch in der Reisebranche als Erfolgsformel. Cruises auf dem Rhein, der Rhône oder der Donau erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Die folgenden sieben Argumente machen klar, warum Kreuzfahrten auf Europas Wasserstrassen so hoch im Kurs stehen.

1 Mittendrin statt nur dabei

150 Routen hat Excellence Cruises im Angebot: Es sind 150 Reisen mitten durch Europa. Dieses Jahr steht das 20-jährige Jubiläum der Schweizer Familienreederei an. Und das wird mit neuen Touren gefeiert. Zehn Flussschiffe steuern zum Beispiel Orte zum Staunen an: «Europa neu sehen», lautet das Versprechen. Wohin sie führen? Zum Beispiel zu geheimnisvollen Granitformationen im Burgund, zur Bucht der Seehunde im Wattenmeer, zu einer Safari im Nationalpark Neusiedler See, zu Seifenmachern in der Provence oder zum Sekt-Tasting in einem Wiener Gewölbekeller.

Bei den «City Cruises» parken die Schiffe quasi im Wohnzimmer der Stadt und machen direkt an den Uferpromenaden fest. Man geht von Bord und steht vor dem Kölner Dom, den Amsterdamer Grachten oder schlendert durch die Altstadtgassen Bratislavas. Auch kleinere Städte wie Dessau, Baden-Baden oder Maastricht werden angesteuert und können so bequem entdeckt werden. Es gilt: Egal, wo man ankert: Kein Transfer, kein Stress – das Hotel fährt mit. Und die Stadtrundgänge, Opernbesuche, Museumstouren und Co. können unmittelbar starten. Dabei sind diese Landausflüge viel mehr als simple Rundgänge zu Touri-Hotspots: Exzellente Tourguides richten den Scheinwerfer auf Hintergründe, um Geschichte, Mensch und Kultur besser zu verstehen.

2 (Z)immer mit Aussicht

Sightseeing vom Bett aus – auch das geht auf einer Flusskreuzfahrt. Während hinter den raumhohen Fensterfronten Sehenswürdigkeiten, Naturschönheiten, Städte, Dörfer, Schlösser und Kulturdenkmäler vorbeiziehen, macht man es sich in seinem maritimen Hotelzimmer gemütlich. Auf den Excellence-Schiffen verwandeln erlesene Stoffe, edle Hölzer und frische Farbspiele die Zimmer in stilvolle Ruheoasen. Man fühlt sich fast wie im Grandhotel, stets mit Blick auf den ruhigen Lauf des Flusses.

3 Tiefschlaf-Effekt

Viele Reisende berichten, dass sie auf einem Flussschiff so tief schlafen wie nirgendwo sonst. Das sanfte Plätschern des Wassers sorgt für akustisches Wohlbefinden, das den Schlaf fördert. Zusätzlich wirkt das sanfte, niederfrequente Brummen der Schiffsmotoren wie White Noise: Es versetzt das Gehirn in den Entspannungsmodus.

Apropos Entspannung: Auf der Excellence Crown fährt das «Wellnest» mit, ein kleiner Spa-Bereich mit Fitness, Sauna und Massage. Auch die Excellence Empress und Countess haben eine Sauna und einen Fitnessraum. Auf der Excellence Princess relaxt man auf dem Sonnendeck mit Whirlpool, Liegen und Schattensegeln.

Funfact zum Thema Wohlbefinden: Menschen, die das Wasser lieben, aber leicht seekrank werden, sind auf Flusskreuzfahrtschiffen bestens aufgehoben. Es gibt weder hohe Wellen noch Dünung – und somit auch keine Seekrankheit.

4 Bordbühne frei!

Blueskonzerte und Tanz an Deck, grosse Klassikabende im Opernhaus: Musik-Flussreisen sind bei Excellence Cruises zentral. So fahren im Herbst der Schweizer Bluesmusiker Philippe Fankhauser und seine Band mit und sorgen mit exklusiven Club-Sessions für Unterhaltung. Der legendäre Bandleader Pepe Lienhard und sein Orchester geben im Herbst auf einer Rhein-Cruise zwei Livekonzerte und stehen den Gästen auch für persönliche Begegnungen an Bord zur Verfügung.

Klassikfans wiederum kommen auf der Kreuzfahrt «Donauwalker», die von einem Konzert mit André Rieu und seinem Orchester in Budapest gekrönt wird, auf ihre Kosten. Gar mit dem Prädikat «weltexklusiv» dürfen sich die Schleusenkonzerte der Reederei schmücken: Bariton Burkhard von Puttkamer inszeniert dabei «Die Hochzeit des Figaro» von Mozart spektakulär in drei Donau-Schleusen.

Im November steht Humor hoch im Kurs: Bei der «Comedy Cruise» gibts dank Comedians und Sprachakrobaten wie Helga Schneider, Michael Elsener, Michel Gammenthaler und Co. viel zu lachen.

5 Den Horizont erweitern

Reisen bildet – das gilt im Allgemeinen und auf Excellence-Cruises im Speziellen. Denn über achtzig Fachleute sind an Bord und an Land dafür verantwortlich, auf den Themenreisen sprichwörtlich den Horizont der Gäste zu erweitern. So begleitet etwa die langjährige SRF-Niederlande-Korrespondentin Elsbeth Gugger die Reise «Niederlande, Land des Wassers». Bei «Die Seine und ihre Impressionisten» ist der Basler Kunsthistoriker Dr. Philippe Büttner mit an Bord. Und Lifestyleexpertin Luisa Rossi lenkt auf den Kreuzfahrten «Styling Cruise» und «Ohlala! Tour de Couture» den Fokus auf Fashioninspiration.

Prominent besetzt ist auch die «Excellence Golf Trophy '26»: Der ehemalige Golfprofi und heutige Golflehrer Andrea Mantoan teilt sein Wissen an Bord und auf dem Green – und wird auf Rhein und Mosel unterstützt von Moderator Rainer Maria Salzgeber, Spitzenkoch Martin Dalsass, Weinexperte Geni Hess und Musikerin Caroline Chevin.

6 Gesundheit & Genuss

Genuss wird grossgeschrieben: Excellence verspricht die beste Küche auf Europas Wasserwegen. In den Bordrestaurants kommen regionale und saisonale Zutaten auf den Tisch, belebende Aromen und kreative Köstlichkeiten. Von Michelin und Gault-Millau prämierte Spitzenköche zaubern Menüs der Extraklasse und geben interessante Einblicke in ihre Kunst am Herd. Besonders beliebt: das Excellence Gourmetfestival mit Moderator Sven Epiney im Herbst, bei dem geladene Spitzenköche an Bord zu Hochform auflaufen.

Die Reederei trägt neben dem Genuss aber auch dem Trend zu einem gesunden Lebensstil Rechnung: Bei «Gesund & fit auf dem Rhein» oder «Die Donau: Inspirierend, gesund & fit» kann man Kochkurse mit Yoga-Sessions auf dem Sonnendeck kombinieren.





7 Luxus der Langsamkeit

Gemächliches Reisetempo, sanftes Dahingleiten, beruhigendes Wellengeplätscher – in einer Welt, in der sich alles immer schneller zu drehen scheint, hilft eine Flussfahrt beim Entschleunigen. Die Excellence-«Grand Tours» stellen den Luxus der Langsamkeit in den Vordergrund: Sie werden als «Slow Cruises» bezeichnet und stehen unter dem Motto «immer mit der Ruhe». Längere Liegezeiten in den Häfen geben den Urlaubenden die Chance, sich eingehender mit einer Region zu beschäftigen.

So bleibt auf der Grand Tour von Berlin nach Basel beispielsweise Zeit für Mauer-Nostalgie: Zum Programm gehören eine Trabi-Fahrt und erstaunliche Einblicke von Anna von Münchhausen, Urahnin des Barons von Münchhausen, bekannt als «Lügenbaron». Auf den «grossen Touren» schaltet man einen Gang zurück – ob auf Erkundungstour im Donaudelta, im Ijsselmeer oder auf der Fahrt von Paris bis ans Meer.