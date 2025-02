Von Seattle bis Tiflis – insgesamt sieben neue Ziele steuert die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss in der kommenden Feriensaison an. Es sind spannende Destinationen für jeden Geschmack.

Edelweiss erweitert ihr Streckennetz und nimmt sieben neue Feriendestinationen ins Programm auf. Neu geht es nach Seattle (USA) und Halifax (Kanada). Mit Terceira kommt zudem eine Azoren-Insel hinzu.

Die Ferienfluggesellschaft ergänzt das Angebot zudem mit den Destinationen Zadar (Kroatien), Calvi (Korsika), Bristol (England) und Tiflis (Georgien) – ein Geheimtipp für Entdeckerinnen und Entdecker.

Hier die neuen Edelweiss-Reiseziele im Kurzportrait.

Seattle

Seattle ist die Heimat von Microsoft, Starbucks und Kurt Cobain mit seiner der Grunge-Band Nirvana. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Gebäude mit dem Namen Space Needle. Foto: Shutterstock

Technische Innovation, wegweisendes Musikschaffen und natürliche Schönheit – dafür ist die Stadt Seattle im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt. Hier haben die Weltkonzerne Microsoft und Amazon ihren Hauptsitz.

Und hier haben Kurt Cobain und seine Nirvana den Musikstil Grunge erfunden, der international für Furore sorgte und unzählige Bands bis heute massgeblich beeinflusst. Dies lässt sich im Art Museum und dem Museum of Pop Culture gut nachvollziehen.

Die Stadt ist umgeben von Wasser, Bergen und Wäldern und bietet zahlreiche Attraktionen für Ausflüge und Outdoor-Aktivitäten. Die nahegelegenen Inseln und Nationalparks locken viele Leute an. Innovativ ist Seattle auch im kulinarischen Bereich: Starbucks hat hier den Ursprung – die erste Filiale eröffnete der Konzern in Seattle, heute sind es über 30’000 weltweit. Dementsprechend ist die Kaffeehauskultur hier vielfältig und lädt zu genussreichen Erkundungen ein.

Edelweiss fliegt Seattle ab dem 2. Juni zweimal wöchentlich an.

Halifax

Das Wahrzeichen von Peggy's Cove bei Halifax: der Leuchtturm.

Halifax, die Hauptstadt der kanadischen Provinz Nova Scotia, ist reich an Geschichte und Kultur. Sie liegt an der Atlantikküste und bietet eine beeindruckende Mischung aus Seehafenromantik und urbanem Charme. Zu den Top-Attraktionen zählt die historische Zitadelle, ein bedeutendes Nationaldenkmal mit grossartigem Blick auf den Hafen.

Die lebendige Uferpromenade ist gesäumt von Restaurants, Boutiquen und kulturellen Einrichtungen wie dem Maritime Museum of the Atlantic. Halifax ist aber auch ein Tor zu den atemberaubenden Landschaften und Küstenlinien von Nova Scotia.

Besucherinnen und Besucher können malerische Küstendörfer wie Peggy’s Cove erkunden oder an einer Walbeobachtungs-Tour teilnehmen. Die Stadt bietet zudem eine lebhafte Musik- und Kunstszene sowie zahlreiche Festivals, die das ganze Jahr über stattfinden.

Edelweiss fliegt Halifax ab dem 3. Juli zweimal wöchentlich an.

Tiflis

Immer mehr Touristinnen und Touristen entdecken den Charme der georgischen Hauptstadt Tiflis. Foto: Shutterstock

Tiflis gehört immer noch zu den Geheimtipps bei den Tourismusdestinationen, entwickelt sich aber immer mehr zu einem Trendziel. Zu Recht: Die Hauptstadt Georgiens ist reich an Geschichte, überrascht mit architektonischer Vielfalt und weist eine boomende Kunst- und Kulturszene aus.

Die Sulfur-Bäder, die der Stadt ihren Namen gaben, bieten ein einzigartiges Wellness-Erlebnis. Moderne Kunst und Kultur finden sich im trendigen Viertel Fabrika oder im Museum of Modern Art.

Die gastronomische Szene begeistert mit georgischen Spezialitäten viele Genussreisende. Festivals, lebhafte Märkte und eine herzliche Gastfreundschaft machen Tiflis zu einer unvergesslichen Reisedestination.

Tiflis ist zudem ein perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen in die beeindruckende Natur des Landes. Nur wenige Stunden entfernt locken die Berge des Kaukasus mit spektakulären Routen, grünen Tälern und atemberaubenden Ausblicken.

Edelweiss fliegt Tiflis ab dem 12. April zweimal wöchentlich an.

Bristol

Die Geschichte Bristols ist durch die Seefahrt geprägt, heute ziehen die Museen, die Musikszene und die Gastronomie Besucherinnen und Besucher an. Foto: Shutterstock

Als Künstler ist Banksy auf der ganzen Welt bekannt, doch niemand weiss, wer er ist. Was klar ist: Der Graffiti-Artist stammt aus England – einige vermuten, dass er aus dem Umfeld der Band Massive Attack aus Bristol kommt. Banksys erste Werke hat in der Stadt im Südwesten von England an die Wände gesprayt, noch heute ziehen seine Kunstwerke zahlreiche Touristen an.

In Bristol mischt sich seine zeitgenössische Kunst und eine grosse Musikszene mit der Geschichte der Stadt, die durch die Seefahrt geprägt wurde. Der historische Hafen, einst ein vitaler Handelspunkt, ist heute ein belebtes Viertel mit Museen, Restaurants und Veranstaltungsorten.

Die Umgebung Bristols, einschliesslich der Cotswolds und Mendip Hills, eignet sich hervorragend für Tagesausflüge.

Edelweiss fliegt Bristol ab dem 2. Juni zweimal wöchentlich an.

Terceira

Eine Traumdestination für viele: die Insel Terceira mitten im Atlantischen Ozean. Foto: Shutterstock

Spektakulär. Das ist der Ausdruck, der die Azoren-Insel Terceira am besten beschreibt. Sie ist nur 29 Kilometer lang und 17,5 Kilometer breit. Auf ihr leben etwa 56’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt Angra do Heroísmo ist wegen der exzellent erhaltenen Altstadt und der Befestigungsanlagen, die in die frühe Neuzeit zurückreichen, seit 1983 Weltkulturerbe der Unesco.

Die Landschaft der Insel ist geprägt von kleinen Buchten, Lavapools, Kraterseen sowie Vulkanschloten, Grotten und Höhlensystemen.

Wandern, schwimmen, Rad fahren, Höhlen erkunden – für Outdoor- und Naturfans ist Terceira ein eigentliches Paradies. Die Insel liegt im Atlantischen Ozean auf etwa halbem Weg zwischen Europa und Amerika. Sie gehört zu Portugal.

Edelweiss fliegt Terceira ab dem 25. Juni einmal wöchentlich an.

Zadar

Der touristische Hotspot in Kroatien: die Küstenstadt Zadar. Foto: Shutterstock

Die kroatische Küstenstadt Zadar fasziniert mit ihrer reichen Geschichte, lebendigen Kultur und atemberaubenden Adriaküste. Die Altstadt auf einer Halbinsel bietet historische Schätze wie die römischen Ruinen, die Kirche des heiligen Donatus und die mittelalterliche Stadtmauer.

Berühmt ist zudem die Meeresorgel: ein einzigartiges Instrument, das von den Wellen des Meeres gespielt wird und magische Töne erzeugt. Die Strände rund um die Stadt machen Zadar zu einem der touristischen Hotspots in Kroatien.

Edelweiss fliegt Zadar ab dem 28. Juni zweimal wöchentlich an.

Calvi

Strandferien beim faszinierenden Städtchen Calvi, das eine eindrückliche Zitadelle beheimatet. Foto: Shutterstock

Das Städtchen Calvi auf der Insel Korsika verzaubert mit seiner Mischung aus historischer Architektur, atemberaubender Natur und mediterranem Flair. Es soll der Geburtsort von Christoph Kolumbus sein. Die Überreste seines angeblichen Geburtshauses sind in der Altstadt zu sehen.

Die imposante Zitadelle aus dem 15. Jahrhundert thront majestätisch über der Stadt und bietet einen herrlichen Ausblick auf das tiefblaue Meer und die umliegenden Berge.

Berühmt ist Calvi aber auch wegen seines familienfreundlichen, fünf Kilometer langen Sandstrands, der in einer Sichelform in der Bucht liegt.

Edelweiss fliegt Calvi auf Korsika ab dem 6. Juli einmal wöchentlich an.