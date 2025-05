An Bord des Belle-Époque-Schiffs Gallia gleiten Gäste auf dem Vierwaldstättersee entlang an ikonischen Schauplätzen wie der Rütliwiese oder der Tellskapelle. Eine eindrucksvolle Fahrt zwischen Mythen, Bergen und stillen Momenten auf dem Wasser.

1/4 Die Schiffffahrt «Legends of Lake Lucerne» führt unter anderem an der Tellskapelle vorbei. Foto: SGV

Wenn das historische Dampfschiff Gallia den Hafen von Luzern verlässt und Kurs auf den fjordartigen Urnersee nimmt, öffnet sich ein Panorama, das kaum ikonischer sein könnte: Rechts erhebt sich der mächtige Pilatus, links glänzt die Rigi im Morgenlicht. An Bord geniessen maximal 65 Gäste ein exklusives Erlebnis mit erstklassigem Service, einem 5-Gänge-Menü mit regionaler Note und Erzählungen, die die Schweizer Mythen zum Leben erwecken. Die Schifffahrt «Legends of Lake Lucerne» führt an jenen Orten vorbei, die tief in der Schweizer Gründungslegende verwurzelt sind: an der Tellsplatte und an der Rütliwiese, wo die Eidgenossen einst ihren Schwur leisteten.

Und an Bord: Roger Benz, der diese Route wie kaum ein anderer kennt. «Es ist der schönste Arbeitsplatz der Schweiz», sagt der Kapitän des Schiffes und schwärmt: «Kein Tag ist wie der andere. Das Wetter, der Kontakt mit unseren Gästen, die Zusammenarbeit im Team. Es bleibt immer spannend.»

Roger Benz ist seit zehn Jahren Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, er begann 1990 als Matrose und absolvierte 1998 die erste Schiffsführer-Prüfung. Foto: SGV

Wenn Geschichte zum Erlebnis wird

Das Belle-Époque-Dampfschiff gleitet vorbei an geschichtsträchtigen Orten, die viele nur als Namen aus dem Schulbuch kennen – vom Wasser aus jedoch entfalten sie ihre ganze Tiefe. «Insbesondere bei einem Föhnsturm mit Wind und unruhiger See wird die Vorbeifahrt an der Tellsplatte besonders eindrücklich», erzählt Benz, der seit zehn Jahren das Steuer als Kapitän führt. Besonders gut zu sehen ist dann auch das Wandbild: Es zeigt Tell dabei, wie er das Boot nach seinem Sprung ans Land wieder in den See zurückstösst.

An Deck ist es still, wenn das Schiff am Rütli vorbeizieht. Viele Gäste wissen nicht, was sie erwartet, und sind überrascht. «Oftmals glauben die Leute, bei der Vorbeifahrt beim Rütli mehr zu sehen als nur die Wiese, die vom See aus zu sehen ist», sagt Benz. Vielleicht ist es genau diese Schlichtheit, die ihre eigene Wirkung entfaltet.

Geschichtsträchtiger Ort: Auf der Rütliwiese wurde 1291 der Bund der Eidgenossen beschworen. Foto: SGV

Die schönste Schifffahrt der Schweiz Steigen Sie an Bord des historischen Dampfschiffs Gallia und erleben Sie eine unvergessliche Reise über den Vierwaldstättersee. Mit einer begrenzten Gästezahl geniessen Sie ein exquisites 5-Gänge-Menu aus besten regionalen Zutaten, begleitet von erstklassigem Service, Getränke inklusive. Auf Sie warten persönliche Gespräche mit der Crew und spannende Erzählungen auf dem Schiff. Datum: Täglich vom 15. Mai bis 15. September 2025

Route: Luzern – Weggis – Rütliwiese – Tellsplatte – Urnersee – Luzern

Dauer: 5-stündiges Erlebnis (inkl. Pausen und Menü)

Kapazität: Max. 65 Gäste für ein persönliches Erlebnis

Ein Arbeitsplatz mit Aussicht

Die Route ist nicht nur ein Eintauchen in die Geschichte, sondern auch eine Bühne für die wechselnden Stimmungen der Natur. Roger Benz kennt den See bei Sonne, Regen, Schnee und Nebel – und findet ihn jedes Mal aufs Neue faszinierend. «Der Urnersee mit den schneebedeckten Berggipfeln und der Pilatus, unser Hausberg, der sich zu jeder Jahreszeit prachtvoll präsentiert, gehören zu den eindrücklichsten Momenten während der Fahrt», sagt Roger Benz. «Der See präsentiert sich im Frühling komplett anders als im Hochsommer oder im Herbst. Ich entdecke auch nach Jahren immer mal wieder etwas am Ufer, dem ich vorher kaum Beachtung geschenkt habe.»

Legenden, Landschaft und ein bisschen Luxus

Was die «Legends of Lake Lucerne»-Fahrt besonders macht, ist die Verbindung aus Geschichte, Natur und stilvollem Erlebnis. Zwischen Live-Erzählungen, einem Menü mit regionaler Note und dem nostalgischen Ambiente an Bord ist der See nicht nur Kulisse, sondern Protagonist. «Die Schifffahrt zu den schönsten Orten am Vierwaldstättersee vereint eindrucksvoll Schweizer Geschichte, lebendige Erzählungen und ein stilvolles Ambiente», fasst Kapitän Benz zusammen.