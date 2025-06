Die grüne Mitte Deutschlands ist schnell erreicht – und bietet so viel, dass man am besten gleich ein paar Tage länger bleibt. Hier gibts ein Dutzend Tipps für Ausflüge in Thüringen, die doppelt nachhaltig sind.

Darum gehts Thüringen bietet Kultur und Natur für nachhaltiges Reisen

Erfurt vereint mittelalterliches Erbe mit lebendiger Gegenwart

Die Wartburg ist fast 1000 Jahre alt und UNESCO-Welterbe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Deutschen Zentrale für Tourismus

Sanfte Hügel, dichte Wälder, Städte mit jahrhundertealtem Flair – und das alles bequem per Bahn erreichbar: Wer nach einem Reiseziel sucht, das landschaftliche und kulturelle Vielfalt bietet und dabei Ruhe und Erleben verbindet, wird in Thüringen fündig. Als grüne Mitte Deutschlands bietet das Bundesland genau das, was nachhaltiges Reisen heute ausmacht: kurze Wege, grosse Entdeckungen und tiefe Authentizität.

Dank des ICE-Knotenpunkts Erfurt und gut getakteten, regionalen Bahnverbindungen entlang der Thüringer Städtekette (Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena) lassen sich Natur und Kultur flexibel kombinieren. Die Reise fühlt sich an wie ein Spaziergang durch die Kulturgeschichte.

Jüdisches Erbe, lebendige Gegenwart

Foto: Michael Kremer/SnapArt

In der Landeshauptstadt Erfurt trifft die mittelalterliche Kulisse der Altstadt auf lebendige Gegenwart. Ein Höhepunkt ist das UNESCO-Welterbe des jüdisch-mittelalterlichen Erfurts: Die Alte Synagoge, die Mikwe und das Steinerne Haus zeugen eindrucksvoll von einer lange vergessenen Geschichte. Unweit von Domplatz, Augustinerkloster und historischer Krämerbrücke reihen sich kleine Manufakturen, Cafés und Läden aneinander. Hier leben Tradition und Zukunft Seite an Seite.

Tipp: Lohnenswert ist ein Besuch des Egaparks mit seinen grossen Gärten, der Gastronomie, dem Gartenbaumuseum und dem Aussichtsturm. Und im Klimahaus Danakil treffen mit Wüsten- und Urwaldhaus zwei Klimazonen aufeinander.

Welterbe und Kulturgenuss

Foto: Isabela Pacini, cmr, Thüringer Tourismus GmbH

Nur eine kurze Zugfahrt von Erfurt entfernt ist Weimar. Die Stadt ist mehr als Goethe, Bach oder Bauhaus. Das zeigt ein Spaziergang durch die Kulturgeschichte: Viele Sehenswürdigkeiten, auch Schlösser, Parks und Gärten, gehören zum UNESCO-Welterbe. Unter anderem die Herzogin Anna Amalia Bibliothek mit ihrem historischen Rokokosaal, das Goethe-Nationalmuseum oder Schillers Wohnhaus. Auch ein Besuch von Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm und natürlich des ersten Bauhaus-Musterhauses Haus Am Horn sei hier empfohlen.

Tipp: Weimar bietet so viele Entdeckungen für Gäste aller Altersgruppen, dass sich eine Übernachtung lohnt – zum Beispiel im Familienhotel Weimar. So bleibt genug Zeit, bei einer Fahrradtour mit Picknick die historischen Park- und Gartenanlagen Tiefurt und Belvedere inklusive ihrer Schlösser anzusehen.

Baumkronen und Biotope

Foto: Florian Trykowski/Thüringer Tourismus GmbH

Bäume sieht man selten von oben. Auf dem Baumkronenpfad im UNESCO-Nationalpark Hainich wandern Besucherinnen und Besucher aber auf Augenhöhe und barrierefrei in 24 Metern Höhe durch den geschützten Buchenwald – begleitet von Rangern oder auf eigene Faust. Der Urwald in der Mitte Deutschlands vermittelt dank Aussichtsturm und Wurzelmuseum viel Wissenswertes über Flora und Fauna. Und mit etwas Glück zeigt sich sogar eine Wildkatze.

Tipp: Im Herbst auf dem Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich die bunte Blätterwelt des «Indian Summer» erleben. Vor den Toren Eisenachs bietet das Biohotel Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn eine Oase der Ruhe in unverbauter Natur.

Nah, nachhaltig, natürlich Thüringen beweist: Nachhaltiger Urlaub muss nicht kompliziert sein. Zwischen Altstadtgassen und Baumwipfeln, Museumsbesuch und Radwanderung, Kulturdenkmal und kulinarischer Entdeckung liegen oft nur wenige Minuten – und doch Welten. Wer gern bewusst reist, aktiv bleibt und das Echte sucht, findet hier nicht nur Erholung, sondern Inspiration.

Sternenhimmel

Foto: Florian Trykowski, Rhön GmbH

Für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer lohnt sich ein Abstecher in die Thüringer Rhön. Im Sternenpark, einem der dunkelsten Orte Deutschlands, wird der Himmel zum Erlebnis, und die Sterne scheinen zum Greifen nah. Im Biosphärenreservat gibts auch tagsüber viel zu entdecken: Ausflugsziele für Familien, Aussichtspunkte auf den Höhen der Kuppenlandschaft oder das Rhönschaf mit dem schwarzen Kopf.

Tipp: Ein Biotop und Rückzugsraum für bedrohte Arten ist das Grüne Band: An der ehemaligen innerdeutschen Grenze lässt sich Zeitgeschichte wandernd oder per Velo erkunden. Am Point Alpha in der Thüringer Rhön erinnert eine Ausstellung und Gedenkstätte an die Zeit des Kalten Krieges, als sich Vorposten von NATO und Warschauer Pakt bis 1990 gegenüberstanden.

Thüringen für Aktive

Foto: Adrian Greiter/Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

Wer Kultur, Kunst und Erholung mit Bewegung ergänzen will: Thüringen ist ideal für alle, die gern draussen unterwegs sind. Auf einem Wochenendtrip entlang des Ilmtal-Radwegs über die Goethe-Stadt Ilmenau und die Klassikerstadt Weimar bis zur Saalemündung bei Bad Sulza bietet der historische Rennsteig, einer der ältesten Fernwanderwege Europas, abwechslungsreiche Strecken im Naturpark Thüringer Wald. Die gut erschlossenen Routen führen durch Dörfer, Wälder, Flusstäler und Weinberge – ganz entspannt und autofrei.

Tipp: Für die verdiente Pause vom Wandern oder Velofahren bietet sich eine Fahrt mit der historischen Thüringer Bergbahn an: steil, gemächlich und mit grandioser Aussicht. Bei der Bergstation umsteigen und im Olitätenwagen mehr über die traditionellen Naturheilmittel der Region erfahren.

Deutschlands berühmteste Burg

Foto: Dominik Ketz/Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

Eine spannende Kulturgeschichte bietet die fast 1000 Jahre alte Wartburg. Die Burg thront eindrucksvoll oberhalb der Stadt Eisenach, ist UNESCO-Welterbe und der Originalschauplatz der Wagner-Oper «Tannhäuser». Zeitgenössische Musik gibts in den Sommermonaten im Burghof und im prächtigen Festsaal. Die Wartburg ist aber zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ziel und kann individuell oder im Rahmen einer Führung besichtigt werden. So hat etwa Martin Luther in der historischen Lutherstube das Neue Testament der Bibel ins Deutsche übersetzt. Perfekte Ergänzung beim Besuch der Wartburg: eine kleine Wanderung entlang des Lutherwegs zum «Lutherhaus» im Stadtzentrum von Eisenach.

Tipp: Den Südturm der Wartburg besteigen, denn er lädt zum Träumen ein – von der Burggeschichte und den Weiten des Thüringer Waldes.

Handwerk, Tradition und Genuss

Foto: Sebastian Theilig/Tourismusverband Vogtland e.V.

Wer sich für Thüringen entscheidet, entscheidet sich auch für echte Handwerkskunst, kulinarische Authentizität und regionale Identität. In der Nougatwelt von VIBA in Schmalkalden, den Porzellanwelten der Leuchtenburg bei Jena oder bei den Manufakturen des gläsernen Christbaumschmucks des Weihnachtslands am Rennsteig wird greifbar, was Qualität bedeutet. Für stilvolles und nachhaltiges Übernachten sorgen Unterkünfte wie das Bio-Sehotel Zeulenroda direkt am Stausee, mit eigenem Strand und exklusiven Chalets inmitten der Natur.

Tipp: Weltweit bekannt ist die Thüringer Bratwurst. Die gibts hier natürlich überall – frisch vom Grill und regional produziert. Im 1. Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen gibt es gleich einen ganzen Themenpark mit Erlebnissen rund um diese besondere Delikatesse. Guten Appetit.

Lust auf mehr? Thüringen vereint Naturschönheiten, Kulturschätze und Kulinarik an authentischen Orten. Dicht beieinander, nachhaltig und beeindruckend schön.