Darum gehts Fribourg und Basel bieten reiche Kultur- und Bildungslandschaften

Fribourg zieht globale Marken wie Rolex und Nespresso an

Fribourg beherbergt über 12'000 Studierende jährlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert vom Verein Fribourgissima

Kultur: Zwei Kantone und ein grosser Künstler

Die Fribourger Museumslandschaft kann sich sehen lassen. Die Kunsthalle FriArt überzeugt mit einem mutigen, zeitgenössischen Programm. Und die ratternden Höllenmaschinen von Jean Tinguely? Im Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle setzen sie ein mechanisches Ausrufezeichen.

Der Kanton am Rheinknie kontert mit klingenden Namen. Fondation Beyeler, Kunstmuseum Basel, Museum Tinguely. Basel-Stadt hat sich seinen festen Platz in der Schweizer Kulturlandschaft erarbeitet.

Dass Tinguely in beiden Kantonen ein Museum gewidmet ist, hat seine Logik. In Fribourg geboren, fand der Maschinenkünstler in Basel seinen Werkplatz. Dieses Jahr wäre er 100 geworden. Fribourg feiert ihn am 15. Juni mit einer Parade, Basel mit einem Geburtstagsfest im Museum. Mehr zur kreativen Vielfalt und den kulturellen Highlights findest du hier.

Sport: Zwei Klubs, eine Haltung

Ob Basel-Stadt oder Fribourg, sportlich gesehen schlagen die Herzen in beiden Kantonen für ihren Verein. Die «Bebbi» haben ihren FC Basel, die Fribourgerinnen und Fribourger den HC Fribourg-Gottéron. Der Eishockeyclub spielt in der höchsten Schweizer Liga, der National League, und ist ein sportliches Juwel. Mit der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 rückt er ins internationale Rampenlicht.

Und mit Freestyle-Skierin Mathilde Gremaud hat Fribourg sein eigenes Sportidol. Eine Athletin, die nicht nur Medaillen holt, sondern auch Ausstrahlung mitbringt – charmant, klar, ganz bei sich. Mehr über Freiburg als sportbegeisterte Region erfährst du hier.

Eine Region im Aufwind Zweisprachig, verbindend, verwurzelt. Der Kanton Fribourg ist mehr als nur ein geografischer Zwischenraum – auch für Basler*innen und alle, die genauer hinschauen. Er steht für gelebte Vielfalt, für Offenheit und Bodenhaftung. Wer hier lebt oder studiert, arbeitet oder entdeckt, spürt den Pulsschlag einer Region, die Tradition nicht als Widerspruch zur Innovation versteht. Fribourg investiert in Bildung, fördert regionale Produkte, denkt nachhaltig und lebt den kulturellen Dialog. Tag für Tag, auf Französisch und Deutsch, mit Herz und Haltung. Ob Gruyère oder Gremaud, Fondue oder Forschung: Was hier entsteht, wurzelt im Respekt vor Herkunft und der Lust auf Zukunft. Das ist Fribourg. Und das ist mehr als ein schöner Ort. Es ist ein klares Bekenntnis zu Werten, die verbinden. Zweisprachig, verbindend, verwurzelt. Der Kanton Fribourg ist mehr als nur ein geografischer Zwischenraum – auch für Basler*innen und alle, die genauer hinschauen. Er steht für gelebte Vielfalt, für Offenheit und Bodenhaftung. Wer hier lebt oder studiert, arbeitet oder entdeckt, spürt den Pulsschlag einer Region, die Tradition nicht als Widerspruch zur Innovation versteht. Fribourg investiert in Bildung, fördert regionale Produkte, denkt nachhaltig und lebt den kulturellen Dialog. Tag für Tag, auf Französisch und Deutsch, mit Herz und Haltung. Ob Gruyère oder Gremaud, Fondue oder Forschung: Was hier entsteht, wurzelt im Respekt vor Herkunft und der Lust auf Zukunft. Das ist Fribourg. Und das ist mehr als ein schöner Ort. Es ist ein klares Bekenntnis zu Werten, die verbinden. Fribourg besser kennenlernen

Wirtschaft: Zwei Orte mit Gespür für Chancen

Wer an den Kanton Fribourg denkt, dem läuft schnell das Wasser im Mund zusammen. Der würzige Gruyère-Käse ist ein Exportschlager. Basel hat zwar seine Läckerli, aber längst einen anderen Fokus: Als globaler Life-Science-Standort prägen Roche und Novartis das Stadtbild am Rheinknie – architektonisch wie wirtschaftlich.

Doch auch Fribourg denkt unternehmerisch. Die Kombination aus moderner Infrastruktur, starker Bildungslandschaft und hoher Lebensqualität zieht Marken wie Rolex, Nespresso, Liebherr oder Cartier an. Und das Innovationszentrum der Region bietet Raum für Start-ups, die die Welt verändern. Was Freiburg als Wirtschaftsstandort so attraktiv macht, erfährst du hier.

Bildung: Zwei Studierendenstädte, viele Möglichkeiten

In Basel-Stadt trifft man auf eine Uni mit Weltruf, dafür punktet Fribourg mit Zweisprachigkeit. Über 12'000 Studierende zieht es jährlich in die Saanestadt, ein Ort, der sich zur Studentenhochburg entwickelt hat. Neben der Universität bietet Fribourg ein breites Spektrum an Hochschulen. Und abseits der Hörsäle zählt das Flair: kurze Wege, ein lebendiges Stadtbild, eine offene Atmosphäre.

Das prägt. Und macht Fribourg zur Region mit der jüngsten Bevölkerung der Schweiz. Wer mehr über das zweisprachige Bildungsangebot erfahren möchte, findet hier erstklassige Ausbildungswege in Freiburg.

Tourismus: Zwei Regionen, in denen Geschichte weiterlebt

Verwinkelte Gassen, historische Bauwerke, mittelalterliche Stadtmauern – beide Kantonshauptstädte punkten mit eindrucksvollen Altstädten. Das Basler Münster findet sein Pendant in der gotischen Kathedrale St. Nikolaus. Wer vom Münsterturm auf den Rhein blickt, erkennt Parallelen zum Ausblick über Saane und Voralpen – ein Panorama, das zu Wanderungen einlädt, im Sommer auch zum Sprung in den Schwarzsee.

Spätestens mit den Schlössern von Greyerz und Murten hat Fribourg die Herzen vieler Besucherinnen und Besucher erobert. Und dann sind da noch die lebendigen Traditionen: die Basler Fasnacht und die Alpsaison – beide von der UNESCO als Kulturerbe gewürdigt. Und wer nach so viel Kultur Appetit bekommt, entdeckt hier die regionalen Produkte.