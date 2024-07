1/11 Hoch über den Dächern von Damüls: das 4-Stern-Hotel Alpenstern.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Lage des Hotels könnte nicht besser sein, denke ich bei der Anreise. Das Hotel Alpenstern liegt inmitten des Wandergebietes von Damüls in Vorarlberg – im Winter haben Hotelgäste die Skipiste direkt vor der Haustür. Die Zimmer hoch über den Dächern des Dorfes legen den Blick auf das schöne Bergpanorama frei.

Nicht nur vom Hotelbett aus geniesst man den direkten Blick auf majestätische Felswände. Auch von der Yoga-Decke aus und in der Sauna lässt sich durch eine grosse Glasfront die Berglandschaft bestaunen. Der Wellnessbereich ist modern und grosszügig gestaltet. Hier lässt es sich ausgezeichnet abschalten. Was gibt es Besseres als ein entspannendes Dampfbad nach einer langen Wanderung?

Direkt nach der Ankunft ziehe ich also meine Wanderschuhe an und laufe los. Für kleine Rundwege ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt. Am ersten Tag erkunde ich die Wanderwege rund ums Dorf. Am zweiten Tag gehe ich mit dem Sessellift im Dorf auf die Ugaalpe. Der Weg zurück nach Damüls führt über die Elsenalpe. Neben der unberührten Berglandschaft bleibt mir die Überquerung der Hängebrücke in schöner Erinnerung.

Ein schwieriger Start

Das Hotel Alpenstern hat sich schon mehr als einmal neu erfunden. Einst ein Bauernhof mit ein paar Betten für Gäste, wurde es 1997 zu einem 4-Stern-Hotel mit 60 Betten umgebaut. Im Jahr 2020 folgte dann der grosse Neubau – und dieser hatte es in sich. Nicht nur wegen der Dimension des Neubauprojekts: 57 Hotelzimmer mit insgesamt 120 Betten plus neun Ferienwohnungen sollten entstehen. Sondern auch, weil der Neustart auf keinen schlechteren Zeitpunkt hätte fallen können. Die Eröffnung war für Dezember 2020 geplant – also genau dann, als Österreich wieder in den Lockdown ging.

«Das war eine schwierige Zeit», sagt Corina Steinfeld (33) im Gespräch. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Bruder leitet sie heute das Hotel. Sie beschreibt sich selbst als die gute Seele des 4-Sterne-Hotels, während sich ihr Mann Maximilian um Marketing und Finanzen kümmert. Ihr Bruder Peter Bischof leitet die Küche, der Vater Bertram Bischof, einst Hoteldirektor, fungiert heute als Wanderführer und Hausmeister.

Lockdown satt Neuanfang

Im Sommer 2020 wurde das alte Gasthaus abgerissen und ein neues Hotel gebaut. «Am 19. Dezember 2020 sollte die Neueröffnung sein», sagt Steinfeld. Doch dann kam Corona. «Und wir sassen da und hatten keine Gäste.»

Die schönen, neuen Zimmer durften während des Lockdowns nicht gebucht werden. Der grosszügige Wellnessbereich blieb leer. Einzig im Aussenbereich konnte die Gastgeberfamilie in jenem Winter ihre neue Gastro-Kompetenz unter Beweis stellen. Die Skigebiete waren den ganzen Winter vollgelaufen. «Also entschieden wir uns, draussen von der Bar aus Take Away zu machen. Statt Bratwurst machten wir Pork Ribs, die dann auch im ganzen Land bekannt waren», sagt Steinfeld. Die Einheimischen – wegen Corona gab es damals keine Touristen im Skigebiet – waren begeistert.

Gut zu wissen Anreise: Vom Raum Zürich aus ist man mit dem Auto in zwei Stunden in Damüls. Preise: Ein Zimmer kostet im Sommer pro Person zwischen 150 und 200 Franken – inklusive Halbpension. Die Hotel-Bar: Beim Planen des neuen Gastbetriebs hat die Familie ihr Fokus unter anderem auf den Barbetrieb gelegt. Mit dem neuen Head Bartender Oliver Polster machte die Familie einen Glücksgriff. Die Hotel-Bar Novum hat eine der ausgefallensten und umfangreichsten Getränkekarte des Landes. Ich bestelle mir einen geklärten Piña Colada. Was das ist, erklärt mir Polster gleich selbst (bei einem geklärten Piña Colada wird die Milch herausgefiltert, sodass die Flüssigkeit transparent wird). Die Bar Novum landete dieses Jahr auf Platz 34 der 50 besten Bars in Österreich. Die Liste wird vom österreichischen Medienunternehmen Rolling Pin erstellt.

Mitte Mai 2021 durfte das Hotel endlich eröffnen. «Mein Papa meinte noch, das können wir vergessen! Zur Schneeschmelze kommt kein Mensch nach Damüls», erinnert sich Steinfeld. Doch sie wollten es probieren. «Wir wollten einfach mal starten – auch wenn nur 20 Gäste kommen», sagt Steinfeld. Was dann geschah, überraschte die Gastgeberfamilie: Das Hotel hatte über Nacht so viele Buchungen, dass die Gästezahl eingeschränkt werden mussten, um die Corona-Massnahmen einhalten zu können.

Unverbaute Landschaft

Es seien viele Einheimische gewesen. «Das Take Away draussen hat sich bezahlt gemacht», sagt Steinfeld. In den ersten zwei Sommer und Winter war das Hotel gut gebucht. Seit letztem Sommer spüre man aber, dass die Leute wieder wegfliegen. Obwohl Damüls von der Schweiz aus nicht weit ist, seien nur 15 Prozent der Gäste Schweizerinnen und Schweizer. «Wir hätten gerne mehr», sagt Steinfeld.

«Wir haben hier in Damüls eine wunderschöne Natur, es ist noch nicht alles so verbaut», so Steinfeld. Gerade für Ruhesuchende und Wanderer sei das Hotel im Sommer ein idealer Zufluchtsort. Ich stimme zu. Ich konnte während den zwei Tagen hier den Alltag hinter mir lassen, in die Ferne schauen und den Blick nach innen richten.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.