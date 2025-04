Darum gehts Wiesbaden vereint Tradition und Innovation für echte Erlebnisse

Eine lebendige Kulturszene bietet vielfältige Highlights

Die hessische Landeshauptstadt überrascht mit prunkvoller Architektur in gemütlichen Gässchen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Deutschen Zentrale für Tourismus

Wiesbaden ist das beste Beispiel, wie historische Städte heute nachhaltige Vorreiter sein können. Wer durch die charmanten Strassen von Wiesbaden schlendert, spürt sofort den besonderen Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen prunkvollen Villen und lebendigen Kulturorten zeigt die Stadt, liebevoll «Nizza des Nordens» genannt, wie Tradition und Moderne auf harmonische Weise ineinandergreifen. Hier fällt es leicht, in das Lebensgefühl einer Stadt einzutauchen, die Geschichte und Innovation mühelos vereint.

Deine Tour durch Wiesbaden – klick dich durch!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein grünes Refugium im Herzen der Stadt

Ein Tag in Wiesbaden beginnt am besten im Herzen der Stadt – beim Kurhaus. Schon beim Betreten der beeindruckenden neoklassizistischen Fassade fühlt man die historische Bedeutung dieses Ortes. Doch es ist mehr als ein architektonisches Meisterwerk: Die moderne Nutzung als Veranstaltungsort für Konzerte und Ballettaufführungen steht im Einklang mit der Stadt, die Wert auf authentische Erlebnisse legt. Hier zeigt sich auch die Verbindung zur Nachhaltigkeit, denn viele Wiesbadener Kulturbetriebe unterstützen aktiv die Destination WIESBADEN RHEINGAU auf dem Weg zum nachhaltigen Reiseziel.

Wer in den weitläufigen Kurpark tritt, lässt die urbane Hektik hinter sich. Die Blumenwiesen und der Weiher laden zum Verweilen ein – der perfekte Ort für eine kleine Pause inmitten des satten Grüns, bevor es zur nächsten Entdeckung geht.

Foto: Roger Richter@WICM | Villa Clementine | CC BY 4.0

Nur ein paar Schritte entfernt erhebt sich die elegante Villa Clementine. Es ist nicht nur ihre prachtvolle Fassade, die beeindruckt, sondern auch das lebendige Kulturprogramm. Drinnen wird im Literaturhaus bei Lesungen und Vorträgen mit intellektueller Leidenschaft diskutiert. Der Blick aus den Fenstern fällt auf im Wind rauschende Ginkgobäume und wer kurz innehält, spürt die Ruhe, die diesen Ort so besonders macht. Hier, wo sich Literatur und Natur begegnen, entsteht eine Atmosphäre, die zum Nachdenken und Durchatmen einlädt.

Foto: PACO-MEDIA

Von der sanften Eleganz der Villa geht es weiter zum pulsierenden Zentrum der kreativen Energie – dem Schlachthof. Die industrielle Vergangenheit dieses Gebäudes ist noch spürbar, doch heute wirken hier Künstler, Musiker und Freigeister. Graffitis zieren die Wände, und jede Ecke dieses Kulturzentrums atmet Kreativität. Während tagsüber Märkte und Ausstellungen locken, lassen abends Konzerte und Partys den Boden beben. Es ist dieser Mix aus Industriecharme und lebendiger Kunst, der den Schlachthof zum kulturellen Hotspot Wiesbadens macht. Der Ort steht sinnbildlich für einen respektvollen Wandel – wie man Raum für Neues schafft, ohne Altes dabei zu verlieren.

Café-Atmosphäre für produktive Pausen

Foto: Heimathafen

Ein Spaziergang weiter zeigt sich Wiesbaden von seiner modernen und offenen Seite im Heimathafen. Der Co-Working-Space zieht Kreative, Freiberufler und Unternehmer aus allen Ecken an. Hier wird gearbeitet, gelacht und gemeinsam neue Ideen entwickelt. Die entspannte Café-Atmosphäre lädt dazu ein, bei einem Kaffee kurz abzuschalten, bevor man sich wieder in spannende Projekte stürzt. Doch der Heimathafen ist nicht nur ein Ort für Arbeit – es ist ein Treffpunkt für den Austausch von Ideen, für Workshops und kulturelle Veranstaltungen. Hier wird Zukunft gedacht, und das alles in einem bewussten Miteinander.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Foto: Bernd Fickert

Ein Besuch in Wiesbaden wäre nicht komplett ohne einen Abstecher ins Museum Wiesbaden. Schon beim Betreten der lichtdurchfluteten Räume spürt man die Verbindung von Kunst und Natur. Die Werke des Expressionismus, die hier ausgestellt sind, strahlen eine eindringliche Intensität aus, während die naturhistorischen Sammlungen faszinierende Einblicke in Flora und Fauna bieten. Es ist ein Ort, der seine Besucher auf eine Reise durch Zeit und Raum mitnimmt – und das mitten in der Stadt.

WIESBADEN RHEINGAU wird nachhaltiges Reiseziel Seit 2024 ist die Destination WIESBADEN RHEINGAU nach TourCert zertifiziert. Wichtige Parameter der Auszeichnung sind die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, regionale Angebote und ein schonender Umgang mit Ressourcen. Und das Ziel, sich stetig zu verbessern. So möchte die Region ihren Gästen stets qualitativ hochwertige und authentische Erlebnisse bieten. Dafür arbeiten Tourismusdestination und Partner aus u.a. Hotellerie, Gastronomie, Weinbau und Kultur eng zusammen. Gemeinsam haben sie den Weg in eine enkeltaugliche Zukunft eingeschlagen und setzen vielfältige Verbesserungsmassnahmen um. Die Summe der Nachhaltigkeitsbemühungen fügt sich schliesslich zum Gesamtbild eines nachhaltigen Reiseziels. WIESBADEN RHEINGAU ist auf dem Weg. Seit 2024 ist die Destination WIESBADEN RHEINGAU nach TourCert zertifiziert. Wichtige Parameter der Auszeichnung sind die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, regionale Angebote und ein schonender Umgang mit Ressourcen. Und das Ziel, sich stetig zu verbessern. So möchte die Region ihren Gästen stets qualitativ hochwertige und authentische Erlebnisse bieten. Dafür arbeiten Tourismusdestination und Partner aus u.a. Hotellerie, Gastronomie, Weinbau und Kultur eng zusammen. Gemeinsam haben sie den Weg in eine enkeltaugliche Zukunft eingeschlagen und setzen vielfältige Verbesserungsmassnahmen um. Die Summe der Nachhaltigkeitsbemühungen fügt sich schliesslich zum Gesamtbild eines nachhaltigen Reiseziels. WIESBADEN RHEINGAU ist auf dem Weg. Erfahre mehr

Foto: HA Hessen Tourismus, Martin Kunz

Für viele beginnt die Reise nach Wiesbaden schon mit einem beeindruckenden Anblick: dem Hauptbahnhof. Die neobarocke Architektur des 1906 eröffneten Gebäudes macht sofort klar, dass Wiesbaden Wert auf Ästhetik und Geschichte legt. Doch hinter der prachtvollen Fassade verbirgt sich ein moderner Verkehrsknotenpunkt, der die Stadt bestens mit Frankfurt, der Schweiz und darüber hinaus verbindet. Umweltfreundliche Anreisen aus der Schweiz sind bequem mit dem ICE über Frankfurt nach Wiesbaden möglich, von wo aus sich auch das nahegelegene Weinanbaugebiet Rheingau leicht erreichen lässt. Wiesbaden setzt hierbei auf ein nachhaltiges Tourismuskonzept, das von vielen der Kulturbetriebe unterstützt wird. Zahlreiche nachhaltigkeitszertifizierte Übernachtungsbetriebe bieten den perfekten Ausgangspunkt, um die Stadt und den Rheingau zu entdecken.

Wiesbaden ist eine Stadt, die in Bewegung bleibt. Ob im luxuriösen Kurhaus, bei intellektuellen Gesprächen in der Villa Clementine oder bei einem kreativen Austausch im Heimathafen – überall zeigt sich die Stadt als lebendiger Beweis dafür, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Die harmonische Verbindung von Kultur, Natur und zukunftsorientiertem Denken macht Wiesbaden zu einem Vorreiter im bewussten Städtetourismus – und zu einer Stadt, die man einfach erlebt haben muss.