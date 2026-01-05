Die Schweizer Airline Chair bringt dich zu 17 Destinationen in 10 Ländern in Europa, Nordafrika und im Nahen Osten. Blick verlost zusammen mit Chair 3 x 2 Flüge zu einer Destination nach Wahl.

Gewinne einen Flug für zwei Personen zu deiner Traumdestination

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Chair Airlines

Chair bringt urlaubsreife Schweizerinnen und Schweizer zu den schönsten und beliebtesten Ferien- und Reisedestinationen in Europa, in Nordafrika und im Nahen Osten. Ab Zürich, Bern, Basel und Stuttgart werden 17 Reiseziele in zehn Ländern angeflogen, darunter Mallorca, Kreta, Kos, Zypern und Hurghada. Ab Sommer 2026 kommen Marrakesch, Porto, Patras, Tuzla, Tirana, Vlora und Jerez de la Frontera neu zum Streckennetz dazu.

Ob Städtetrips in die Hafenstadt Porto und die pulsierende Metropole Tirana, traumhafte Strandferien in Rhodos, Kos und Hurghada oder einzigartige Erlebnisse in Marrakesch und Jerez de la Frontera – Chair fliegt seine Passagiere bequem zu Ihrer Wunschdestination. Und mit der Einheitsklasse Economy erst noch preislich attraktiv.

Gewinne einen Hin- und Rückflug für zwei Personen mit Chair in der Kategorie Economy Flex zum Reiseziel deiner Wahl*. Die Schweizer Airline bringt dich zu deiner Traumdestination, wo du gemeinsam mit deiner Begleitperson deine nächsten Ferien rundum geniessen kannst.

*ausgenommen Ohrid, Skopje, Prishtina, Jerez de la Frontera. Der Flug muss bis 31. 03. 2026 gebucht und die Reise bis 31. 03. 2027 angetreten werden.

Teilnahmeschluss ist der 18. Januar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.