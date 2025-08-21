Die 5 schönsten Mietwagenreisen in Europa

Frei sein, einfach losfahren und dort bleiben, wo es am schönsten ist. Ob südliches Lebensgefühl oder nordische Ruhe – hier sind fünf europäische Traumrouten, wo Ferien nicht an einem Ort stattfinden, sondern der Weg das Ziel ist.

Foto: Getty Images

Fenster runter, Lieblingsmusik an, der Duft von Meeresluft in der Nase. Mit jeder Kurve offenbart sich eine neue Aussicht: Küstenpanoramen, romantische Sonnenuntergänge, verwinkelte Altstadtgassen. Mietwagenreisen bedeuten Freiheit. Dort stehenbleiben, wo es am schönsten ist. Weiterfahren, wann immer das Fernweh ruft.

Wer mit dem Auto reist, reist intensiver. Man spürt den Rhythmus der Region, kommt mit Einheimischen ins Gespräch und entdeckt verborgene Schätze. Mit Vögele Reisen lässt sich die Mietwagenreise individuell gestalten – vom Flug über das Hotel bis zum Mietwagen und zu ausgewählten Aktivitäten. Bestehende Reisevorschläge können online flexibel angepasst und direkt gebucht werden.

Europa bietet unzählige Möglichkeiten, auf vier Rädern auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir stellen die fünf schönsten Routen in Europa vor.

Andalusien – Im Herzschlag des Südens

Sonnendurchflutete Olivenhaine, die sich sanft über Hügel ziehen. Weisse Dörfer, die wie Zuckerwürfel an steilen Berghängen kleben. Und über allem die Rhythmen des Flamenco. In Andalusien treffen Kultur, Geschichte und Lebensfreude aufeinander.

Mit dem Mietwagen gleitest du während dieser 12-tägigen Rundreise durch Landschaften, die so vielfältig sind wie ein ganzer Kontinent: von der maurischen Pracht der Alhambra in Granada über die königlichen Alleen Sevillas bis zu der 120 Meter tiefen Schlucht El Tajo in Ronda. Und am Abend? Tapas unter freiem Himmel, dazu ein Glas Rioja und dem Gefühl, angekommen zu sein.

Mietwagenreisen – einfach und selbständig Plane und buche deine Mietwagenreise flexibel und bequem online – mit individuellen Arrangements aus Flügen, Mietwagen, Hotels und Aktivitäten. Profitiere von den Vorteilen und dem Service eines Reiseexperten. Erlebe die Freiheit individueller Reisen – mit der Sicherheit, dass wir stehts an deiner Seite sind. Plane und buche deine Mietwagenreise flexibel und bequem online – mit individuellen Arrangements aus Flügen, Mietwagen, Hotels und Aktivitäten. Profitiere von den Vorteilen und dem Service eines Reiseexperten. Erlebe die Freiheit individueller Reisen – mit der Sicherheit, dass wir stehts an deiner Seite sind. Mehr erfahren

Apulien bis Neapel – Italien von seiner ursprünglichen Seite

Ciao bella, willkommen im echten Italien! Apulien – gesegnet mit 300 Sonnentagen im Jahr – ist ein Ort voller Gegensätze: uralte Olivenbäume, barocke Städte, traumhafte Strände. Hier beginnt deine 11-tägige Reise – und führt dich über das Herz Süditaliens bis in die vibrierende Metropole Neapel.

Unterwegs entdeckest du die Trulli-Häuser von Alberobello, die archäologische Stätte von Paestum, die geheimnisvolle Höhlenwelt von Matera und die Küstenstrasse entlang der Amalfiküste – eine der spektakulärsten Europas. Dazwischen: Pasta, die schmeckt wie bei Nonna, und Sonnenuntergänge, die ewig in Erinnerung bleiben.

Sizilien – Wo Europa den Atem des Orients spürt

Sizilien ist mehr als nur eine Insel. Hier treffen Jahrtausende alte Kulturen auf dramatische Landschaften: rauchende Vulkane, goldene Tempelruinen, türkisfarbene Buchten und pulsierende Städte. Mit dem Mietwagen erkundigst du auf dieser 11-tägigen Reise die Vielfalt Siziliens in deinem eigenen Tempo. Und wenn du eine andere oder zusätzliche Ortschaft besuchen möchtest, kannst du die Route bei Vögele Reisen ganz einfach selber online anpassen.

Ob Genuss, Geschichte oder Natur – auf Sizilien ist alles intensiv. Und genau deshalb so unvergesslich. Vom quirligen Palermo über das elegante Taormina mit Blick auf den majestätischen Ätna bis zu den antiken Stätten im Süden wie dem Tal der Tempel bei Agrigent. Dazwischen warten sizilianische Köstlichkeiten, lebendige Märkte und kleine, versteckte Strände.

Madeira – Die Insel der Gärten und Panoramen

Foto: Getty Images/iStockphoto

Madeira ist eine Insel wie aus einem Traum: wild, grün und spektakulär. Steile Klippen, dichte Lorbeerwälder, tiefblaue Buchten und immer wieder der Duft exotischer Blüten: Die «Insel des ewigen Frühlings» entfaltet sich besonders eindrucksvoll, wenn du sie mit dem Mietwagen erkundet.

Diese 8-tägige Route führt dich entlang panoramareicher Küstenstrassen, durch kleine Dörfer mit Blumen geschmückten Häusern und hinauf zu atemberaubenden Aussichtspunkten. Wandere entlang der Levadas, bade in natürlichen Felsenpools, geniesse die lokale Küche – und dabei hast du die Freiheit, jeden Tag neu zu entscheiden, wo du einen Stopp einlegst.

Südschweden – Skandinavischer Sommertraum

Weite Wälder, glitzernde Seen und endlose Sommertage: Südschweden ist wie gemacht für eine entspannte Mietwagenreise. Die Natur zeigt sich hier von ihrer sanften, klaren Seite. Ideal, um durchzuatmen und abzuschalten.

Auf dieser Route entdeckest du während elf Tagen charmante Hafenstädtchen, rote Holzhäuser in üppigem Grün, alte Schlösser und stille Buchten an der Schärenküste. Von Malmö über Småland bis nach Göteborg erlebst du die Vielfalt Skandinaviens – mal gemütlich und naturnah, mal modern und urban. Und immer mit einem Gefühl von Ruhe und Freiheit, das nur der Norden schenken kann.