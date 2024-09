Der Herbst ist die schönste Zeit des Jahres: Die Wälder leuchten in warmen Rot- und Orangetönen und allenthalben werden Herbst- und Erntefeste gefeiert. Sieben unbekannte Orte, wo man den goldenen Herbst in seiner ganzen Pracht erleben kann.

Kyoto, Umbrien und Folegandros: Herbstziele voller Charme

Quebec bietet Weinfeste und eine historische Altstadt

Kyoto: Tempel und leuchtende Ahornbäume

Kyoto war einst die Hauptstadt Japans und ist gespickt mit unzähligen Tempeln und traditionellen Vierteln. Und insbesondere im Herbst zeigt sich die Stadt von ihrer schönsten Seite. Denn zur sogenannten Momiji-Saison färben sich Tausende Ahornbäume tiefrot und bilden eine perfekte Kulisse für die altehrwürdigen Zen-Tempel. Tolle Fotospots! Besonders sehenswert sind die Gärten der Kaiservilla Katsura, der Kiyomizu-Tempel und der Fushimi-Inari-Schrein, der mit seinen Tausenden Torii (Holztore) durch das leuchtende Rot der Bäume führt. Für Naturliebhaber lohnt sich auch eine Fahrt in die umliegenden Berge von Arashiyama, wo sich einer der schönsten Bambuswälder Japans befindet. Unbedingt besuchen sollte man zudem das historische Gion-Viertel mit seinen vielen traditionellen Restaurants.

Umbrien: Malerische Dörfer und Dolce Vita in Italien

Umbrien, oft als «grünes Herz Italiens» bezeichnet, ist im Herbst ein tolles Ziel für Reisende, die authentische italienische Kultur und Natur abseits der Touristenpfade erleben möchten. Die Region wird von sanften Hügeln, Olivenhainen, Weinreben und mittelalterlichen Dörfern geprägt, die noch ihren authentischen Charme bewahrt haben. Städte wie Assisi, Orvieto und Perugia bieten geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten und Trattorien, in denen es schmeckt wie bei der Nonna. Auf den Teller kommen im Herbst besonders oft Trüffel und Steinpilze, die hier in den Wäldern gefunden werden. Im Herbst findet zudem die Oliven- und Weinernte statt – ein Besuch in einem der vielen kleinen Weingüter ist also ein Muss.

Folegandros: Ruhe und Inselleben

Während die bekannteren griechischen Inseln wie Santorini oder Mykonos im Sommer oft überlaufen sind, ist die kleine Insel Folegandros ein echter Geheimtipp, der im Herbst seine besondere Magie entfaltet. Folegandros gehört zu den Kykladen, ist aber weniger touristisch und bietet eine authentische, ruhige Atmosphäre. Die weiss getünchten Häuser und die engen Gassen der Dörfchen sind Bilderbuch-Griechenland. Das Thermometer klettert auch von September bis November noch auf angenehme Temperaturen, perfekt für Wanderungen entlang der steilen Klippen oder für ein Bad im noch warmen Mittelmeer. Abends gehts in eine der Tavernen, wo man Souflaki, Moussaka und Ouzo ohne weitere Touristen geniessen kann.

Quebec: Farbenpracht und französischer Charme

Der Herbst in der ostkanadischen Provinz Quebec ist eine Mischung aus nordamerikanischer Wildnis und europäischem Charme. Quebec City, die älteste Stadt Nordamerikas, bietet eine historische Altstadt, die mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen und den malerischen Häusern eher an Frankreich als an Amerika erinnert.



Insbesondere der südliche Teil der Provinz mit seinen Mischwäldern leuchtet im Herbst in allen Schattierungen von Gelb bis Dunkelrot – ideal für Wanderungen oder besser noch einen Roadtrip, beispielsweise von Montreal über Quebec entlang des Lorenzstroms. Ebenfalls schön für eine Tour: von Quebec Richtung Süden in die Provinz New Brunswick. Der Herbst ist auch die Zeit verschiedener Weinfeste wie das Fête des Vendanges im Ort Magog, wo man junge Weine geniessen kann.

Loire-Tal: Schlösser und Weinlese

Wo herzige Schlösser auf goldene Weinberge und einen mäandernden Fluss treffen, muss es schön sein – so wie im zentralfranzösischen Loire-Tal.



Der Mix macht die Region zu einem idealen Reiseziel im Herbst. Besonders die Weinlese im September und Oktober ist ein Highlight, denn viele Weingüter öffnen ihre Pforten und bieten Führungen und Verkostungen an. Neben den Weinfesten bietet das milde Herbstklima auch perfekte Bedingungen für etwas sportliche Bewegung: Man kann das Loire-Tal auf ausgebauten Wegen gut mit dem Velo erkunden. Nicht fehlen dürfen natürlich einige Stopps in den Schlössern, wie beispielsweise das prächtige Château de Chambord oder das Château de Chenonceau, die man in der Nebensaison mit wenigen anderen Besuchern teilt.

Rajasthan: Goldene Paläste und heisse Wüsten

Im indischen Sommer ist es zu heiss für eine Reise durch den Bundesstaat Rajasthan, wo die Temperaturen regelmässig über die 30-Grad-Marke klettern. Erst im Herbst sind die Temperaturen so weit gefallen, dass man sich in den Nordwesten Indiens aufmachen kann. Dann entfaltet der farbenfrohe Bundesstaat seine ganze Magie: Rajasthan, auch das Land der Könige genannt, ist bekannt für seine prächtigen Paläste, Forts und Wüstenlandschaften. Solche Städte wie Jaipur, Udaipur und Jodhpur mit ihren Palästen, quirligen Märkten und historischen Stadtvierteln zählen zu den schönsten des Subkontinents. Eine besondere Erfahrung ist auch eine Kamelsafari durch die Sanddünen der Thar-Wüste bei Jaisalmer, wo es besonders im Herbst tolle Sonnenuntergänge zu bestaunen gibt.

Jeonju: Tradition und Leckereien

Ein wahrer Geheimtipp ist die südkoreanische Stadt Jeonju – jedenfalls für europäische Touristen. Die Südkoreaner hingegen lieben die 660'000-Seelen-Metropole für ihre ausgezeichnete Kulinarik. Unbedingt probieren sollte man das Reisgericht Bibimbap, das hier besonders lecker schmeckt. Jeden Oktober findet hier übrigens das Jeonju-Bibimbap-Festival statt, bei dem man sich am traditionellen Gericht kugelrund schlemmen kann.

Berühmt ist Jeonju zudem für das Hanok-Dorf, das grösste zusammenhängende Gebiet Südkoreas mit historischen Häusern. Hier kann man herrlich Bummeln und Teehäuser, Restaurants, Museen und Boutiquen entdecken. Nicht verpassen: die historischen Tempel, die in dieser Jahreszeit besonders stimmungsvoll sind.