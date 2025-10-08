Buchliebhaber aufgepasst: Wir präsentieren euch die ausgefallensten Buchhandlungen der Welt, die zum Stöbern einladen.

Hier gibt es die schönsten Buchhandlungen. Foto: Shutterstock

Jedes Jahr wird am 8. Oktober der Welttag der Buchhandlungen gefeiert. Dieser besondere Tag wurde 2016 von Torsten Woywood ins Leben gerufen, um die Vielfalt und Bedeutung von Buchhandlungen zu würdigen. Weltweit laden zahlreiche Buchläden mit ihrem einzigartigen Ambiente und spannenden Büchern zu einem Besuch ein – sie sind definitiv einen Abstecher wert. Ob beim Schmökern in einem extravaganten Theatergebäude oder mit Blick auf das Meer – für jeden findet sich garantiert der perfekte Ort, um in Geschichten einzutauchen.

1 Atlantis Books, Santorini (Griechenland)

Azurblaues Wasser und wunderschöne weisse Hügelhäuser an der Steinküste – Santorini ist ein wahrer Schmaus für die Augen. Auch Buchliebhaber kommen auf der griechischen Insel auf ihre Kosten: Der Buchladen Atlantis Books zieht mit seinem Vintage-Look sofort alle Augen auf sich. In Büchern schmökern zwischen weissen Wänden und blauem Himmel… Was will man mehr?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2 Libreria Acqua Alta, Venedig (Italien)

Mitten in den Gassen von Venedig befindet sich ein verstecktes Juwel: die Libreria Acqua Alta. Die Buchhandlung verzaubert nicht nur mit ihren Büchern, sondern auch mit dem Ambiente. Die verschiedensten Lektüren stapeln sich in antiken Gondeln, Badewannen, Kanus und Co.! Ob alte, benutzte oder neue Bücher – hier ist für jeden was dabei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

3 Livraria Lello, Porto (Portugal)

In den Gassen von Porto befindet sich ein wahres Bijou: die Buchhandlung Livraria Lello. Sie wurde sogar zu einem der schönsten Buchläden der Welt gekürt. Der Laden ist so aussergewöhnlich, dass er anscheinend die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling (56) zum Schloss Hogwarts inspiriert hat. Wer seine Ferien in der portugiesischen Stadt verbringt, sollte sich ein Besuch in der Livraira Lello nicht entgehen lassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

3 Librería el Péndulo, Mexiko-City (Mexiko)

Die Buchhandlung Librería el Péndulo befindet sich im hübschen Stadtteil Polanco von Mexiko-Stadt. Wer beim Stöbern hungrig wird, kann sich an der mexikanischen Küche erfreuen: In der Buchhandlung wird nämlich Frühstück, Mittag- und Abendessen angeboten. Auch eine kleine Kaffeepause kann man zwischen den Bücherregalen einlegen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

4 Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires (Argentinien)

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In Buenos Aires befindet sich das Ateneo Grand Splendid. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Theater, aus dem heute eine beliebte Buchhandlung geworden ist. Den Theatervorhang kann man immer noch bestaunen. Am Ende des riesigen Saales befindet sich ein Café, das zum Verweilen einlädt. Häufig wird das Geschäft als schönste Buchhandlung der Welt bezeichnet.



5 The Last Bookstore, Los Angeles (USA)

The Last Bookstore ist der grösste unabhängige Buchladen in Südkalifornien. Man bezeichnet ihn sogar als den magischsten Buchladen des ganzen Landes. Im Geschäft trifft man auf Gänge und Tunnel, die aus alten Büchern bestehen. Die Architektur des ehemaligen Bankgebäudes blieb erhalten. Somit kann man auch die weissen Säulen und riesigen Türen bestaunen.