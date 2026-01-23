Nach einer hektischen Zeit brauchte ich eine Auszeit – und fand sie im Barceló Fortina. Das Hotel mit seiner und traumhaften Aussicht auf Malta bot mir nicht nur Komfort, sondern auch kulinarische Highlights, ein Spa zum Abschalten und einen Hauch von Luxus.

Ütopya Kara Redaktorin Community

Nach einer kurzen Flugzeit aus der Schweiz taucht man auf Malta direkt in ein unvergleichliches Ferienfeeling ein. Die kleine Mittelmeerinsel begeistert mit ihrer Geschichte, beeindruckenden Kulissen und einer lebhaften Atmosphäre. Mein Aufenthalt fand im neu eröffneten Barceló Fortina Malta statt – ein Hotel, das mit seiner futuristischen Fassade schon von weitem ins Auge sticht und direkt an der Strandpromenade von Sliema liegt.

Luxus und Entspannung im Barceló Fortina Malta

Das Barceló Fortina ist ein wahres Juwel für alle, die sich nach Entspannung und einer Prise Luxus sehnen. Die Superior- und Deluxe-Zimmer bieten jeden erdenklichen Komfort, und besonders die privaten Terrassen mit Panoramablick auf das Meer und die historische Stadt Valletta bleiben im Gedächtnis.

Ein absolutes Highlight des Hotels ist der Spa-Bereich: Eine umfangreiche Auswahl an Anwendungen sorgt dafür, dass man vollkommen abschalten kann. Von entspannenden Massagen bis hin zu modernen Wellness-Treatments – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Das hoteleigene Gym ist ein weiteres Highlight. Es beeindruckt nicht nur mit modernster Ausstattung, sondern steht auch Nicht-Gästen offen. Ideal für Fitnessfans, die Wert auf ein hochwertiges Trainingserlebnis legen.

Und wenn die Entspannung oder das Workout hungrig machen, bietet das hoteleigene Restaurant Stella's frische, abwechslungsreiche Gerichte. Vor allem das Frühstück setzt Massstäbe: eine reiche Auswahl, liebevoll angerichtet – der perfekte Start in den Tag. Das Personal ist dabei stets aufmerksam und freundlich, ohne aufdringlich zu sein. Auch die Bridge Bar im Hotel sollte man sich nicht entgehen lassen. Die entspannte Atmosphäre und die kreativen Cocktails sind perfekt für einen Abend mit Blick auf das Meer.

Ein weiteres Plus des Hotels ist seine Lage. In nur wenigen Gehminuten erreicht man die The Point Shopping Mall, die nicht nur mit internationalen Marken, sondern auch mit lokalen Geschäften lockt.

Valletta – Geschichte zum Anfassen

Von Sliema aus ist es nur eine kurze Fahrt nach Valletta, der beeindruckenden Hauptstadt Maltas. Obwohl das Wetter während meines Besuchs regnerisch war, konnte die Stadt mit ihrem Charme punkten.

Ein Besuch in Malta wäre nicht komplett ohne einen Abstecher nach Valletta, einer Stadt, die Geschichte und Charme in jedem Winkel ausstrahlt. Besonders beeindruckend ist die St. John's Co-Cathedral, die von aussen eher schlicht wirkt, aber im Inneren mit barockem Prunk überrascht. Die kunstvoll gestalteten Marmorböden verbergen die Grabplatten von über 400 Rittern des Malteserordens, und die Decke ist mit lebhaften Fresken bemalt, die Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers darstellen. Gleichzeitig sollte man den Grandmaster's Palace nicht verpassen. Einst Sitz der Grossmeister des Malteserordens, beeindruckt der Palast mit seinen prachtvollen Hallen, kunstvollen Wandteppichen und historischen Waffen.

Tipp: Bei Sonnenschein ist Valletta sicherlich noch einmal um einiges spektakulärer – also unbedingt einplanen, die Stadt bei gutem Wetter zu besuchen!

Für «Game of Thrones»-Fans ein Muss: Mdina

Ein Highlight für einen Serienfan wie mich war der Besuch von Mdina, der alten Hauptstadt Maltas. Hier wurden zahlreiche Szenen der ersten Staffel von «Game of Thrones» gedreht. Vom Stadttor, das als Eingang nach Königsmund diente, bis hin zu ikonischen Szenen in der Street of Steel – Mdina versprüht einen Hauch von Hollywood. Die Stadt selbst ist ein Labyrinth aus engen Gassen, die von mittelalterlichen Mauern umgeben sind und zu versteckten Plätzen führen. Von den Stadtmauern Mdinas geniesst man eine atemberaubende Aussicht über die Insel.

Kulinarik und Nachtleben auf Malta

Malta überzeugt nicht nur mit Kultur, sondern auch mit einer vielfältigen Küche. Egal ob italienisch, asiatisch oder traditionell maltesisch – die Insel bietet für jeden Geschmack etwas. Persönlich begeistert haben mich die frische Zubereitung und die Liebe zum Detail in vielen Restaurants.

Auch Nachtschwärmer kommen voll auf ihre Kosten. Das Nachtleben Maltas ist vielseitig und pulsierend. Es gibt immer etwas zu erleben, und die meisten Locations haben bis spät in die Nacht geöffnet.

Mein Fazit: Malta – eine Reise auf jeden Fall wert

Die Reise ins Barceló Fortina Malta war ein voller Erfolg. Das Hotel bietet eine wunderbare Mischung aus Luxus und Entspannung, gepaart mit der perfekten Lage für Ausflüge. Malta selbst überzeugt mit einer beeindruckenden Geschichte, fantastischer Kulinarik und einem lebhaften Flair. Ob für Kulturinteressierte, Strandliebhaber oder Nachteulen – Malta hat für jeden etwas zu bieten.

Mein Tipp: Wer die Möglichkeit hat, sollte Malta im Frühling oder Herbst besuchen. Die Temperaturen sind angenehm, und die Sehenswürdigkeiten können ohne grosse Menschenmassen genossen werden. Ein Reiseziel, das ich jederzeit weiterempfehlen würde!

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.