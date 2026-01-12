Von Papagayo bis Timanfaya: Erlebe Lanzarotes schönste Strände, Vulkane und Sehenswürdigkeiten – perfekt für Badeferien und Entdecker

Cilgia Grass

Lanzarote – graue Mondlandschaft und schwarze Strände? Von wegen! Die Mär vom dunklen Sand kommt nicht von ungefähr: Schliesslich prägen 125 Vulkankegel das bizarre Landschaftsbild. Und dennoch gilt: Lediglich vier von 60 Stränden sind schwarz, alle anderen überzeugen mit hellem, schönem Sand und sind durchwegs «badeferienkonform».

Eindrucksvolle Vulkanlandschaft

Vulkanhöhlen, ein endloses Lavameer, dazwischen traumhafte Strände, Palmenoasen, Weinberge und hübsche Dörfer aus weissen Häusern – Lanzarote ist aussergewöhnlich. Die östlichste der Kanarischen Inseln wurde 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

Rund 1000 Kilometer von der Iberischen Halbinsel und nur 130 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt, lockt Lanzarote mit einer durchschnittlichen Lufttemperatur von 22 Grad, einer Wassertemperatur zwischen 18 und 24 Grad sowie bis zu 300 Sonnentagen im Jahr zum ganzjährigen Badeferienvergnügen. Die regelmässigen Passatwinde bieten ideale Bedingungen für Wassersportarten wie Windsurfen oder Segeln. Beliebte Ausflugsziele sind die Nationalparks sowie zahlreiche Kunst- und Kulturzentren.

Die schönsten Strände

Wer es beschaulich mag, ist an den Stränden im Norden genau richtig. Der nur etwa 500 Meter lange Strand beim Fischerdorf Órzola besticht durch seinen weissen Sand und bildet mit den schwarzen Lavafelsen einen eindrucksvollen Kontrast. Einen nahezu menschenleeren Strand findet, wer den etwa einstündigen Abstieg von César Manriques Plattform zur Playa El Risco im Norden nicht scheut. Mit ihrem weissen Sand, dem glasklaren Wasser und ihrer Lage an den felsigen Küstenstreifen gelten die sechs Strände der Playa de Papagayo nahe Playa Blanca im Süden als die schönsten der Insel. Die von mächtigen Felsen umrahmten, windstillen Buchten stehen unter Naturschutz.

Nur für Profis

Auf das Schwimmen sollte man dagegen in der Bucht von El Golfo besser verzichten. Tückische Strömungen an diesem Küstenabschnitt im Westen der Insel machen es ratsam, festen Boden unter den Füssen zu behalten und stattdessen die Aussicht auf die neongrüne Lagune inmitten des schwarzen Lavasandes zu geniessen.

Für Familienferien sind die Strände im Osten ideal. Geschützte Buchten, feiner Sand und – wo nötig – Wellenbrecher machen das Badevergnügen für Kinder und Eltern perfekt. Und auf dem 20 Kilometer langen Strandspaziergang von Puerto del Carmen bis nach Arrecife lassen sich bequem ein paar Kohlenhydrate verbrennen – damit man am Hotelbuffet wieder zuschlagen kann.

10 Reise-Tipps für Lanzarote

1. Timanfaya: Vor über 250 Jahren spuckte die Erde hier Feuer und Lava. Heute ist das Gebiet ein einzigartiger Nationalpark mit allem, was Vulkanismus zu bieten hat.

2. Weinmuseum El Grifo: An der Weinstrasse zwischen Mozaga und Uga wird die Geschichte des Weinanbaus auf Lanzarote dokumentiert.

3. Surfparadies: Kräftige Winde schaffen beste Voraussetzungen zum Wellenreiten sowie zum Wind- und Kitesurfen.

4. Tapas: In vielen Bars und Restaurants werden überraschende Variationen serviert.

5. El Diablo – Höhle: Beliebtes Ausflugsziel im Norden von Lanzarote.

6. Jameos del Agua: Grotten im Vulkantunnel, üppige Vegetation und ein natürlicher See im Inneren der Höhle – ein beliebtes Ausflugsziel im Norden der Insel.

7. Agrikulturmuseum: Das Museo Agrícola El Patio in Tiagua zeigt Spannendes zu Landwirtschaft, Weinbau und bäuerlichen Betrieben.

8. Kaktusgarten: Über 7200 Exemplare von mehr als 1100 Kaktusarten auf 5000 Quadratmetern.

9. Markt in Teguise: Jeden Sonntag findet im kleinen Teguise der grösste Flohmarkt der Insel statt – hier gibt es fast alles.

10. Luftfahrtmuseum: Im ehemaligen Terminal des Flughafens lässt sich die Luftfahrtgeschichte Lanzarotes entdecken.

11. Karneval: Ein grosses, farbenfrohes Spektakel: Meist im Februar und März regieren rund drei Wochen lang die Narren in der Frühlingssonne Lanzarotes.

Praktische Tipps für Lanzarote Anreise Zum spanischen Flughafen Arrecife auf der Kanareninsel Lanzarote gibt es mehrere direkte Flüge aus Zürich, Genf oder Basel. Der Ferienflieger Edelweiss fliegt auch nach Lanzarote. Inselhopping Ferien auf Lanzarote kann man mit dem Trip auf das kleine Eiland El Hierro, einem Besuch auf die Nachbarinsel Teneriffa oder der Wanderinsel La Gomera verbinden. Reisezeit Lanzarote (wie alle Kanarischen Inseln) ist eine Ganzjahresdestination mit durchgehend angenehmem und ausgeglichenem Klima bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad.