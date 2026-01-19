Das Fernweh packt uns jedes Jahr aufs Neue und zieht uns magisch zu den schönsten Inseln rund um den Globus. Endlich dem Alltag entfliehen, den warmen Sand unter den Füssen spüren

Darum gehts Acht traumhafte Inseln weltweit vorgestellt: Von Bali bis Kauai

Vielfältige Landschaften: Traumstrände, Vulkane, Reisterrassen und üppige Regenwälder

Christian Bauer Reise-Journalist

Genau das versprechen diese Inselparadiese: Acht Trauminseln, die auf keiner Bucketlist fehlen dürfen, laden dich ein, das echte Robinson-Crusoe-Feeling zu erleben. Abseits vom Trubel warten hier unberührte Natur, versteckte Buchten und pure Entspannung auf dich – der perfekte Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und im Paradies zu stranden.

1 Bali, Indonesien: Im Reich der Götter

Bali ist der Touristenmagnet des indonesischen Archipels. Die hinduistisch geprägte Insel verzaubert alle Besucher mit ihren Traumstränden und ihrer vulkanischen Landschaft, durch die sich Reisterrassen ziehen. Das Wetter ist das ganze Jahr über tropisch warm, wobei die Trockenzeit – von etwa März bis Oktober – ideal zum Reisen ist. Bali ist für seine Gastfreundlichkeit, die luxuriösen Unterkünfte, geringen Lebenskosten, köstlichen Lebensmitteln und tollen Restaurants bekannt.

Tipp: Wer dem Tourismus entkommen und etwas vom ursprünglichen Bali erleben möchte, der sollte das Herz der Insel erkunden. Vor allem die Bergregion um den kleinen Ort Sidemen ist herrlich friedvoll und wunderschön.

2 Catalina, USA: Die schönste Insel Kaliforniens

Vor der südlichen Küste Kaliforniens, etwa 35 Kilometer von Los Angeles entfernt, liegt die Insel Santa Catalina. Die schöne Landschaft mit Bergen und grünen Tälern lockt Abenteuerlustige ebenso an, wie Strandbesucher. Die meisten von ihnen bevorzugen die Hotels im Hauptort Avalon. Wer es etwas ruhiger mag, ist auf der anderen Seite der Insel, im schönen Two Harbors, besonders gut aufgehoben.

Tipp: Auf Santa Catalina gibt es neben dem Plantschen im Meer viel zu erleben: Ein grosser Teil der Insel ist als Nationalpark deklariert und überall gibt es Abenteuerangebote.

3 Kuba: Musik, Zigarren und Oldtimer

Die Kubaner sind für ihre leidenschaftlichen Musiker und Tänzer ebenso bekannt wie für ihre Zigarren und den Rum. Ab der ersten Minute zieht die Insel Besucher in den Bann, denn in den Strassen der Städte mit den pastellfarbenen Häusern und klassischen Autos pulsiert das Leben. Die Perle der Antillen ist geprägt von einer explosiven Mischung aus afrikanischer und karibischer Kultur sowie spanischer Kolonialgeschichte. Diese lässt sich bis heute vor allem an den eleganten Bauten erkennen. Insbesondere die charmante Hauptstadt Havanna mit ihren Zitadellen und Festungswällen hat viel von ihrer Ursprünglichkeit behalten.

4 Neuseeland: Im Land der Hobbits

Neuseeland wurde von den Maori-Einwohnern Aotearoa (zu Deutsch: «Land der weissen Wolke») getauft, als sie vor etwa 1000 Jahren von Polynesien auf die zwei riesigen Inseln südöstlich von Australien migrierten. Die heutige Nation Neuseeland besteht aus der Nord- und Südinsel, wobei die Hauptstadt Wellington im Norden liegt. Der nahegelegene Vulkan Mount Victoria, sowie die wilde Landschaft um die Southern Lakes auf der Südinsel sind vor allem durch die «Herr der Ringe»-Filme berühmt geworden.

Tipp: Ein Highlight in Wellington ist das Nationalmuseum «Te Papa Tongarewa», in dem viel zur Geschichte der Maori ausgestellt ist.

5 St. John, Virgin Islands: Ein karibisches Paradies

St. John ist eine der amerikanischen Jungferninseln in der Karibik. Die rund 4500 Einwohner verteilen sich auf den Hauptort Cruz Bay sowie auf Coral Bay, den angeblich schönsten Hafen der karibischen Inseln. Die Küstenlinie ist geprägt von malerischen Häfen und Buchten, darunter die Trunk Bay. Über der Bucht erhebt sich der Berg Bordeaux auf 989 Meter. Auch der restliche Teil der Insel ist durch Berge und Täler, sowie weisse Sandstrände und das Leben unter Wasser durch bunte Korallenriffe geprägt. Zwei Drittel der Insel sind durch den Virgin Islands Nationalpark geschützt.

Tipp: Vor allem Naturliebhaber und Outdoor-Fans sollten die kleine, naturbelassene Insel St. John mit ihrer entspannten Atmosphäre besuchen.

6 Lefkada, Griechenland: Das Mittelmeer in seiner schönsten Form

Lefkada ist eine der schönsten griechischen Inseln. Sie liegt im Herzen des Ionischen Meeres und ist durch eine kleine Brücke mit dem Festland verbunden, so dass man sie mit dem Auto leicht erreicht. Nicht umsonst wird die Insel auch als «Karibik Griechenlands» bezeichnet, denn sie verfügt über wunderschöne Strände, zum Beispiel den Porto Katsiki Beach – das absolute Traumziel für alle, die sich nach Erholung auf einer exotischen Insel sehnen. Unbedingt auf dem Programm stehen sollte auch ein Besuch in den Küstendörfern Nidri Lefkada und Agios Nikitas Lefkada, die noch sehr authentisch geblieben sind.

Tipp: Das Herz der Insel schlägt im Ort Lefkada-Stadt. Hier gibt es neben tollen Restaurants auch kulturelle Highlights wie die mittelalterliche Festung Agia Mavra.

7 La Gomera, Spanien: Die Wanderinsel

La Gomera ist die zweitkleinste der Kanarischen Inseln. Obwohl sie zu Spanien gehören, verfügt jede der Inseln über ihre eigene kulturelle Vielfalt. Auf La Gomera warten verwunschene Wälder, idyllische Buchten, hohe Klippen und traditionelle Dörfer. Für Naturliebhaber sind die beeindruckenden Schluchten und schönen Wanderwege mit Blick über die Insel und das Meer ein unvergessliches Erlebnis.

Tipp: Ein echtes Highlight ist es, Delfine oder sogar Wale an der wilden Küste der Insel zu beobachten. Mit etwas Glück gelingt das bei einer Whale-Watching-Tour.

8 Kauai, USA: Hang Loose

Wenn man an Hawaii denkt, umfasst die Vorstellung oft nur die gleichnamige Hauptinsel des eigentlichen Archipels. Insgesamt gehören aber acht Hauptinseln und knapp 130 kleinere Eilande zu Hawaii. Neben der Insel Oahu, die vor allem für ihre North Shore und die Wellen bekannt ist, findet man auf Kauai viel Grün, weshalb dieses Eiland auch die «Garteninsel» genannt wird. Der Grossteil der Insel ist mit saftig-tropischem Regenwald bedeckt – ideal zum Wandern. Ein weiteres Highlight ist die schroffe Napali Küste, an der schon manch berühmter Film gedreht wurde – wie «Avatar» aus dem Jahr 2009.

Tipp: Auf Kauai geht es etwas ruhiger zu und her als auf der grossen Hauptinsel Hawaii. Hier spielt die Natur die Hauptrolle, die sich bei einem spektakulären Flug im Helikopter am besten erleben lässt.



