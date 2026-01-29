Nach der Hochzeit geht es erstmal in die Flitterwochen, um die Liebe zu feiern. Je romantischer die Destination, desto beliebter – logisch! Das sind die besten Honeymoon-Spots für Turteltauben.

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Malediven – der Klassiker

Wer Bilderbuch-Flitterwochen auf einer romantischen Insel mit weissen Stränden und klarem Wasser verbringen möchte, ist auf den Malediven goldrichtig. Fast jedes Resort liegt auf seiner eigenen Insel, türkise Buchten und Korallenriffe zum Tauchen und Schnorcheln inklusive. Und luxuriöse Over-Water-Villas, von denen aus man direkt ins Wasser springen kann. Zu tun gibt es auf den teilweise sehr kleinen Inselchen wenig. Und wenn man am Hausriff entlang geschnorchelt ist und ein paar Wassersportaktivitäten ausprobiert hat, dann bleibt viel Zeit für die Zweisamkeit – alles, was man von den Flitterwochen möchte.

2 Raja Ampat – das Paradies

Die Inseln des indonesischen Archipels Raja Ampat in West Papua sind einem tropischen Traum entsprungen. Manch einer bezeichnet die Inselwelt als eines der letzten Paradiese der Welt. Das vor allem auch, weil in den vergangenen Jahren viel für den Erhalt der Korallenriffe getan wurde, die zu einigen der besten Tauch- und Schnorchelrevieren der Welt zählen. Wie wäre es also mit einem gemeinsamen Tauchkurs? Mit dem Naturschutz sind auch viele luxuriöse, nachhaltige Resorts entstanden, die von einer ausgesuchten Klientel besucht werden: Der Weg hier in den Osten Indonesiens ist weit – dafür stören garantiert keine Touristenmassen die Honeymoon-Liebeleien.

3 Phuket – Thailands Schönheit

Phuket in Thailand ist zwar teilweise sehr touristisch (immerhin gibt es Direktflüge aus der Schweiz), das tut aber der Schönheit der Insel keinen Abbruch. Wer die beliebtesten Hotspots meidet, findet kleinere Strände, süsse Boutiquehotels und übersehene Naturschönheiten. Die Beliebtheit hat auch seine Vorteile: Die touristische Infrastruktur ist eine der besten der Region. Sei es eine grosse Auswahl an Unterkünften für jeden Geldbeutel, Restaurants, Aktivitäten auf dem Meer und an Land oder coole Beachclubs für die Party. Wer hier die Flitterwochen verbringt, findet die ideale Mischung aus Kultur, Abenteuer und Entspannung. Der Tag beginnt mit dem Besuch eines buddhistischen Tempels, danach folgt ein köstliches Thai-Menü. Und den perfekten Abschluss des Tages liefern eine Massage mit Duftöl und ein kühles Getränk beim Sonnenuntergang. Perfekt!

4 Paris – die Stadt der Liebe?

Die Stadt der Liebenden darf auf dieser Liste selbstverständlich nicht fehlen – auch wenn das Image von Paris als romantisches Getaway und die Realität nicht immer zusammenpassen. Es ist ein bekanntes Phänomen, insbesondere bei asiatischen Besuchern, welche das idealisierte Paris der Liebesfilme a la «Emily in Paris» nicht mit der Hektik, der schmuddeligen Metro und den Besuchermassen in Einklang bringen. Die Folge ist eine riesige Enttäuschung. Sprich: Die Romantik muss man aktiv suchen. In unbekannteren Museen, beispielsweise im Musée Rodin mit seinem herrlichen Garten, in dem man zwischen den Skulpturen des Bildhauers einen Kaffee geniessen kann. Bei einer Spritztour mit einem 2 CV oder beim Knutschen im Garten des Palais du Luxembourg, der verblüffenderweise viel weniger von Touristen besucht ist.

Und ja: ein Liebesschloss an die Pont Neuf zu hängen, gehört natürlich auch dazu. Paris, mon amour!

5 Saint Barths – Karibikinsel der Reichen und Schönen

Wer manchen Hollywoodstars oder Supermodels auf Instagram folgt, der wird es schon gemerkt haben: In regelmässigen Abständen tauchen dort Fotos von der Karibikinsel Saint Barths auf. Insbesondere Modelabels nutzen das Traumsetting als Shooting-Location. Und wo Hochglanzmagazine ihre Models ablichten, ist es auch für «Normalsterbliche» wunderschön. Das Inselchen der französischen Karibik bietet die ideale Mischung für ein frisch verheiratetes Paar: Schicke Hotels, Luxus Resorts und Bistros mit entspannter Atmosphäre sowie atemberaubende Strände und Buchten. Einen Nachteil hat die Trauminsel allerdings: Ferien sind hier nicht günstig – aber man heiratet (meistens) nur ein Mal im Leben.

6 Cinque Terre – fast um die Ecke

Wo ist Italien am Schönsten? Darüber liesse sich vortrefflich streiten. Oder eben auch nicht: Denn Bella Italia ist eigentlich überall zauberhaft. In die Top 3 der romantischsten Plätzchen schafft es die Cinque Terre mit ihren fünf Postkarten-Dörfchen (daher der Name): pastellfarbene Häuser, die an den Berghängen kleben, die steil ins Meer abfallen. Einst lebte man hier vom Fischfang, wovon noch urchige Häfen zeugen. In den Hängen wachsen auf Terrassen Reben und Olivenbäume. Dort verlaufen heute schöne Wanderwege, auf denen man von Dörfchen zu Dörfchen wandern kann – einer davon trägt sogar den Namen «Weg der Liebe!». Und danach einen Aperitif in einem der Bars am Wasser, dazu ein paar Antipasti. Was braucht man mehr?

7 Tansania – Flirten unter den Augen eines Löwen

Luxuszelt, Frühstück bei aufgehender Sonne mitten in der Wildnis, private Safari zu Löwen, Elefanten und Co: Flitterwochen in einem afrikanischen Naturreservat oder Nationalpark sind eine «Once in a lifetime»-Erfahrung (auch weil die Preise für gute Safaris nicht günstig sind). Im südlichen Afrika gibt es einige lohnende Ziele: Kenya, Botswana und eben auch Tansania. Nebst der beliebten Serengeti, in der es teilweise sehr voll werden kann, bietet das ostafrikanische Land noch viele «Hidden Places». So wird der Ruaha-Nationalpark im Süden kaum besucht. In dem Gebiet, halb so gross wie die Schweiz, finden sich einige Luxuslodges, die nur mit kleinen Safari-Flugzeugen erreicht werden können: Hier sind romantische Stunden und grosse Tiererlebnisse (fast schon) garantiert.