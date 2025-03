1 Zypern

Da Zypern im östlichen Mittelmeer liegt, ist es eines der wärmsten Reiseziele in Europa im April. Die Temperaturen liegen bei über 20 Grad und an der Südküste rund um Paphos, Ayia Napa, Larnaka und Limassol sind sogar 25 Grad möglich. Auch das Meer ist bereits etwa 20 Grad warm und die Sonne scheint rund neun Stunden pro Tag. Karin Markwalder (52), General Manager bei Kuoni Reisen und Helvetic Tours, sagt: «Für Badeferien ist Zypern das perfekte Reiseziel im April.»

2 Kos und Kreta in Griechenland

Eine beliebte Sehenswürdigkeit auf Kreta: der Knossos-Palast. Foto: Getty Images/Collection Mix: Subjects RF

Die Wassertemperaturen liegen bei Kos und Kreta im April noch unter 20 Grad. Trotzdem sei es möglich, auf den griechischen Inseln im April Badeferien zu machen, sagt Markwalder. «Die meisten Hotels haben beheizte Pools.» Ausserdem seien die griechischen Inseln Allrounder-Inseln, was das Sport- und Wanderangebot betrifft. Grundsätzlich eignet sich Griechenland für das Erkunden von geschichtsträchtigen Bauten und griechischer Mythologie. Ein Beispiel ist der Palast von Knossos auf Kreta. Er war früher ein Labyrinth aus verschlungenen Gängen.

3 Südtürkei

Der lykische Weg im Süden der Türkei. Er verläuft mehrheitlich der Küste entlang. Foto: Getty Images

Gemäss Expertin ist es im April in der Türkei an der Südküste rund um Antalya und Side mit über 20 Grad am wärmsten. «Wer für seine Ferien gerne All-inclusive-Hotels bucht, hat in der Südtürkei eine grosse Auswahl.» Die Südtürkei ist nicht nur für Badeferien ideal, sondern auch für Sportferien. Belek ist bei Golfern sehr beliebt, da es über zehn Golfplätze und Golf-Clubs gibt. «Für Wanderer eignet sich der lykische Weg», sagt Markwalder. Das ist ein Fernwanderweg, der 509 Kilometer von Antalya nach Fethyie verläuft – überwiegend an der Küste entlang. Dort befinden sich viele antike Stätten, mehrheitlich abseits von touristischen Grosszentren.

Expertin für Ferienziele in und um Europa Karin Markwalder (52) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht. zVg Karin Markwalder (52) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht. Mehr

4 Ägypten

Der moderne Ferienort El Gouna am Roten Meer in Ägypten. Foto: Bloomberg via Getty Images

Die Chancen, dass es im April regne, seien in Ägypten am geringsten, sagt Markwalder. «Allerdings sollte man beachten, dass es teilweise sehr windig sein kann.» Die Temperaturen seien angenehm, im Frühling brauche man abends eine leichte Jacke. Ägypten ist gemäss Expertin ein Paradies für alle, die gerne All-inclusive-Ferien buchen wollen. Menschen hingegen, die gerne lokale Restaurants ausprobieren möchten, rät Markwalder, in El Gouna Ferien zu machen. «Die Küstenstadt am Roten Meer hat eine gute Infrastruktur und viele Restaurants», sagt sie. Velo-Taxis, sogenannte Tok Toks, oder normale Taxis bringen Touristen von A nach B.

5 Andalusien

Die maurische Stadtburg Alhambra in Granada im Süden von Spanien. Foto: Getty Images

Im Süden von Spanien, in Andalusien, erlebten die Menschen vergangenes Jahr einen überdurchschnittlich heissen April. In Córdoba wurden an einem Tag 38,8 Grad gemessen, so viel wie nie zuvor in Spanien im April. Normalerweise liegen die Temperaturen im Frühling bei 20 bis 25 Grad. Markwalder sagt: «Der Atlantik ist zu dieser Zeit aber noch sehr kalt, weshalb es für Badeferien zu früh ist.» Stattdessen biete sich eine Rundreise mit einem Mietwagen an, auf der man die historischen Städte besichtigen könne. Zum Beispiel Sevilla, wo sich die grösste gotische Kathedrale der Welt befindet, Ronda, die auf einem Felsplateau liegt, oder Granada, die für die maurische Stadtburg Alhambra bekannt ist.

6 Kanarische Inseln

Eine Touristin auf Teneriffa im Teide Nationalpark; im Hintergrund ist der gleichnamige Berg zu sehen. Er ist der höchste von Spanien. Foto: Getty Images

«Das Besondere an den Kanaren ist, dass es das ganze Jahr über sehr gleichmässig warm ist», sagt Markwalder. Auch im Sommer steigen die Temperaturen nicht über 25 Grad. Es kann sehr windig sein, was sich wiederum für Surfer anbietet, und der Atlantik ist grundsätzlich kühler als das Mittelmeer. Zu den Kanarischen Inseln zählen Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Gemäss Expertin eignen sie sich aufgrund der angenehmen Temperaturen für sportliche Ferien. Es gibt zahlreiche Wanderwege, wie zum Beispiel im Teide Nationalpark auf Teneriffa, wo sich der gleichnamige Berg befindet. Er ist mit 3715 Metern über Meer der höchste Berg in Spanien. «Ein beliebtes Ziel für Wanderer ist auch der Roque Nublo auf Gran Canaria, da man eine spektakuläre Aussicht über die ganze Insel hat», sagt Markwalder.

