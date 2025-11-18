Die Tage sind kurz und kalt, das Wetter wird schlechter und die Stimmung dunkler: Zeit, in die Wärme zu fliegen. Um Sonne zu tanken, muss man allerdings nicht stundenlang im Flieger sitzen: Die Top 5 Sonnenziele am Mittelmeer.

Es ist Winter, die Tage sind kurz und grau. Dazu vermiest einem das oft grauenvolle Wetter die Stimmung. Kurzum: In der dunklen Jahreszeit sehnt man sich nach Licht und Wärme. Doch Sonnenhungrige müssen nicht stundenlang im Flieger sitzen, um eine Dosis echte Sonne zu tanken. Um das Mittelmeer finden sich einige Sonnenziele für die Gute-Laune – die meisten sind weniger als vier Flugstunden entfernt. Ein weiteres Plus: Hotels gibt es jetzt zu Schnäppchenpreisen.

1 Zypern – 3000-jährige Geschichte entdecken

Die Insel im östlichen Mittelmeer ist ein wahrer Allrounder. An den langen Sandstränden finden Familien ihr Beach-Glück – auch im Winter, wenn viele Touristen die Insel schon wieder verlassen haben (gute Saison für Schnäppchen!). Aufegpasst: Der kälteste Monat ist der Januar, dann wird es tagsüber im Schnitt 15 Grad warm, im März und April steigen die Temperaturen am Tag auf sommerliche Werte von bis zu 22 Grad. Ob das der Grund ist, dass die Liebesgöttin Aphrodite, die schönste Frau der Menschheit, in Zypern aus den Meeresfluten gestiegen ist?

Wenn es bei sonnigem Wetter etwas kühler wird, gibt es 3000-jährige Geschichte zu entdecken. Ob griechische Ruinen, frühchristliche Kirchen oder Kreuzfahrerburgen: Die abwechslungsreiche Historie ist auf Zypern ein steter Begleiter. Gewusst? Auf dem Mount Olympos im Inselinnern kann man im Winter sogar Ski fahren.

2 Andalusien – Wo die Sonne zuhause ist

Der südlichste Zipfel Spaniens ist ein winterlicher Geheimtipp für Sonnengeniesser. Im Januar hat es hier zwar ca. 15 Grad, dafür glänzt die Sonne bis zu sechs Stunden täglich vom blauen Himmel. Kein Wunder, heisst die Küste hier «Costa del Sol», Sonnenküste.

Wenn es zu kalt für einen Schwumm ist, gibt es neben gemütlichem südspanischem Lebensgefühl vor allem Weltklasse-Kultur zu erleben. In der Kathedrale von Sevilla ist niemand Geringeres begraben als Weltenentdecker Christoph Kolumbus. In den Städten Córdoba und Granada gibt es maurische Bauwerke zu bewundern. Tipp: Wer nicht auf Skifahren verzichten will, kann von der Sonnenküste einen kurzen Abstechen zur Sierra Nevada machen.

3 Sizilien – Die Magie des Gemütlichen

Achtung: Sizilien ist gefährlich! Keine Sorge, die legendäre Mafia geht ihren Machenschaften im Verborgenen nach und lässt die Touristen das Ferien-Glück geniessen. Auch der übermächtige Vulkan Ätna grummelt still vor sich hin und spukt nur ganz selten etwas heisse Lava in den Himmel. Eine Besteigung des 3323 Meter hohen Berges ist ein Highlight einer Sizilien-Reise.

Nein, gefährlich ist Sizilien, weil das gemütliche Lebenstempo sofort eine magische Wirkung hat. Neben endlosen Stränden, lockt die Insel mit unbeschreiblichen Kulturdenkmälern, von den Alten Griechen bis zum Barock. Und mit einer Fülle von Outdoor-Aktivitäten (beliebt sind Klettertouren und Ferien hoch zu Ross). Für City-Liebhaber sind die Inselhauptstadt Palermo mit ihrem morbiden Charme sowie die Barockstadt Catania, die zweitgrösste Stadt des Eilands, empfehlenswert.

Die ultimative Erholung sieht folgendermassen aus: In einem lauschigen Fischerdorf (zum Beispiel Cefalù an der Nordküste) ein gemütliches Hotelzimmer mit Blick auf den Hafen buchen und das italienische Dolcefarniente in der Wintersonne geniessen.

4 Ägypten – Mit Schildkröten tauchen

Das Wüstenland ist eine Garantie für perfektes Badewetter – auch im Winter. Ägyptens Badedestinationen erfreuen sich auch im Winter über Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke – und das bei etwa 9 Sonnenstunden pro Tag. Der Beach-Allstar am Roten Meer ist Sharm-el-Sheik am Südzipfel der Sinaihalbinsel mit ausgezeichneten Tauschrevieren und ausgiebigem Nightlife. Am Festland liegen die beiden Badeorte Hurghada und Marsa Alma mit ausgedehnten Resortanlagen und echtem Wüstenflair im Landesinnern.

5 Côte d’Azur – Überwintern leicht gemacht

Die Côte d’Azur, Frankreich: unbezahlbare Hotels, Lamborghinis, die durch die Städtchen dröhnen, und Bonzenjachten vor der Küste. Dafür kann man den Küstenstreifen im Südosten Frankreichs hassen oder lieben. Millionen Touristen haben sich fürs Lieben entschieden, denn die Côte d’Azur ist und bleibt eine der schönsten Ferienregionen Europas – gerade auch im Winter.

Dann zieht hier wieder die Ruhe ein – nur ein paar Reiche und Schöne «überwintern» im angenehmen, sonnigen Klima. Für etwas City-Feeling geht es nach Monaco, Nizza oder Cannes, ansonsten chillt man in urigen Dörfern oder bestaunt Kunst in einem der vielen Museen.

Tipp: Ein aussergewöhnliches Erlebnis ist ein Ausflug in die Parfümstadt Grasse im Hinterland. In der Parfümerie Molinard können angehende Parfümeure ihren eigenen Duft kreieren. Erwachsene mixen in 1,5 Stunden aus 90 Essenzen ein «Eau de Parfum», für Kinder gibt es eine vereinfachte Variante aus drei Grundstoffen und sechs Topdüften. Natürlich ist auch Meeresduft dabei!