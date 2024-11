1/25 Im Ferienhaus Stadl Wuggitz geniessen wir Wellness, delikate Gerichte und eine herrliche Aussicht auf die Natur der Südsteiermark. Foto: zVg PURESLeben

Auf einen Blick Die Südsteiermark in Österreich ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Reiseziel und grenzt im Süden an das Nachbarland Slowenien

Ein Aufenthalt im Ferienhaus Stadl Wuggitz mit Panorama-Sauna, Römerbad, Pool und Genuss-Menü verspricht Entspannung pur

In der Region gibt es viele schöne Ausflugsziele, darunter die berühmte Südsteirischen Weinstrasse

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Je näher wir unserem Reiseziel in Österreich kommen, desto grösser wird die Vorfreude auf die nächsten Tage, die Entspannung, Wellness und Wanderungen durch die herbstliche Natur der Südsteiermark versprechen. Auch das Wetter spielt mit und lässt die Landschaft um uns herum in goldenem Sonnenschein erstrahlen. Mit dem Auto fahren wir die letzten vier Kilometer bergauf und zum Teil durch Waldstücke, bis wir den Stadl Wuggitz in Oberhaag (A) erreichen: Eins von zwölf Design-Ferienhäusern von PURESLeben, die Tradition und Moderne verbinden.

Wir betreten das Haus, das ehemals ein Heustadl war und optisch noch daran erinnert. Eine Brotzeit wartet schon auf uns. Nicht nur mein Mann und ich fühlen uns sofort willkommen, auch unsere Hunde freuen sich über die für sie bereitgestellten Näpfe und Begrüssungs-Leckerli. Zwar hat der November begonnen, doch im Stadl ist es dank Fussbodenheizung und Kamin angenehm warm. Ich atme tief ein und aus – und merke, wie ich beginne, den Alltag hinter mir zu lassen.

Ein Gebäude mit Geschichte

Bevor wir zu unserer ersten Wanderung aufbrechen, schauen wir uns die Unterkunft genauer an. Früher diente das Gebäude zur Lagerung von Futterheu, seit der Renovierung im Jahr 2019 wird es als Premium-Ferienhaus genutzt. 200 Jahre altes Holz steckt auch weiterhin im Gebäude, dessen Inneres heute durch moderne Glaselemente von Tageslicht durchflutet wird. Es liegt an einem Hang, wodurch sich ein weites Panorama auf Berg und Tal bietet. Mein Lieblingsplatz ist von Anfang an das grosse Fenster mit Sitzbank im Wohnzimmer, das zum Lesen einlädt: Dort scheint es fast, als befinde man sich selbst drinnen mitten in der Natur.

Im Erdgeschoss erwarten uns der Wohn- und Essbereich, eine Küche mit allem, was man braucht, sowie ein Badezimmer mit Dusche und steinernem Römerbad. Der Kamin ist sowohl zum Wohnzimmer, als auch zum Bad hin verglast, sodass man Wärme und Lichtspiel des Feuers in beiden Räumen geniessen kann. Der Aussenbereich bietet eine Terrasse, eine abschüssige Wiese mit Hängematte, sowie Pool und Sauna. Ausserdem gibt es einen Weinkeller, aus dem wir uns bedienen dürfen. Oben in der ersten Etage liegt das Schlafzimmer und ein zweites, kleines WC.

Auch wenn die nächsten Häuser nicht allzu weit entfernt von unserem Stadl stehen, kommt es mir durch die ungestörte Lage vor, als wären wir komplett abgeschieden.

Gut zu wissen Anreise: Alle zwölf Design-Ferienhäuser von PURESLeben befinden sich in der Südsteiermark in Österreich und liegen entweder in Oberhaag, wo sich auch die Zentrale befindet, oder in Sausal. Den Stadl Wuggitzin Oberhaag erreicht man am besten mit dem Auto, das direkt vor dem Eingang geparkt werden kann. Die Anreise ist ab 15 Uhr möglich, Abreise ist um 10 Uhr. Unterkunft: Der Stadl Wuggitz ist ein Premium-Ferienhaus mit Sauna und Pool für zwei Personen, auch Hunde sind dort (und in allen anderen PURESLeben-Häusern) herzlich willkommen. Eine Übernachtung ist im Stadl ab rund 432 Franken pro Person erhältlich, wobei das Frühstück inklusive ist. Hunde kosten rund 70 Franken pro Aufenthalt. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt drei Nächte. Zudem lassen sich verschiedene Packages zum Aufenthalt buchen, die kulinarischen Genuss oder Erlebnisse, wie Golfen oder einen Vespa-Ausflug bieten. Weitere Ausflugstipps: Der Dorf-Rundweg durch Oberhaag: Die Route ist auf grünen Schildern und mit einer Sechs ausgewiesen, 2,9 Kilometer lang und führt durch das malerische Dorf. Die Gehzeit beträgt etwa eine Stunde, wenn man zwischendurch keine Pausen einlegt.

durch Oberhaag: Die Route ist auf grünen Schildern und mit einer Sechs ausgewiesen, 2,9 Kilometer lang und führt durch das malerische Dorf. Die Gehzeit beträgt etwa eine Stunde, wenn man zwischendurch keine Pausen einlegt. Golfen gehen: Für Golf-Fans lohnt sich ein Besuch 18-Loch-Anlage des Golfclubs Schloss Frauenthal. Vom Golfplatz aus bietet sich ein herrlicher Blick über Teile der Weststeiermark. Über PURESLeben kann ein entsprechendes Package gebucht werden.

gehen: Für Golf-Fans lohnt sich ein Besuch 18-Loch-Anlage des Golfclubs Schloss Frauenthal. Vom Golfplatz aus bietet sich ein herrlicher Blick über Teile der Weststeiermark. Über PURESLeben kann ein entsprechendes Package gebucht werden. Eine Heissluftballonfahrt: Wer keine Höhenangst hat, kann beim Team von PURESLeben einen Termin für eine Heissluftballonfahrt buchen und bei schönem Wetter die Südsteiermark von oben bewundern.

Wer keine Höhenangst hat, kann beim Team von PURESLeben einen Termin für eine Heissluftballonfahrt buchen und bei schönem Wetter die Südsteiermark von oben bewundern. E-Bike-Tour : Auf vorherige Anfrage kann man bei PURESLeben kostenlos E-Bikes ausleihen und für Ausflüge nutzen. Empfehlenswert sind Touren auf der gut befahrbaren Südsteirischen Weinstrasse, es können aber auch geführte Touren gebucht werden.

Entschleunigen und traditionelle Gerichte geniessen

Abends haben wir auf einem der bereitgestellten Zettel unsere Frühstückswünsche angekreuzt und in den Briefkasten gelegt. Frühmorgens sollen «Frühstücksfeen» uns die gewünschte Auswahl auf die Bank vor der Eingangstür stellen. Tatsächlich finden wir am Morgen eine Thermobox mit den regionalen Produkten vor, die wir uns schmecken lassen. Von der Lieferung haben wir nie etwas mitbekommen und die Tage entspannt in unserem eigenen Rhythmus begonnen. Wer eine ruhige, genussvolle Auszeit im Grünen sucht, ist in dieser Ferienwohnung genau richtig.

Zum Dinner gibt es das Wochenmenü jeweils mit Fleischgerichten oder in vegetarischer Variante. Auch Allergien und Sonderwünsche werden berücksichtigt. Die gewählten Gerichte werden im Laufe des Nachmittags geliefert und von Koch Christoph so zubereitet, dass sie perfekt sind, wenn man sie in der eigenen Küche aufwärmt. Dadurch sind wir unabhängig, wann wir zu Abend essen wollen und müssen uns um nichts kümmern. Wir geniessen die traditionelle Hausmannskost und sind nach Vorspeise und Hauptgericht eigentlich schon satt – trotzdem lassen wir uns die feinen Desserts, wie gezogenen Apfelstrudel, nicht entgehen.

Da es sich bei PURESLeben um einen Familienbetrieb mit tiefer Verwurzelung in der Region handelt, stammen viele Speisen des Frühstücks und Abendmenüs vom Bauernhof der Familie Silly – ausserdem kommen der zur Verfügung gestellte Wein und Säfte aus eigenem Anbau. Ein Weingut gehört ebenfalls zum Familienbesitz.

Wandern und die Weinstrasse erkunden

Eine Mappe mit Freizeittipps und Empfehlungen für Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung und vielem mehr wurde schon vor unserer Ankunft bereitgelegt. Wir entscheiden uns am ersten Tag für eine Exkursion zur Südsteirischen Weinstrasse, die nicht nur für Weinkenner ein absolutes Highlight ist. Dort erwarten uns Weinhänge, so weit das Auge reicht, die sich zu dieser Jahreszeit im gelben Blätterkleid präsentierten – ein unvergesslicher Anblick. Wir erkunden mit unseren Hunden die hügelige Gegend zu Fuss und stärken uns am Nachmittag in einer für die Region typischen Buschenschank, in der wir eine Winzerjause und Weissburgunder kosten.

Ein weiterer schöner Ausflug startet und endet direkt bei unserem Ferienhaus: die Wanderung Altenbachklamm. Auf dieser knapp zweieinhalbstündigen Tour sind wir aufgrund des zum Teil steilen Wegs mit Stufen ohne Vierbeiner unterwegs. An tierischen Begegnungen mangelt es trotzdem nicht: Uns begegnen nicht nur Katzen, Vögel und Ziegen, sondern auch Feuersalamander, die durch ihre schwarz-gelbe Farbe im Laub gut getarnt sind. Die 4,8 Kilometer lange Klammwanderung verläuft grösstenteils durch den Wald und ab und an über Brücken. Es ist Nebensaison, daher treffen wir zu dieser Jahreszeit nur wenige Leute, die uns alle mit einem freundlichen «Grüss Gott» oder «Servus» grüssen.

Saunieren mit Panoramablick

Was gibt es Schöneres, als einen erlebnisreichen Tag mit einem Wellnessprogramm ausklingen zu lassen? Da uns im Stadl Wuggitz zu jeder Zeit Römerbad, Sauna und der beheizte Pool zur Verfügung stehen, stellen wir uns an den Abenden unser eigenes Spa-Programm zusammen. Von Handtüchern über Bademäntel und Hausschuhe bis hin zu Badesalz und Saunaduft ist alles vorhanden und wir können es uns rundum gut gehen lassen.

Die Panorama-Sauna, von der aus ich den Abendhimmel und die im Wind tanzenden Blätter bewundere, ist ein Traum. Ich lasse die Ferientage Revue passieren... Die Wärme und Stille zur idyllischen Aussicht sorgen für tiefe Entspannung, die mich hoffentlich auch nach meiner Rückreise noch lange begleiten wird.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.