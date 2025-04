Willkommen in Norwegen! Das Land im Norden hat vieles zu bieten und lädt auf schöne Wanderrouten ein. Oder auf frischen Fisch direkt aus dem Meer! Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Während man vor einigen Jahren immer Ferien im Süden geplant hat, hat sich der Trend mit der Zeit in Richtung Norden gedreht. Gerade die skandinavischen Länder wie Dänemark, Schweden und Norwegen locken mit frischen Temperaturen und atemberaubender Natur. Letzteres durfte ich mit dem Edelweiss-Erstflug von Zürich nach Evenes besuchen und den Norden Norwegens und seine Schönheit entdecken.

Die gesamte Reise führte mich von Evenes nach Narvik, weiter auf die Lofoten, über die Insel Senja bis nach Tromsö, unsere Enddestination. Und obwohl ich als Dänin meinte, den Norden Europas bereits gut zu kennen, wurde ich völlig überrascht und beeindruckt von der Schönheit der rauen Natur in Norwegens. Doch wo beginnt man, ein so grosses Land zu entdecken? Ich habe meine Highlights für dich aufgelistet und zeige dir, was du dir bei einem Besuch im Norden Norwegens auf keinen Fall entgehen lassen darfst.

Und keine Sorge, es ist für jeden Reise-Typ etwas dabei!

Für Tierliebhaber

Nach einem gemütlichen Flug landen wir in Narvik. Von dort aus reisen wir mit dem Bus weiter in den Polar Park. Der Park ist der nördlichste Tierpark auf der ganzen Welt und behaust von Wölfen, Bären bis hin zu Hirsch und Elch alle für Norwegen berühmten Tiere. Insgesamt gibt es zwölf Gehege, in denen die Tiere viel Platz haben, um sich in ihrem natürlichen Habitat zu bewegen.

1/6 Die Stadt Narvik liegt nicht weit weg vom Flughafen Evenes. Von hier aus kann man in Kürze die Umgebung entdecken. Oder den Polar Park besuchen. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Tipp: Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich eine Tour durchs Wolfsgehege buchen und die Tiere hautnah erleben. Hierbei kommst du den Tieren so nahe, dass du ihr weiches Fell streicheln kannst und sogar einen Wolfskuss bekommst. Weitere Informationen findest du gleich hier.

Für Sportliche

Norwegens Norden bietet mit seiner Landschaft die optimalen Bedingungen für Sport-Begeisterte. Berge, weite Strecken und viel Platz für Spiel und Spass findet sich hier. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Wanderung in der Mitternachtssonne? Das kann man hier problemlos, denn in den Sommermonaten ist es rund um die Uhr hell. Abends kratzt die Sonne gerade mal so am Horizont, aber wirklich verschwinden tut sie nicht. Somit wird die Nacht zum Tag und viele Wanderbegeisterte finden auch zur späten Stunde einen Weg durch die schöne Landschaft. Gerade in der Region um Narvik herum gibt es viele schöne Wanderwege. Aber auch die Insel Senja oder natürlich die Lofoten bieten viele Möglichkeiten.

1/7 Alleine für Aussichten und Bilder wie diese lohnt sich eine Reise nach Norwegen. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Von Zürich direkt nach Evenes Edelweiss fliegt einmal wöchentlich mit einem A320 von Juni bis Ende August jeweils montags und von Ende Dezember bis Ende März jeweils samstags nonstop von Zürich nach Evenes. Auf allen Edelweiss Flügen reist das erste Sportgepäck der Kategorie Normal (max. 23 kg) kostenfrei mit. Buchbar auf flyedelweiss.com. Sven Thomann Edelweiss fliegt einmal wöchentlich mit einem A320 von Juni bis Ende August jeweils montags und von Ende Dezember bis Ende März jeweils samstags nonstop von Zürich nach Evenes. Auf allen Edelweiss Flügen reist das erste Sportgepäck der Kategorie Normal (max. 23 kg) kostenfrei mit. Buchbar auf flyedelweiss.com. Mehr

Für Geniesser

Um Fisch kommt man in Norwegen natürlich nicht herum. Ich gebe es ungern zu, leider ist es nicht meine liebste Speise auf dem Teller. Aber frischer Fisch aus der kühlen Nordsee liess ich mir auf unserer Tour trotzdem mehrmals schmecken.

Eine Delikatesse, so wird es auf jeden Fall von den Einheimischen beschrieben, ist der Stockfisch. Dieser wird hauptsächlich mit dem Kabeljau gemacht. Dafür entnimmt man dem Fisch jegliche Eingeweide und Kopf und lässt ihn für zwei bis drei Monate aufgehängt trocknen. Das macht den Fisch für längere Zeit haltbar, was früher wichtig war, weil nicht jeder Haushalt Kühlschränke verfügte. Der getrocknete Fisch ist danach mehrere Jahre haltbar und kann in seiner trockenen Verfassung mit etwas Butter gegessen werden. Man kann ihn aber auch wieder «zum Leben» erwecken. Keine Sorge, er schwimmt nicht davon, aber der trockene Fisch wird mehrere Tage in Wasser eingelegt und somit wieder aufquellen. Ob man es lecker findet, überlasse ich jedem selber, aber einen Bissen muss man auf seiner Reise durch Nord-Norwegen auf jeden Fall testen!

1/6 Frischer Fisch, so weit das Auge reicht. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Tipp: In Svolvær befindet sich das Restaurant «Børsen Spiseri». Hier wird ein Tørrfisk Royal serviert, den man sich nicht entgehen lassen darf.

Für Höhenflieger

Wer gerne von Bergspitze zu Bergspitze geht oder eine schöne Aussicht nicht nur auf Bildern geniessen möchte, dem empfehle ich die Reinebringen Wanderung auf den Lofoten. Rund 2000 Treppenstufen führen dich 484 Meter hoch auf den Berggipfel, wo dich ein atemberaubendes Panorama über die Landschaft erwartet. Zwar ist es bei weitem nicht der höchste Berg Norwegens, aber der Blick über Reine und die vielen Buchten und Fjorde auf den Lofoten ist einzigartig.

1/4 Wer die Berge auf den Lofoten nicht nur anschauen möchte, kann die Reinebringen Wanderung machen. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Wichtig: Wandern in Norwegen geht auf die eigene Verantwortung. Die Tour empfiehlt sich wirklich nur den Menschen, die fit genug sind, so viele Treppen hochzusteigen. Und bitte die Wanderung nur bei schönem und trockenen Wetter antreten! Sonst wird es eine rutschige und gefährliche Angelegenheit.

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Für Gemütliche

Die Lofoten im Sitzen entdecken? Ja, das kann man. Und ich empfehle es allen, denen die 2000 Stufen zum Reinebringen etwas zu viel sind. Denn auch ich setzte mich lieber warm bekleidet in ein Speedboot und entdeckte die Schönheit der Lofoten vom Wasser aus. Mit viel PS ging es von Reine entlang der Küste. Wir huschten an hohen Felswänden, kleinen Fischerdörfchen und wunderschönen Landschaften vorbei. Kaum zu glauben, dass vor wenigen Jahrzehnten die Menschen hier noch mit einfachen Fischerbooten auf den gleichen Wellen unterwegs waren wie wir. Ohne Technik, in kleinen Holzhäusern und fernab der Zivilisation lebten hier Fischerfamilien. Noch immer stehen rundherum kleine Häuser, die nur mit dem Boot erreichbar sind. So verstand ich auch, warum der Stockfisch, trotz seines komischen Geschmackes, durchaus seinen Sinn erfüllte.

1/5 Wem die 2000 Stufen auf der Reinebringen Wanderung zu viel sind, kann sich auch ganz gemütlich in ein Boot setzen und die Aussicht von dort geniessen. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Die Tour kannst du gleich hier buchen.

Norwegen – das Wichtigste in Kürze Hauptstadt: Oslo Grösse: 385.207 km² Anzahl Einwohner: knapp 5,5 Millionen Währung: Norwegische Kronen Sprachen: Norwegisch, an den meisten Orten kann auch Englisch oder sogar Deutsch gesprochen werden. Wichtig: Auch im Sommer dürfen Extra-Schichten nicht fehlen, da es gerade im Norden schnell kühl werden kann und der frische Wind die Temperaturen tiefer wirken lässt. Getty Images Hauptstadt: Oslo Grösse: 385.207 km² Anzahl Einwohner: knapp 5,5 Millionen Währung: Norwegische Kronen Sprachen: Norwegisch, an den meisten Orten kann auch Englisch oder sogar Deutsch gesprochen werden. Wichtig: Auch im Sommer dürfen Extra-Schichten nicht fehlen, da es gerade im Norden schnell kühl werden kann und der frische Wind die Temperaturen tiefer wirken lässt. Mehr

Für Städte-Bummler

Die Reise geht weiter nach Tromsö. Die Stadt gehört nicht zu den Grossstädten Norwegens, zählt aber trotzdem rund 65'000 Einwohner. Die Stadt hat die optimale Ausgangslage für alle Abenteuerlustigen, die den Norden Skandinaviens entdecken möchten. Grundsätzlich gilt Tromsö als Tor der Lofoten, doch mit der neuen Edelweiss-Destination in Evenes spart man sich einige Auto-Stunden. Das heisst aber nicht, dass man sich die Stadt entgehen lassen soll. Schöne Natur, ein gemütlicher Hafen und eine herzliche Bevölkerung erwarten einen hier.

1/4 Die Stadt Tromsö ist definitiv ein Besuch wert. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Tipp: Ich durfte mit einem E-Bike durch die Strassen düsen und die Umgebung rundherum entdecken. So kommt man etwas weiter herum und sieht in wenigen Stunden natürlich deutlich mehr. Wenn es auch dich aufs Rad verschlägt, kannst du gleich hier deine E-Bike-Tour buchen.

Für Abenteuerlustige

Nach all dem Entdecken und Bewegung einfach mal die Seele baumeln lassen, das klingt verlockend gut. Und hat einen Namen: Floating. Wie das funktioniert, ganz einfach! Man nehme eine Gruppe Journalisten und steckt sie von Kopf bis Fuss in überdimensional grosse Neoprenanzüge. Nach einem kleinen Gruppen-Gelächter, weil der Anblick schon sehr lustig ist, geht es Richtung Wasser. In kleinen Schritten watschelt man eine Rampe runter, bis die Füsse langsam unter Wasser stehen. Noch ein paar Schritte weiter und man liegt im Wasser. Jetzt heissts «floaten». Also einfach auf dem Rücken liegen und die Aussicht geniessen.

1/4 In warmen Neoprenanzügen geht es in gemütlichem Tempo zum Wasser. Foto: Edelweiss_Loren Bedeli

Tipp: Vergiss nicht, eine Sonnenbrille aufzusetzen und dein Gesicht gut einzucremen. Da du in Wasser liegst, schaust du die Sonne direkt an und kannst so schnell einen Sonnenbrand bekommen.

Wenn auch du Lust hast, in Tromsö zu floaten und die Seele baumeln zu lassen, kannst du deine Tour gleich hier buchen.