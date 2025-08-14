Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands ist das ideale Reiseziel für alle, die die Natur unverfälscht erleben wollen. Mit endlosen Ostseestränden, unzähligen Seen und geschützten Nationalparks.

Kein anderes Bundesland in Deutschland ist so dünn besiedelt wie Mecklenburg-Vorpommern – ein Paradies für Naturliebhaber und Erholungssuchende. Weitläufige Landschaften, unberührte Küsten und eine einzigartige Seenplatte laden zum aktiven Natururlaub mit viel Erholung ein. Der Weg zum Wasser ist hier immer nah. Rund 30 Prozent der Gesamtfläche des Bundeslandes stehen unter Schutz – darunter spektakuläre Naturjuwelen wie die Kreidefelsen der Rügener Küste oder der Müritz-Nationalpark am grössten Binnensee Deutschlands.

Nachhaltigkeit spielt in Mecklenburg-Vorpommern eine immer grössere Rolle: Viele Unterkünfte, Regionen und Erlebnisanbieter setzen auf umweltfreundliche Konzepte.

Hier sind Tipps mit Highlights aus dieser Tourismusdestination, die es zu entdecken gilt.

1 Rostock: Stadt und Meer im perfekten Urlaubsmix

Wer in Rostock Urlaub macht, erlebt das Beste aus zwei Welten: eine lebendige Hansestadt und ein charmantes Seebad. Die Verbindung von urbanem Leben und entspanntem Küstenfeeling macht den Reiz dieser Destination aus – und das Wasser spielt dabei immer die Hauptrolle.

Der Stadthafen ist das pulsierende Herz Rostocks. Hier lässt sich bei einem Sundowner die Atmosphäre geniessen, während Schiffe vorbeiziehen und Open-Air-Events stattfinden. Die maritime Geschichte der Hansestadt ist allgegenwärtig, ob bei einem Spaziergang durch die Altstadt oder bei einer Hafenrundfahrt.

Nur zwanzig Minuten entfernt lockt die Ostsee mit dem breitesten Sandstrand in Mecklenburg-Vorpommern. Der zwölf Kilometer lange Strand lädt zum Baden und Relaxen ein. Gesundheitsbewusste nutzen die Thalasso-Angebote, die Thalasso-Kurwege im Küstenwald bieten ein Naturerlebnis mit einem Mix aus Ostsee- und Waldluft. Im Sommer lädt der Spiel- und Sportstrand – der Active Beach Warnemünde – zu aktiver Erholung mit Yoga, Beachsoccer, Beachvolleyball und vielen weiteren Sportarten direkt am Sandstrand im Seebad Warnemünde ein.

Praktisch: Mit der GästeCard, die man als Hotelgast in Rostock erhält oder als Tagesgast kaufen kann, sind alle Fahrten in Bussen und Bahnen inklusive. So wechselt man mühelos zwischen Stadtbummel und Strandtag.

2 Üppiges Grün und kilometerlanger Sandstrand

Die Binzer Bucht ist umgeben von unterschiedlichen Naturlandschaften wie dem Biosphärenreservat, den Fangerien, der DBU-Naturerbefläche mit den Feuersteinfeldern, dem Bodden sowie der Ostsee und der Kreideküste. Der kilometerlange Strand mit feinstem Sand ist eine Attraktion für Gäste und lädt im Sommer zum Baden in der Ostsee ein. Doch auch im Frühling und Herbst lädt er zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Und im Winter locken Wellness, Punsch und Weihnachtszauber in die Gegend.

Eine grossartige Aussicht auf fast die gesamte Bucht und weite Teile der Insel bietet die 82 Meter hohe Plattform im Naturerbe Zentrum Rügen. Auf einem Pfad auf 650 Metern Länge in 4 bis 17 Metern Höhe geht man durch die Baumwipfel. Eine Dauerausstellung zeigt landschaftliche Besonderheiten rund um Binz und Prora und bietet weitere Informationen zur Vergangenheit mit der militärischen Nutzung des Geländes und zum Naturerbe.

Ausserdem empfiehlt sich ein Ausflug in den nahe gelegenen Nationalpark Jasmund. Er ist mit etwas mehr als 3000 Hektar der kleinste Nationalpark Deutschlands – dennoch ist er einer der spektakulärsten. Hier thronen die markanten Kreidefelsen, die sich wie schneeweisse Kathedralen aus der smaragdgrün schimmernden Ostsee erheben, die von Binz und Prora zu sehen sind. Dazu gehört auch der 118 Meter hohe, majestätische Königsstuhl mit seinem Skywalk und der Ausstellung im Nationalpark-Zentrum.

3 Maritimer Urlaub in einem kleinen Naturparadies

Die Wasserferienwelt im Jaich in Lauterbach auf der Insel Rügen kombinieren eine moderne Marina mit einem nachhaltig gestalteten Ferienresort am Meer. Die Betreiber setzen sich aktiv für den Erhalt der Natur ein. So verzichtet man dort zum Schutz von Insekten konsequent auf Pestizide – mit dem Ziel, die biologische Vielfalt zu bewahren und weiter zu fördern.

Auf dem Gelände wurden über 5000 Wildstauden gepflanzt. Zusammen mit den rund 1600 Quadratmetern Blühwiesen bieten sie zahlreichen Tieren und Insekten Lebensraum und Nahrung. Die Gründächer auf den Pfahlhäusern ziehen Jahr für Jahr Möwen an, die hier brüten. Zudem besuchen jedes Jahr über 200 Schwalbenpaare die Anlage. Doch auch im Wasser gibt es Tiere zu entdecken: Fischotter zwischen den Steinen der Marina, Kegelrobben im winterlichen Hafenbecken oder Schwäne, die direkt am Steg der schwimmenden Häuser brüten.

Feriengäste können zum Übernachten zwischen Landappartements mit Blick auf den Rügischen Bodden, schwimmenden Ferienhäusern mit allem Komfort und exklusiven Pfahlhaus-Suiten wählen. Die im Stil maledivischer Ferienparadiese errichteten Einzimmerhäuser bieten auf 40 Quadratmetern Platz für einen besonderen Urlaub.





4 Wohlfühlhotel an der Ostsee

Besonders beliebt für einen Ausflug auf der benachbarten Ostseehalbinsel Fischland-Darss-Zingst ist der Leuchtturm am Drasser Ort: Wer die 134 Stufen des noch in Betrieb stehenden Turms nicht scheut, wird mit einem grossartigen Rundblick belohnt. Der Turm liegt am nordwestlichen Zipfel der Insel.

Direkt am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft liegt das Strandhotel Zingst. Das inhabergeführte Hotel verfügt über 122 Zimmer und Suiten, die 2024 alle komplett renoviert wurden. Der über 1400 Quadratmeter grosse Spa- und Wellnessbereich mit Innen- und Aussenswimmingpool, einem Fitnessraum, ein Infrarotraum und Saunen sorgt für umfassende Entspannung. Das Restaurant Nautica und die Oyster Bar laden mit regionalen Spezialitäten und erstklassigen Cocktails zu einer kulinarischen Reise in die Region ein.

Das Resort setzt konsequent auf Nachhaltigkeit, es wurde mit dem GreenSign Level 4 ausgezeichnet. Das Zertifizierungssystem des Instituts für nachhaltigen Tourismus bewertet nicht nur Kriterien in den Bereichen Umwelt, Energie und Management, sondern berücksichtigt ebenso soziale Verantwortung und transparente Gästekommunikation. Im Zentrum steht bei Hoteldirektor Kai Harmsen ohnehin immer der Gast. «Das Strandhotel Zingst ist ein Rückzugsort für alle, die Zeit suchen: Zeit für sich, Zeit für Genuss, Zeit einfach mal nichts zu müssen. Wer bei uns ankommt, geht sein eigenes Tempo, um das Leben zu geniessen», sagt er.

Naturnahes Reisen in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland, das besonders durch seine weite Landschaft und die vielen Seen, Flüsse und Küsten geprägt ist. Ein grosser Teil dieser Natur steht unter Schutz, zum Beispiel in Nationalparks und Naturschutzgebieten. Dadurch bleibt die ursprüngliche Schönheit der Landschaft erhalten und bietet vielen Pflanzen und Tieren einen sicheren Lebensraum. Diese enge Verbindung zur Natur hat auch einen grossen Einfluss auf die Kultur des Landes. Von einmaligen Naturerlebnissen über umweltfreundliche Mobilität, saisonalen und regionalen Gerichten bis hin zum authentischen Kulturprogramm: zwischen Ostsee und Seenplatte wird der Urlaub zum nachhaltigen Rundum-Erlebnis. Nachhaltige Erlebnisse