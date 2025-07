1/13 Cornwall ist der europäische Geheimtipp, wenn es ums Wellenreiten geht.

Darum gehts Cornwall bietet malerische Küstenlandschaften und romantische Schauplätze

Cornwall ist ein europäischer Geheimtipp für Surfer

Über 100 Campingplätze bieten Platz für Zelte und Wohnmobile

Alexandra Stoll Redaktorin und Produzentin Formate

Bekannt ist die malerische Küstenlandschaft von Cornwall bei älteren Generationen und Romantiker vor allem aus Rosamunde Pilcher Filmen. Über die ganze Halbinsel verteilt finden sich Schauplätze von idyllischen Gärten in prunkvollen Herrenhäusern bis zu weissen Sandstränden inklusive kitschigen Sonnenuntergängen. Die Landschaft ist geprägt von steilen Küsten im Norden und kleinen Hafenorten im Süden. Cornwall erreicht man direkt von Zürich mit einem Flug nach Newquay.

1 Aktivitäten

Wer an England denkt, denkt wahrscheinlich nicht als Erstes ans Surfen. Doch Cornwall ist der europäische Geheimtipp, wenn es ums Wellenreiten geht. Besonders Newquay ist bekannt für seine Surfer-Szene. Der Fistral Beach ist für Anfänger und Fortgeschrittene gut geeignet. Wer in einer fast tropisch wirkenden Umgebung surfen möchte, ist am Porthcurno Beach richtig. Die idyllische Bucht überzeugt mit türkisem Wasser, weissem Sand und einzelnen Palmen. Weitere Surfspots findet man in St. Ives, Bude und Porthtowan. Für Anfänger gibt es an den grösseren Orten Sportgeschäfte, die Material ausleihen, Profis sollten ihre eigene Ausrüstung mitnehmen. Wer nicht mit dem Brett ins Wasser will, kann an allen diesen Stränden auch baden, jedoch nur in den dafür gekennzeichneten Bereichen.

2 Von Vanlife bis zum viktorianischen Fünf-Sterne-Hotel

Wildes Campieren ist nicht erlaubt, dafür bieten die über 100 Campingplätze ein Zuhause für Zelte und Wohnmobile. Vanlifer finden auch Unterschlupf bei örtlichen Bauern, eine vorherige Absprache ist zwingend notwendig. Cornwall kann auch Luxus: So bietet das Fünf-Sterne-Hotel «The Headland» nicht nur eine traumhaft schöne Aussicht über den Fistral Beach und die anliegenden Klippen, sondern auch einen hauseigenen Spa-Bereich.

3 Exzentrik und bescheidene Tradition

Während die Nordküste Abenteuer und Action bietet, zeigt sich die Südküste exzentrischer. Rund acht Kilometer entfernt von Mevagissey befinden sich die Lost Gardens of Heligan. Einer der bekanntesten Gärten Englands. Auf knapp 200 Hektaren kann man viktorianische Gärten entdecken, ausgestattet mit verschiedenen Biomen und sogar einem eigenen Ananasgraben. Fährt man noch weiter Richtung Land's End, dem südlichsten Punkt Englands, stösst man auf das Minack Theatre. «The Minack», wie das Freilichttheater umgangssprachlich genannt wird, ist direkt auf einer Klippe gebaut und erinnert in der Architektur an ein altes griechisches Theater.

4 Pubkultur, Fisch und Cornish Pasty

England ist generell bekannt für seine Pubkultur, dies wird auch in Cornwall gelebt. In Cornwall finden sich mehrere Gin-Destillerien, die Produkte können in lokalen Pubs gekostet werden. Cornwalls-Küche besteht zu einem grossen Teil aus Fisch und Meeresfrüchten. Das kornische Nationalgericht ist das sogenannte «Cornish Pasty», eine Fleischpastete gefüllt mit Kartoffeln, Rindfleisch, Steckrüben und Zwiebeln. Fast auf jeder Speisekarte stehen zudem «double baked cheese soufflés», doppelt-gebackene Käsesoufflés.

5 Reisen per Auto und zu Fuss

Newquay bietet sich als Ausgangspunkt an. Von Zürich kann man den kleinen Flughafen direkt anfliegen, die Reise von London bis Cornwall spart man sich. Zudem erreicht man mit dem Auto zahlreiche Sehenswürdigkeiten innerhalb von 90 Minuten.

Wanderbegeisterte können die Küstenlandschaft entlang «South West Coast Path» von Minehead, in der Grafschaft Somerset bis Poole, gehört zu der Grafschaft Dorset, zu Fuss erkunden. Der ganze Trail dauert 7 bis 8 Wochen, eine Etappe entlang den Küsten von Cornwall kann in einer Woche gewandert werden und führt zum Beispiel von Padstow, über Newquay nach St. Ives.

Gut zu Wissen Hin- und Rückreise: Edelweiss fliegt bis Ende September ein bis zweimal wöchentlich nonstop von Zürich nach Newquay in Cornwall. Sportequipment: Cornwall bietet zahlreiche Strände zum Surfen. Dein Sportgepäck fliegt ohne Zusatzkosten mit. Geld: In Cornwall bezahlt man mit Pfund. Man kann fast überall mit Karte bezahlen, für kleine Souvenirs sollte man jedoch Bargeld dabei haben. Kleidung: Gute Schuhe und eine Wind- oder Regenjacke müssen definitiv auf die Packliste. Das Wetter kann sehr schnell umschlagen, daher empfiehlt sich der Zwiebel-Look. Ebenso gehört Badeausrüstung mit in den Koffer.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise.