Falls es ein Paradies in Italien gibt, steht Apulien ganz weit oben auf der Liste. Türkisblaue Buchten, exzellenter Seafood, die weltbekannten Trulli in Alberobello und herzliche Menschen machen diesen Sehnsuchtsort zu einer Destination für Geniesser.

1/12 Erfrischend: Das Wasser an der 800 Kilometer langen Küste ist oft glasklar, lädt zum Schnorcheln und Schwimmen ein. Foto: Caroline Micaela Hauger

Caroline Micaela Hauger

Es gibt nur wenige Ziele, die schöner sind als in der Fantasie. Apulien zwischen Adria und Ionischem Meer ist so eine Schatzkammer. Dazu zählt die Grotta della Poesia in Roca Vecchia, einer der aufregendsten Naturpools der Welt. Willkommen im Herzen von Salento, wo Olivenbäume flüssiges Gold produzieren, italienisches Flair für gute Laune sorgt und die Kirche noch im Dorf steht! Das einst so ärmliche Apulien hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der «coolsten» Regionen in Italien gemausert.

Schicke Masserien, Osterien, Bars und Beachclubs: Der Luxus liegt in der Einfachheit. Man lässt vieles, wie es ist, und geht trotzdem mit der Zeit. Wer nach der Landung am Flughafen in Bari (Edelweiss-Direktflug!) seine Rundfahrt mit dem Mietauto startet, schaltet rasch einen Gang runter.

Hotelplan-CEO Nicole Pfammatter beschreibt das Dolcefarniente so: «Neben köstlichem Essen und hervorragendem Wein erlebt man vor allem die aufrichtige Herzlichkeit der Menschen. Besonders in der Nebensaison entfaltet die Region ihren eigenen Zauber – ruhiger, authentischer und mit viel Raum für echte Begegnungen.»

Gourmet-Highlight 2025: Jetzt Tickets gewinnen Olivia Pulver Cornèrcard bringt dich zur exklusivsten Gourmetparty des Jahres. Am Sonntag, 10. August 2025, trifft sich die Schweizer Koch- und Winzerelite im Garten des Grand Resort Bad Ragaz. Live-Cooking-Stationen, Spitzenweine und ein sommerliches Rahmenprogramm machen diesen Tag unvergesslich. 368 GaultMillau-Punkte an einem Ort, begleitet von Musik, Show und Apéro. Cornèrcard verlost 3 × 2 Tickets für das ausverkaufte Event. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen genussvollen Sommertag erleben. Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2025. Cornèrcard bringt dich zur exklusivsten Gourmetparty des Jahres. Am Sonntag, 10. August 2025, trifft sich die Schweizer Koch- und Winzerelite im Garten des Grand Resort Bad Ragaz. Live-Cooking-Stationen, Spitzenweine und ein sommerliches Rahmenprogramm machen diesen Tag unvergesslich. 368 GaultMillau-Punkte an einem Ort, begleitet von Musik, Show und Apéro. Cornèrcard verlost 3 × 2 Tickets für das ausverkaufte Event. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen genussvollen Sommertag erleben. Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2025. Jetzt mitmachen und geniessen

Die Gastfreundschaft der Einheimischen ist so legendär wie ihre Küche: Cremige Burrate gehören ebenso auf den Tisch wie Orecchiette, die «kleinen Öhrchen», die in den Gassen von Brindisi von Hand her­gestellt werden. Das Rezept wird von Gene­ration zu Generation weitervererbt. Dazu gibts Fisch und Meeresfrüchte in allen Variationen. Und natürlich eine Flasche Primitivo oder Salice Salentino.

Erste Station nach dem Frühstück: Alberobello mit den Trulli-Häusern und Spitzdächern aus Stein. Sie haben die Gegend weltbekannt gemacht. Weiter gehts nach Ostuni, wegen der weissen Fassaden «Città Bianca» genannt Auch der Ort Monopoli konnte dank seines unbestrittenen Charmes seine traditionelle Identität bewahren.

Das bildhübsche Dorf Polignano a Mare thront dramatisch wie ein Schwalbennest auf der Krete. Hier stürzen sich nicht nur die weltbesten Red-Bull-Klippenspringer todesmutig in die Fluten. Es ist auch der Geburtsort von Domenico Modugno, dem Komponisten des Gassenhauers «Volare».

1/4 Die Reisevorfreude steigt: Mit Edelweiss ab Zürich ist man innert zweier Stunden in Bari, inklusive Sportausrüstung. Die passende Unterkunft? Die Hotelplan- Profis empfehlen das Canne Bianche Lifestyle Hotel in Torre Canne direkt am Meer.

Im quirligen Lecce mit den Barockbauten und dem wunderbar erhaltenen Amphi­theater lässt sich herrlich shoppen. Und in Matera, einer der ältesten Siedlungen der Welt, lebt man in Höhlenwohnungen, Sassi genannt. Perfekt durchgestylt: das Hotel Sassi. Wenn das nicht Liebe auf den ersten Blick ist: Che bello!, denkt man staunend und nippt am Caffè Leccese.

Wer Abge­schie­denheit sucht: Der Gargano-Nationalpark ist eine der grössten Naturzonen in Italien. Da das Wandermekka noch nicht so überlaufen ist, gilt es unter Italien-Fans als Geheimtipp. Ein Solitär: Castel del Monte, errichtet von Stauferkaiser Friedrich II.

Die mystische Bedeutung des achteckigen Monuments ist noch immer spürbar. Das Beste kommt wie immer zum Schluss: Was wäre Apulien ohne die langen Sandstrände und die romantisch verwinkelten Buchten! An manchen Stellen ist das Wasser so intensiv türkisfarben und klar, dass man sich in der Karibik wähnt. Überraschend spektakulär: die Ostküste mit der Felsformation Torre Sant’Andrea. Nicht umsonst gilt die Küstenroute südlich von Otranto als schönste Strasse in Apulien. Na dann, buon viaggio!