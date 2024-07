1/12 Praia da Marinha an der Algarve, Portugal.

1 Portugal: Praia da Marinha an der Algarve

Zählt zu den schönsten Badebuchten Europas. Der idyllische Strand am Fusse einer langen Treppe ist in mehrere Minibuchten unterteilt. Wer es ganz romantisch mag, sollte über den grossen Felsenberg klettern. Dahinter befindet sich ein unberührter Strandabschnitt, den man fast für sich alleine hat.





2 Spanien: Cala Macarelleta auf Menorca

Früh aufstehen lohnt sich. In der Morgensonne liegt die Bucht noch einsam und verlassen da. Der malerische Strand der Cala Macarellata kann nur über einen kurzen Fussweg erreicht werden. Hüllenloses Baden kein Problem – Badesachen können getrost zu Hause gelassen werden!

3 Griechenland: Kap Drastis auf Korfu

Die Kalksteinformationen der Klippen und die ins Meer hineinragende Felsspitze sind ein sensationelles Fotomotiv. Von der Aussichtsplattform führt ein kleiner Weg zu einem Badestrand. Hier kann man kleine Boote mieten, vor der Bucht ankern und einen entspannten Tag mit Schwimmen, Schnorcheln und Nichtstun verbringen.

4 Zypern: Golden Beach auf der Karpaz-Halbinsel

Hier gibt es sie tatsächlich noch: die Ursprünglichkeit. Still und malerisch liegt die entlegene Halbinsel im Meer. Die weitläufigen Sandstrände sind meist menschenleer, Massentourismus ist in dieser Gegend Zyperns ein Fremdwort. Im Hochsommer legt die geschützte Seeschildkröte am Ufer ihre Eier ab – der Strand ist dann gesperrt.

5 Italien: Praia del Fuoco in Kalabrien

Diese kleine idyllische Bucht ist nur per Boot oder über einen Pfad durch die zerklüfteten Klippen zu erreichen. Hier gibt es vor allem eins: Ruhe. Felsen zwischen den kleinen Strandabschnitten sorgen für die nötige Privatsphäre. Das glasklare Wasser eignet sich super zum Schnorcheln und Tauchen.

6 Kroatien: Bunica Marina bei Senj

Glasklares Wasser und Idylle pur – das zeichnet diese kleine Bucht an der kroatischen Adriaküste aus. Ein perfekter Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Wer ein paar Tage bleiben möchte, kann sich auf dem kleinen Campingplatz in der Bucht niederlassen. Dieser liegt direkt am wunderschönen Sandstrand.

7 Irland: Annestown Beach an der Copper Coast

Rauhe Natur, erfrischendes Klima und steile Klippen sind die Kennzeichen der Copper Coast in Irland. Die wenig bevölkerte Bucht an der Küstenstrasse eignet sich für einen kurzen Sprung ins kühle Nass des Atlantiks. Vom Strand aus führt ein schmaler Pfad auf einen Hügel – die Aussicht von der Spitze ist atemberaubend.

8 Spanien: Cala S’Almunia auf Mallorca

Klein, ruhig und gut versteckt ist die in Felsen eingefasste Bucht ohne Sandstrand. Der Zugang ist nur über eine Steintreppe oder das Meer möglich. Dieses schöne Örtchen in der Nähe von Santanyi ist ein echter Geheimtipp: Wer es findet, wird mit einer traumhaften Aussicht und herrlich blauem Wasser belohnt.

9 Italien: San Fruttuoso auf der Halbinsel Portofino

In einer tief eingeschnittenen Bucht bauten Benediktinermönche im achten Jahrhundert ein Kloster. Diese Abtei gibt der Bucht auch heute noch ein ganz besonderes Flair. Der kleine Badestrand eignet sich nach einer Klosterbesichtigung an einem heissen Sommertag perfekt zum Entspannen.

10 Türkei: Kaputas Plaji zwischen Kas und Kalkan

Unberührt und malerisch liegt dieser absolute Bilderbuchstrand in einer kleinen versteckten Bucht. Für geübte Taucher ist es der ideale Ausgangspunkt, um die vielen Schiffswracks und Unterwasserhöhlen zu erkunden. Im Sommer ist der Naturstrand ein beliebtes Ausflugsziel bei den Einheimischen.

