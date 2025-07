Vinzenz Greiner Redaktor Storytelling

Kavala war schon vieles: Herrschersitz von Philipp II. – dem Vater von Alexander dem Grossen –, Wirkungsstätte des Apostels Paulus, Zankapfel zwischen Orient und Okzident, quasi der Tabakladen Europas oder etwa Scharnier für Flüchtlingsströme nach dem griechisch-türkischen Krieg. Doch was ist heute aus der griechischen Hafenstadt geworden?

Granatapfelbäume und osmanische Bauten

Heute führt das sonnige Kavala an der Grenze zwischen Griechenlands Regionen Makedonien und Thrakien eher ein Schattendasein – zu magnetisch zieht Thessaloniki junge Griechen und die Halbinsel Chalkidiki Touristen an. Dabei hat die 55'000-Seelen-Stadt mit der Philippi-Ausgrabungsstätte nicht nur ein Unesco-Kulturerbe, sondern auch jede Menge Charme zu bieten.

Beim Spaziergang durch die «blaue Stadt» – vorbei an osmanischen Bauten, unter einem antiken Aquädukt hindurch, hinauf auf den Hügel im Südosten zur Festung und den alten, orangefarbenen Herrenhäusern – streift man durch Europas Geschichte. Granatapfelbäume und Wandmalereien lassen staunen. Urchige Restaurants wie das Karnagio verführen mit frisch Gefangenem aus dem türkisen Wasser, das in den Buchten rund um Kavala an Sandstrände schwappt. Sie gehören zu den schönsten in Nordgriechenland.

Wandern, Ouzo, versteckte Strände

Wer mehr davon will, sollte die Fähre von Keramoti auf die Insel Thassos nehmen (40 Minuten). Der Hauptort Limenas ist nicht nur ein guter Ausgangspunkt für eine Tour mit einem der vielen Boote, die in den unzähligen kleinen Buchten ankern – Barbecue inklusive. Hier kann man auch Roller mieten (15 Euro pro Tag) und das gebirgige Eiland umrunden, das für Marmor, Honig und versteckte Strände bekannt ist. Mal wirkt die Landschaft wie jene von Kreta. Andernorts eher korsisch – kein Wunder, dass Thassos auch als Geheimtipp für Wanderer, Mountainbiker und Rennvelo-Fahrer gilt.

Die Felslagune Giola im Süden ist längst nicht mehr geheim. Hier sollte man morgens herkommen oder unempfindlich für Gejauchze und Geplansche sein.

Zum Abspannen empfiehlt sich der Stadtstrand von Limenas mit seinen Restaurants und Lounges. Im Ftapodi gibt es nicht nur Fischspeisen zu fairen Preisen, sondern auch ziemlich guten Ouzo und Tsipouro.

Gut zu wissen Anreise Kavala hat zwar keinen Bahnhof, dafür Busverbindungen nach Thessaloniki (2 Stunden) – und einen eigenen Flughafen. Direktflüge dorthin gibt es kaum. Swiss fliegt aber von Zürich Thessaloniki an: hin und zurück ab 200 Franken. Party Thassos ist bekannt für dionysische Dorffeste, Karneval- und Sommer-Feierlichkeiten. Da kann es voll werden – in Gassen und in den Hotels. Unwetter Immer wieder kommt es an Kavalas Küste und auf Thassos zu heftigen Gewittern. Bootsfahrten oder Tauchgänge im Zweifel lieber abblasen. Das Wetter kann schnell wechseln.

