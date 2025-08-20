Österreich zählt über 300 Bergseen – einer schöner als der andere. Das sind die acht Bergseen, die man im Alpenstaat unbedingt mal gesehen haben sollte.

1/11 Bunte Sommer Sonnenuntergang mit Blick auf den Attersee – So schön ist Österreich. Foto: Getty Images

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Achensee

Der Achensee ist der grösste Tiroler See und wird von der Bevölkerung auch gern als das Tiroler Meer bezeichnet. Zudem trägt er wegen seiner schmalen Form und den hohen Bergen ringsum auch den Spitznamen Alpen-Fjord. Im Sommer ist der See ein beliebter Spot zum Schwimmen und auch Taucher kommen bei einer Tiefe von bis zu 133 Metern auf ihre Kosten. Die Ferienregion rund um den See ist familienfreundlich und bietet zu jeder Jahreszeit ein breites Ferienprogramm.

Tipp: Der nahe Naturpark Karwendel verfügt über ein grosses Netz aus Wegen zum Wandern, Klettern und Mountainbike-Fahren.

2 Mondsee

Der Mondsee liegt bei Salzburg und bietet mit seinen 11 Kilometern Länge reichlich Platz für verschiedenen Wassersport, Böötli- und Wasserskifahren. Um den See verteilen sich verschiedene Badestrände und öffentliche Bäder. Die Region im Salzkammergut lockt aber nicht nur mit Wassersport und den umgebenden Bergen, wegen der grossen Beliebtheit als Touristenziel, ist hier das Angebot an Festivals, Museen oder Konzert besonders vielfältig.

Tipp: Auch der benachbarte Irrsee mit seinem unverbautem Ufer, der Mooren und Auen ist einen Besuch wert

3 Hallstätter See

Der See von Hallstatt ist einer der meistbesuchten Seen in Österreich. Der Grund: Das Unesco-Weltkulturerbe-Städtchen Hallstatt, übrigens einer der ältesten Orte Österreichs. Die hübschen Gassen und die Holzhäuser aus dem 16. Jahrhundert zählen zu den beliebtesten Fotomotiven des Alpenstaats – und sind weltweit auf Instagram-Accounts zu finden. Hinzu kommt der 21 Kilometer lange, malerische Hallstätter See, der sich ideal zum Schwimmen, Tauchen und für Bootsfahrten eignet.

Tipp: Besonders schön zeigt sich der See bei einer Fahrt mit dem Salzschiff. Eine einzigartige Weise, um diese wunderschöne Region kennenzulernen.

4 Plansee

Der zweitgrösste natürliche See in Tirol ist der Plansee nahe der deutschen Grenze. Er erstreckt sich über 2,87 Quadratkilometer und verfügt über eine Tiefe von bis zu 80 Metern: Ideale Bedingungen für Taucher mit einer Leidenschaft für Abenteuer in der blauen Tiefe. Aber auch zum Schwimmen, Segeln und Windsurfen bietet sich der Plansee an. Vor allem im Sommer sind die Ufer deswegen gut besucht. Trotzdem findet sich immer ein freier Platz im Schatten, denn zu beiden Seiten des fjordähnlichen Plansees erstrecken sich bewaldete Berghänge.

Tipp: Über einen 300 Meter langen Kanal gelangen Besucher vom Plansee in den Heiterwanger See. Besonders schön ist die Tour im eigenen Kanu.

5 Zellersee

Der Zellersee liegt bei der Stadt Zell am See im Salzburger Land. Entstanden ist er vor etwa 10 000 Jahren durch das Schmelzwasser der nördlichen Glockner-Bergkette. Aber keine Sorge: Im Sommer erreicht das kristallklare Wasser Temperaturen von bis zu 23 Grad. Ideal für ein erfrischendes Bad, zum Beispiel in einem der Freibäder. Besonders schön ist das Badeerlebnis vor der unvergesslichen Kulisse der Alpen.

Tipp: Auch im Winter lohnt sich eine Reise, denn der Zellersee friert zu. Die Eisfläche ist dann ideal geeignet zum Schlittschuhlaufen oder für Curling.

6 Attersee

Mit 18,9 Kilometern Länge ist der Attersee einer der grössten Seen Österreichs. Auch hier ist das Wasser kristallklar. Was den Attersee von anderen österreichischen Seen unterscheidet, ist sein Ufer. Er ist nicht eingerahmt von einer hohen Bergkette, sondern grenzt nur zum Teil an das Höllengebirge und den Schafberg. Weite Teile des Ufers sind also dem Wind ausgesetzt, was für ideale Bedingungen zum Segeln und Kitesurfen sorgt.

Tipp: Beim Attergauer Marktfest im Ort St. Georgen gibt es in den Festzelten jeden Sommer zusätzliche Unterhaltung, wenn das traditionelle Radrennen inmitten der Besucher endet.

7 Neusiedlersee

Der Neusiedlersee liegt zu einem Grossteil in Österreich und teilweise auch in Ungarn. Er ist wie der Plattensee in Ungarn einer der wenigen Steppenseen und der grösste abflusslose See Mitteleuropas. Bekannt ist die Ferienregion unter anderem für durchschnittlich 300 Sonnenstunden im Jahr, die zu jeder Jahreszeit für Erholung sorgen.

Wer bei schöner Kulisse am See Kultur erleben möchte, ist bei den Seefestspielen in Mörbisch genau richtig.

8 Traunsee

Der Traunsee ist mit bis zu 191 Metern der tiefste See Österreichs und ein sehr beliebtes Ziel für Taucher. Er ist eingerahmt von majestätischen Bergen, unter anderem dem Traunstein Gebirge. Die fast senkrechten Felswände sind zudem für Bergsteiger ein Paradies. Auch Wanderer und Mountainbiker werden bei den vielen Routen fündig. Wer den See lieber vom Wasser aus erkunden möchte, kann eine Tour mit dem authentischen Raddampfer Gisela buchen.

Tipp: Schönster Ort am ist der Ort Gmunden mit seinem malerischen Wasserschloss.