Während im Januar und Februar Teile der Schweiz noch unterm Schnee begraben sind, zieht rund um das Mittelmeer schon der Frühling ein. Erste Vorboten sind die Mandelbäume, die ab Ende Januar zu blühen beginnen. Das sind die schönsten Spots für ein Bad im Blütenmeer.

Christian Bauer

1 Mallorca - der Mandel-Superstar

Mehrere Millionen sollen es sein – manch einer spricht sogar von mehr als acht Millionen Mandelbäumen: Die beliebte Ferieninsel stiehlt allen anderen Regionen rund ums Mittelmeer mit ihrer schieren Anzahl an blühenden Bäumen die Show. Ab Ende Januar bis in den März verwandelt sich die grösste Baleareninsel in ein Meer aus rosa und weissen Blüten.

Besonders in zwei Regionen ist die Mandelblüte eindrücklich: im Zentrum der Insel, wo die grössten Mandelplantagen zu finden sind, und im Tramuntana-Gebirge im Westen. Mit seinen herzigen Dörfchen, den terrassierten Hängen, auf denen zudem knorrige Olivenbäume wachsen, und weiten Blicken übers Meer, ist das Unesco-geehrte Gebirge der schönste Ort für die Mandelblüte rund ums Mittelmeer.

Wann? Ende Januar bis Mitte März.



Tipp: Im Februar machen sich einige Reisegruppen zur Mandelblüte nach Mallorca auf. Ansonsten verirren sich kaum Touristen auf die Insel – die ideale Zeit für einen Besuch.

2 Andalusien - Sonne und Mandeln satt

Andalusien zählt zu den schönsten und beliebtesten Regionen auf dem spanischen Festland. Mit seinen weiss getünchten Dörfern, den maurischen Palästen, dem hügeligen Hinterland und den schönsten Stränden Spaniens zieht der Landstrich sowohl Badetouristen als auch Kulturreisende an.

Hauptsaison ist der Sommer, auch wenn es das ganze Jahr über angenehm warm ist. Wer sich im Februar in den Süden Spaniens aufmacht, erlebt die Region nicht nur mit wenigen Touristen, der kann bei einem Roadtrip oder einer Wanderung durch blühende Mandelbäume streifen. Schönster Landstrich für die Mandelblüte ist das Hinterland der Costa del Sol, insbesondere in der Provinz Malaga.

Wann? Ende Januar bis Mitte März.

Tipp: Die Gärten des maurischen Palastes Alhambra in der Stadt Granada lohnen gerade im Frühling einen Besuch.

3 Marokko - der Geheimtipp

Während der Grossteil der Mandelblüten-Fans auf das spanische Festland oder die Balearischen Inseln reist, ist Marokko als Frühlings-Blüten-Destination immer noch ein Geheimtipp. Insbesondere die Oasen im Antiatlas, der südlichste der marokkanischen Gebirgszüge, ist das Zentrum der Mandelproduktion. Hier blühen im Februar Hunderttausende Mandelbäume und verwandeln das rötlich-sandige Gebirge in ein Farbenmeer. Als Basislager bietet sich das Städtchen Tafraoute an, von dem aus man zu Fuss, mit dem Jeep oder mit einem einheimischen Führer auf einem Esel die schroffen Felsformationen und die Oasen erkunden kann.

Wann? Februar bis Mitte März.

Tipp: Highlight ist die Übernachtung in einer Kasbah, ein aus Stampflehm gebautes Herrenhaus.

4 Sizilien - Mandelblüte und griechische Tempel

Wo ist Italien am schönsten? In der Toskana sicherlich und an der ligurischen Küste. Und in Sizilien, jener Insel, die verblüffenderweise vom Massentourismus noch herrlich verschont geblieben ist. Und wer schon mal auf «Bella Sicilia» war und eine Bäckerei besucht hat, der weiss: In den süssen Leckereien werden oft Mandeln verarbeitet. Diese werden insbesondere im Süden der Insel angebaut.

Besonders eindrücklich ist die Mandelblüte in der Region um die Stadt Agrigent, die zudem für ihre gut erhaltenden griechischen Tempel berühmt ist. Um das sogenannte «Tal der Tempel» findet jedes Jahr Anfang März das Fest der Mandelblüte statt, bei dem der Beginn des Frühlings mit folkloristischen Aufführungen und Umzügen gefeiert wird.

Wann? Ende Januar bis Mitte März.



Tipp: Wer Sizilien besucht, sollte einen Abstecher auf die Äolischen Inseln unternehmen. Auf den Vulkaninseln vor der Nordküste hat das Leben noch seinen eigenen, gemächlichen Rhythmus. Herrlich zum Entspannen.

5 Provence - mehr als Lavendel

Eine Reise in die Provence ist immer ein Highlight. Kaum eine Region Frankreichs ist so malerisch und fotogen wie die südöstliche Provinz. Leider treten sich im Sommer hier die Besuchermassen gegenseitig auf die Füsse. Wer allerdings Anfang des Jahres vorbeischaut, vermeidet den Massentourismus und kann gleichzeitig die Mandelblüte geniessen. Zwar ist die Provence für ihre Lavendelfelder bekannt, die erst im Sommer blühen, traditionell werden aber auch viele Mandeln angebaut. Schönster Spots für die Mandelblüte ist das Luberon um die Stadt Apt und die Region um die Stadt Orange.

Wann? Februar bis Mitte März.