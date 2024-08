1/7 Die Farben von Vernazza.

Die Fünf, eine magische Zahl an der ligurischen Küste. Da sind die Cinque Terre, die fünf malerischen Dörfer Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Häuser in Regenbogenfarben klammern sich an steilen Klippen. Sie bieten eine aufregende, schroffe Küste, Kunst und Kultur, einen wilden Naturpark im Rücken und Kulinarik vom Feinsten.

Cinque Terre entdecken

Fünf an der Zahl sind auch die Transportmittel, mit denen man diesen Teil der ligurischen Küste bereisen kann: Auto, Bahn, Schiff, Velo oder per pedes. Alle empfehlenswert. Die alte Via Aurelia führt Autofahrer durch das Ligurien der «tempi passati». Die Züge rattern am Wasser entlang durch ein Tunnel­labyrinth. Vom Boot aus ist es am schönsten. Denn die bunten Orte sind nur mühsam mit dem Auto zu erreichen. Aber auch das Velofahren macht Spass. So erlaubt manch stillgelegte Schienenstrecke das Reisen von Ort zu Ort. Zum Beispiel von Bonassola nach Levanto. Beides attraktive Feriendörfer. Und Ausgangspunkt für das Abklappern der ­berühmten Dörfer.

Wandern in Cinque Terre

Die Cinque Terre sind auch ein Wanderparadies, ob am Wasser (teils gegen Gebühr) oder am Hang. Uralte Pfade führen durch Weinberge und Olivenhaine. Mein Lieblingsweg: von Corniglia über Volastra nach Manarola. Unglaubliche Panoramasicht.

Auch sehenswert: westlich der Cinque Terre der Promi-Ort Portofino. Südlich liegen Porto Venere und Shopping-Tipp La Spezia. Hübscher Abschluss der Tour: Tellaro.

Traumhafter Küstenstreifen: Cinque Terre – die Perle an Italiens Riviera ( 01:50 )

Badeparadies der italienischen Riviera

Noch in den 70er-Jahren galt der östliche Küstenstreifen der italienischen Riviera als Geheimtipp. Heute sind die fünf Dörfer im Nationalpark Cinque Terre, Riomaggiore, Manarola, Corni­glia, Vernazza und Monterosso wegen ihrer aussergewöhnlichen Lage zwischen Felsen oder auf Klippen, den verschachtelten und bunten Häusern und den verwinkelten Gassen weltbekannt. Seit über 20 Jahren zählt der Nationalpark zum Unesco Weltkulturerbe und seit 1999 ist das Meeresschutzgebiet der Cinque Terre Teil des grössten Walschutzgebiets in Europa. Wenn die Touristenströme zum Ende der Sommersaison nachlassen, ist der ursprüngliche Charakter in den Dörfern wieder spür- und erlebbar.

10 Reisetipps für Cinque Terre

Essen in Cappun Magru in Liguria – (Via Riccobaldi, 1, 19017 Manarola): Küchenchef Maurizio Bordoni im Restaurant ­Cappun Magru in Groppo ob Manarola ist einer der ­besten Köche Italiens.

Schinken – Der Schinken aus Castelnuovo Magra gilt als Köstlichkeit; serviert in Trattorias der Region. Museum der Erinnerung – Hier erfährt der Besucher Interessantes über Bräuche und Tradi­tionen der Region. (Memoria in Rete - Centro Studi, Via Gio Batta Valle, 6, 19124 La Spezia) Frischer Fisch – (Ristorante Fuori Rotta, Via Signorini T. 48, 19017 Riomaggiore) : Das Restaurant ist bekannt für seine Fischküche.

Markt – Jeden Donnerstag im Zentrum von Monterosso mit kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr. Mesciua – Die Suppe aus einer Mischung von ­Weizen und verschiedenen Hülsenfrüchten war schon zu römischen Zeiten als «Armeleute-Essen» bekannt. Velo-Paradies – Mit dem Fahrrad die fünf Dörfer und das Hinterland erkunden. Basilikum und Pesto – Kein Besuch ohne ein ­Gericht mit dem gastronomischen Symbol Liguriens, dem Basilikum und dem daraus zubereiteten Pesto. Gambero Rosso - (Piazza Guglielmo Marconi, 7, 19017 Vernazza) Das Restaurant in Vernazza gilt als eines der besten Restaurants der Region. Aussicht - Borgo Storico di Manarola: Manarola, ein Ortsteil von Riomaggiore, ist ein städtebauliches Juwel mit zahlreichen typischen Turmhäusern im genuesischen Stil

Werbung

Gut zu wissen

Anreise

Mit dem Zug über Mailand – Genua nach Monterosso. Für Autofahrer ist die A26 zu empfehlen.

Wandern

Durch die Cinque Terre führen unterschiedlichste Wanderwege.

Spezialitäten

Weisswein Cinque Terre DOC, Dessertwein ­Sciacchetrà, Pesto und ­Sardellen.