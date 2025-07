Die Auswahl an schönen Stränden in Europa ist gross. Von versteckten Buchten, über malerische Wildnis, bis hin zu paradiesischen Sandstränden, ist alles dabei. Hier eine Auswahl der 9 schönsten Beaches in Europa.

1 Ploumanac’h, Frankreich

Der Ploumanac’h-Strand liegt an der Nordküste der Bretagne in einer Region, die auch die Rosa-Granit-Küste genannt wird: Die runden Felsen, die ein bisschen an die Seychellen erinnern, leuchten im Abendlicht rot. Hier lassen sich coole Shots für Instagram und Co. schiessen. Den besonderen Charme des Ploumanac’h-Strandes macht zudem der Blick auf die malerische Burg am Wasser aus, das Chateau de Costere aus dem 19. Jahrhundert. Und wer mal nicht baden will, findet viele Wanderwege in der Region.

2 Sandwood Bay, Schottland

Wer hätte gedacht, dass sich im rauen Nordwesten Schottlands herrliche Sandstrände verstecken, die auf Fotos sogar an die Karibik erinnern – freilich mit ein paar Grad weniger Luft- und Wassertemperatur. So ein Beachtraum ist die Sandwood Bay, die man nur mit einem sechs Kilometer langen Fussmarsch erreicht. Die zwei Kilometer lange Bucht ist eingerahmt von Felsen und für die charakteristische Steinsäule im Meer bekannt.

3 Myrtos-Strand, Griechenland

Am Ionischen Meer liegt eine der Perlen Griechenlands: Der Myrtos-Strand auf der Insel Kefalonia wird zu Recht als der schönste Strand des Landes gepriesen. Eingebettet zwischen hohen Felsen und grün bewachsenen Hügeln ist Myrtos ein wirkliches Schmuckstück. Das Gute: Die Insel Kefalonia ist von den schlimmsten Auswüchsen des Badetourismus noch verschont geblieben. Um zu verhindern, dass sich hier grosse Hotelketten ansiedeln und die landschaftliche Idylle zerstören, ist der Strand offiziell vor Baumassnahmen geschützt.

4 Ölüdeniz-Strand, Türkei

Auf Instagram ein wirklicher Renner ist der Ölüdeniz-Strand an der Türkischen Ägäis. Wegen des tiefblauen Meeres (bei besonderen Lichtverhältnissen) wird der Strand auch gerne als Blaue Lagune bezeichnet. Die lange, halbrunde Bucht ist zweigeteilt. Ein Abschnitt ist mit typischen Hotels und Beachangeboten ein normaler touristischer Strand. Ein anderer Teil steht unter Naturschutz und kostet eine kleine Eintrittsgebühr: Hier ist der Strand besonders schön.

5 Reynisfjara, Island

Jetzt wirds dramatisch! Der Strand von Reynisfjara sticht mit seinem schwarzen Vulkansand deutlich aus der Liste der weissen Strände heraus, die man sonst mit dem Bild eines Traumstrands verbindet. Genau aus diesem Grund lohnt sich eine Reise zu einem der bekanntesten schwarzen Strände weltweit. Was den gewaltigen Eindruck noch verstärkt, sind die Basaltsäulen, die hier ins Meer ragen – Überbleibsel der Vulkane Islands. Zum Schwimmen ist es zwar zu kalt, beeindruckend ist ein Besuch allemal.

6 Praia de Marinha, Portugal

Den Praia de Marinha in der Algarve kennen viele vom Cover des einen oder anderen Reisemagazins. Die Sandsteinfelsen der Bucht und ein sehr fotogener natürlicher Torbogen machen den Strand zu einem echten Beach-Paradies. Auch der goldene Sand und das klare Wasser ziehen viele Touristen hierher – so idyllisch wie auf den Fotos wird es hier also nur in der Nebensaison und früh am Morgen. Also: gut planen!

7 Catedrais, Spanien

Der Strand von Catedrais liegt in der nordspanischen Region Galicien am Atlantik. Er ist als Nationaldenkmal ausgezeichnet und für die natürlich entstandenen Felsformationen und hohen Klippen bekannt. Die Steine sind so aufgeschichtet und vom Meerwasser ausgehöhlt, dass sie den Eindruck erwecken, als wären sie der Eingang zu einer Kathedrale – daher der galicische Name «Catedrais». Weil der Strand bei einem hohen Wasserstand überspült ist, lohnt sich der Besuch hier besonders bei Ebbe.

8 Elafonisi, Kreta

Zu den Beach-Highlights in den sozialen Medien zählt auch der Elafonisi-Strand auf Kreta. Das besondere Ambiente macht nicht nur das türkisblaue Wasser aus, sondern auch ein pinker Schimmer. Dieser entsteht durch die zermahlenen Muschel- und Korallenteile, die hier über Jahrtausende angespült wurden und die bei besonderen Lichtsituationen rosa aussehen.

9 Stobrec-Jug-Strand, Kroatien

Kroatien ist für seine Traumstrände bekannt. Die Stadt Split, mit ihren Überbleibseln aus der Römerzeit und der Renaissance, gilt als einer der schönsten Orte des Landes. Auch die Strände rund um die Stadt sind mit ihrem weissen Sand und dem klaren Wasser wundervoll zum Schwimmen und Sonnenbaden geeignet. Nur wenige Kilometer ausserhalb der turbulenten Stadt befindet sich der Stobrec-Jug-Strand, an dem man den Touristenmassen entfliehen kann.

