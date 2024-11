1/7

1 Benagil Sea Cave - Höhle mit Ausblick

Eine Faszination für Naturliebhaber: Die Benagil Sea Cave (am gleichnamigen Strand Praia de Benagil an der Küste der Algarve im Süden des Landes) ist mit Sonnenlicht durchflutet und kann gut mit dem Boot oder einem Kajak erreicht werden. Wer lieber schwimmt – auch kein Problem! Die Schwimmstrecke vom Strand aus ist rund 100 Meter lang und dauert um die sechs Minuten. Tipp: Die Höhle ist sehr beliebt – wer Ruhe und Einsamkeit sucht, sollte sich frühmorgens auf die Socken machen.

2 Faro, das Tor zur Algarve

Die historische Stadt im Süden des Landes gilt als Zentrum der Beach-Destination Algarve. Direkt vom Hafen aus erreichbar ist das schöne Naturschutzgebiet Ria Formosa mit seinen Salzwasser-Lagunen. Von Faro aus lassen sich dann auch die schönsten Strände des Landes in kürzester Zeit erreichen. Wer lediglich auf der Durchreise ist, sollte zumindest einen Stadtrundgang unternehmen: Die malerische Hafenstadt hat ein grossartiges Flair sowie diverse Sehenswürdigkeiten, schöne Kaffees, Bars und Fischrestaurants zu bieten.

3 Ein Paradies für Golfer

Von 2014 bis 2017 gewann Portugal viermal hintereinander den World Golf Award, gewissermassen den Oscar der Golf-Destinationen. Wer aufs Grün will, hat daher die Qual der Wahl: Das Land beherbergt rund 90 Plätze mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Die bekanntesten Plätze liegen an der Küste von Lissabon und der Algarve. In Espinho befindet sich zudem der zweitälteste Golfplatz Europas.

4 Lissabons Flohmärkte

Märkte haben in Lissabon grosse Tradition und bieten eine schöne Abwechslung zu den üblichen Geschäften. Einer der bekanntesten ist der Flohmarkt «Feira da Ladra». Früher sagte man Touristen, dass sie hier ihre gestohlenen Kameras zurückkaufen können. Die Zeiten sind freilich vorbei – auf seine Taschen sollte man dennoch achten, wenn man sich durch die Kleiderberge wühlt oder alte Schallplatten durchstöbert.

5 Stadtrundfahrt durch Lissabon mit der Tram 28E

Die schönste Art, die portugiesische Hauptstadt Lissabon zu erkunden, ist eine Fahrt mit der charmantesten Tramlinie der Welt: die 28E mit Originalwagen aus den 1930er-Jahren. Die reguläre Strassenbahnlinie verkehrt zwischen den Haltestellen Martim Moniz und Capo Ourique. Auf harten Holzbänken geht es durch die engen Gassen des Stadtteils Alfama, vorbei am Miradouro Santa Luzia und der Sé Kathedrale weiter durch Baixa, zur Einkaufsstrasse Rua Augusta und den Berg hinauf durch das Chiado-Viertel.

6 Porto und viel Wein

Die Stadt Porto im Norden Portugals ist Unesco-Weltkulturerbe. Die Küstenstadt ist nicht nur für ihre schönen Brücken (unter anderem von Gustave Eiffel) und historischen Bauwerke bekannt. Wie der Name schon verrät, wird der weltberühmte Portwein hier gekeltert. Eine Führung inklusive Degustation in einem Portwein-Keller sollte man sich nicht entgehen lassen. Tipp: Das Douro-Tal im Hinterland gehört zu einer der besten Weinregionen Europas. Es kann auch gut mit dem Schiff bereist werden. www.mittelthurgau.ch

7 Bom Apetite - Die Gaumenfreuden

Nicht schlecht: Portugiesen essen pro Kopf über 70 Kilo Fisch pro Jahr! Diese werden typischerweise gegrillt. Eine bekannte portugiesische Delikatesse aus der Algarve sind die Cataplana-Gerichte, die es in allen Variationen gibt – mit Fleisch, Gemüse und natürlich auch mit Fisch und Muscheln jeder Art. Das Wort Cataplana bezieht sich auf den Kupfer- oder Eisentopf, in dem die Gerichte gekocht werden. Der mit Klammern verschliessbare Topf, lässt den Inhalt langsam garen.

8 Weltklasse Surf-Revier

Portugal ist ein Surfer-Paradies. Kein Wunder, kämpfen vom 16. bis 27. Oktober am Rip Curl Pro Portugal die besten Surfer der Welt an den Stränden der Küstenstädte Peniche und Cascais um Sieg und Ehre. Übrigens: Die über 20 Meter grossen und röhrenförmigen gesurften Riesenwellen (Tubes) von Nazaré nördlich von Lissabon schafften es sogar ins Guinness Buch der Rekorde! Wer selbst mal auf den Wellen reiten möchte, findet entlang der Strände viele Surfschulen.

9 Der Fado

Portugal ohne Fado ist einfach undenkbar! Geburtsstädte des melancholischen Musikstils, der von der unglücklichen Liebe, sozialen Missständen und der Sehnsucht nach besseren Zeiten handelt, ist die Hauptstadt Lissabon. Ein Konzert sollte dort unbedingt auf der To-do-Liste stehen, z.B. im Restaurant Pateo de Alfama. Im historischen Quartier Alfama befindet dann auch gleich auch ein Fado-Museum. Tipp: Fado-Sänger Manuel Marçal bietet Touren zu unbekannten Musik-Locations an. Auf Wunsch können die Touren auch mit einem typischen Znacht kombiniert werden.

10 Unberührte Azoren

Vulkane, schöne Sandstrände, Wälder und tiefe Täler: Nebst der Inselgruppe Madeira, gibt es noch die Azoren, die ebenso zu Portugal gehören und ein Geheimtipp für Naturliebhaber sind. Die neun Inseln liegen 1369 Kilometer westlich vom europäischen Festland. Hauptinsel ist die Sao Miguel, auch die grüne Insel genannt. Hier wachsten Tabak, Wein, Zuckerrohr sowie Tee- und Ananas.

