Mauritius – eine Insel, die für ihre traumhaften Strände, luxuriösen Resorts sowie die unendlichen Zuckerrohr-Plantagen bekannt ist. Eine Woche in zwei der besten Hotels der Insel, die einen perfekten Mix aus Entspannung, Aktivitäten und exquisitem Essen boten.

Stefanie Arni Newsletter Manager

Vor knapp 20 Jahren habe ich diese Insel mit meiner Familie schon einmal besucht und war gespannt, ob mich das Flair der Insel wieder so beeindrucken wird, wie damals als Kind.

Constance Belle Mare Plage – abwechslungsreich und familienfreundlich

Für Familien mit Kindern und Menschen, die eine etwas lebhaftere Atmosphäre und grössere Hotels bevorzugen, ist das Constance Belle Mare Plage die perfekte Adresse. Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in Poste de Flacq an der Ostküste der afrikanischen Insel und bietet 278 Zimmer. Die Kategorien reichen vom Prestige Zimmer (45m2) bis zu einer Presidential-Villa (978m2) mit fünf Schlafzimmern. Ich bin in einer Juniorsuite zur Meerseite abgestiegen, die mit 68m2 sehr grosszügig ist und viel Komfort für einen entspannten Urlaub bietet.

Gut zu wissen: Es gibt alle Zimmerkategorien auch mit Verbindungstüren, was ideal für Familien ist.

Gastronomie und zahlreiche Aktivitäten

Das Hotel bietet eine grosse Vielfalt an Restaurants an. Das «La Citronelle» ist nicht nur fürs reichhaltige Frühstücksbuffet geöffnet, sondern offeriert auch ein täglich wechselndes Abendbuffet. Ich bin eigentlich kein Fan von Buffets und präferiere immer eine à-la-Carte-Option, doch das Angebot und die Frische der Speisen des «La Citronelle» hat mich vom Gegenteil überzeugt. Das Essen war herausragend und der wundervolle Tisch mit Aussicht aufs Meer liess mich die oft gehetzte Atmosphäre eines Buffet-Restaurants komplett vergessen. Das kulinarische Highlight war für mich allerdings, das Dinner im «La Spaggia» – mit einer Kombination aus mediterraner und mauritischer Küche – das komplett überzeugt.

Aber nicht nur Freunde des guten Geschmacks kommen voll auf ihre Kosten im Belle Mare Page, es wird auch eine ausgewogene Mischung aus Aktivitäten und Entspannung geboten. Für Golferinnen wie mich ist das Resort ein echtes Paradies. Die zwei 18-Loch-Plätze und die Driving Range bieten die perfekte Ausstattung für einen Tag auf dem Green.

Im Restaurant des Golfklubs durfte ich zudem einen Kochkurs besuchen, bei dem ich lernte, ein traditionelles mauritisches Curry zuzubereiten, das natürlich danach sofort verspeist wurde.

Ebenso ein Highlight-Angebot ist der Schnorchelausflug. Die Unterwasserwelt vor Mauritius ist beeindruckend und traumhaft schön. Ein Muss für Wasserliebhaber. Wer es allerdings etwas entspannter mag, kommt im Spa auf seine Kosten. Die 60-minütige Massage war so entspannend, dass mir die Augen sogar kurzweilig zufielen.

Constance Prince Maurice – exklusiv, charmant und ruhig

Der zweite Aufenthalt war im Constance Prince Maurice, das etwas abgelegener und exklusiver ist. Die Atmosphäre war noch luxuriöser und ruhiger. Empfangen wurde ich mit einem hausgemachten Eistee, der mich direkt 20 Jahre zurückversetzte – wie damals war der Eistee eines meiner Highlights!

Das Prince Maurice ist kleiner als das Belle Mare Plage und verfügt über 89 Zimmer. Auch hier durfte ich in einer Juniorsuite nächtigen. Das Zimmer war geräumig, sehr charmant und verfügte über einen grosszügigen Balkon, der mich über das Meer und die wunderschöne Hotelanlage blicken liess.

Exquisite Restaurants und Ruhe-Oase

Gleich zum Mittagessen gastiere ich in einem der schönen Restaurants des Hotels, dem «Archipel». Abends dinierte ich im «Barachois», dem schwimmenden Restaurant auf einer ruhigen Lagune, das nicht nur kulinarische Höhepunkte mit dem «Catch of the Day» bot, sondern auch ein einmaliges Ambiente.

Tipp: Definitiv ein Jäckchen einpacken.

Das Prince Maurice punktet also mit einer Vielzahl an Optionen. Das asiatische Restaurant bietet eine tolle Sushi-Auswahl und war der perfekte Lunchspot an einem entspannten Pool-Tag. Das «Archipel» bietet abends eine exquisite Karte, wo ich zuerst bei einem Wine Tasting eine kleine Auswahl des beeindruckenden Weinkellers des Hotels probieren durfte. Der Weinkeller des Resorts beherbergt über 25'000 Flaschen edelster Tropfen – ein echtes Paradies für Weinliebhaber wie mich.

Die Poollandschaften sind atemberaubend und laden zu entspannten Stunden am und im Wasser ein. Auch der schneeweisse Strand lädt zu einem gemütlichen Tag auf der Liege ein. Die absolute Krönung war für mich allerdings die Sunset Cruise auf einem Katamaran. Den Sonnenuntergang auf dem Ozean zu erleben, begleitet von einem Apéro und diversen Häppchen, war einfach magisch. Ein unvergesslicher Moment!

Wie im Belle Mare Plage bietet auch das Prince Maurice eine Ruhe-Oase. Kurz vor Abflug genoss ich eine regenerierende Gesichtsbehandlung, die mich perfekt für die Heimreise vorbereitete.

Gut zu wissen Die Preise für den Aufenthalt beginnen bei etwa 350 CHF pro Nacht im Constance Belle Mare Plage und bei 600 CHF im Constance Prince Maurice. Beide Hotels bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man auf der Suche nach Ferien ist, die Luxus und Abenteuer vereinen.

Welche Aktivitäten kann man auf Mauritius sonst noch machen?

Anders als die Seychellen oder Malediven ist Mauritius keine Inselgruppe, sondern eine einzelne Insel. Dies hat zur Folge, dass man viel unternehmen kann. Ein absolutes Muss für mich ist der Besuch einer der zahlreichen Märkte. Mich hat es auf den «Flacq Market» verschlagen. Es ist der grösste Outdoor-Market auf Mauritius. Neben vielen frischen Früchten und Gemüse kann man zahlreiche Accessoires, Klamotten, Schuhe und auch Gewürze kaufen. Auf dem Flacq Market herrscht wildes Treiben und viele Mauritier kaufen nach wie vor auf dem Markt ihre Lebensmittel ein.

Zudem bietet die bergige Insel viele Wanderwege und Biking-Tracks, die perfekt für die Leute sind, die actionreiche Aktivitäten bevorzugen. Der Black River Gorges Nationalpark, die siebenfarbige Erde von Chamarel und die Île aux Cerfs sind ebenfalls beliebte Ausflugsziele.