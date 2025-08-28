Traumhafte Strände mit rosa Sand gibt es wirklich! Von den Bahamas bis nach Indonesien, diese natürlichen Schönheiten sind faszinierend. Entdeckt die Gründe hinter der zauberhaften Färbung und welche Orte ihr unbedingt besuchen sollt.

1/10 Die Bahamas sind bekannt für paradiesische Strände. Auf Harbour Island, einer Insel des Archipels in der Karibik, findet sich der Pink Sands Beach. Foto: Instagram/brendan_butler

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Mithilfe von traumhaften Bildern springen wir im Geiste in die Wellen an einem paradiesischen Strand. Und zwar nicht an irgendeinem Strand, sondern an einem pinken. Diese Bilder sind nicht mit Photoshop bearbeitet, diese Naturschönheiten gibt es wirklich. Warum ist der Sand eigentlich rosa? Für die zauberhafte rosa Färbung des Sands sind die umliegenden Atolle und Korallenriffe zuständig. Das Meer verarbeitet abgebröckelte Teile zu feinsten Körnern, die mit den übrigen Sedimenten an den Strand gespült werden.

Dadurch ergibt sich ein buntes Gemisch an Farben, das schliesslich satt pink erscheint. An manchen Orten ist die Färbung stärker als an anderen, und auch nicht zu jeder Zeit ist die Intensität gleich. Faszinierend sind aber alle diese Strände auf jeden Fall.

1 Pink Sands Beach, Harbour Island, Bahamas

Die Bahamas laden mit so einigen paradiesischen Stränden zum Träumen ein: Während man im Süden am Pig Beach mit Schweinen schwimmen kann, kann man im Norden am Pink Sands Beach über pinken Sand schlendern. Dieser liegt auf Harbour Island, die rund acht Kilometer breit und 177 Kilometer lang ist. Das Eiland ist berühmt für seinen pinken Strand, der aber vom Massentourismus bisher noch einigermassen verschont blieb.

2 Pink Beach, Komodo, Indonesien

Auch in Indonesien gibt es rosaroten Sand zu entdecken. Die Insel Komodo, die eigentlich wegen ihrer Komodowarane, der grössten noch lebenden Echsenart der Welt, bekannt ist, wartet mit einem besonders hübschen Exemplar auf: Der Pink Beach, auch Pantai Merah genannt, lockt mit türkisem Wasser und rosafarbenem Strand. Wer sich auf die indonesische Insel wagt, wird mit einem beinahe menschenleeren Strand belohnt.

3 Elafonisi Beach, Kreta, Griechenland

Doch man muss für Gutes nicht immer in die Ferne schweifen. Auch hier in Europa gibt es prachtvolle Strände. Im Südwesten der griechischen Insel Kreta findet sich das kleine Eiland Elafonisi: Der Strand von Elafonisi sorgt mit seiner rosa Färbung für Karibikfeeling. 2014 wurde er ausserdem unter die 25 beliebtesten Strände weltweit gewählt.

4 Spiaggia Rosa, nördlich von Sardinien, Italien

Ein anderes Schmuckstück im Mittelmeer befindet sich bei Sardinien. Auf der kleinen Insel Budelli des Maddalena-Archipels im Norden von Sardinien findet sich eine kleine Bucht mit pinkfarbenem Sandstrand. Die rosa Färbung ist auf die im Wasser lebende Rotkoralle zurückzuführen. Schlechte Nachrichten: Spiaggia Rosa darf nicht mehr von Touristen besucht werden, da diese in der Vergangenheit zu viel Sand mitgehen liessen. Von einem Segelboot aus lässt sich das Naturphänomen aber noch immer bestaunen.

5 Pinke Lagune und rosafarbener See

Neben rosa gefärbten Stränden bietet die Natur noch weitere Spektakel der bunten Art: Stellen Sie sich das türkisblaue Meer, einen weissen Sandstrand und eine knallpinke Lagune vor – genau das finden Reisende bei Las Coloradas auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Das Wasser in diesem Abschnitt des Biosphärenreservats Rio Lagartos erstrahlt in Rosa! Dafür sind Mikroorganismen, Algen und Salzwasserkrebse, die den Farbstoff Betacarotin produzieren, zuständig.

Auch Australien hat pinkes Gewässer zu bieten. Der Pink Lake oder Lake Hillier ist ein Salzsee in der Region Goldfields-Esperance in Westaustralien. Auch dort sind es die Algen, die im Wasser leben, die dieses so färben. Wen das Sonnenlicht auf sie trifft, beginnen die winzig kleinen Organismen Betacarotin zu produzieren.