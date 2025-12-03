Sie machen selbst die schwierigsten Wege überwindbar: Brücken verbinden Punkte, die sonst nur schwer erreichbar wären. Blick.ch zeigt die elf weltweit schönsten Bauten.

Brücken verbinden – nicht nur Orte, sondern auch Menschen. Hinter manchen Bauten steckt eine jahrhundertealte Geschichte, viele Arbeiter haben daran geschuftet. Das Ergebnis fasziniert Besucher von überall und hilft Bewohnern, ihre Liebsten schneller zu erreichen. Seit langem brettern Räder über ihren gepflasterten oder asphaltierten Böden. Sie abzureissen, wäre unvorstellbar. Sie trotzen Wind und Wetter und scheinen für die Ewigkeit gemacht. Die folgenden elf Bauten zählen zu den schönsten Brücken unserer Welt.

1 Landwasserviadukt, Filisur

Eine zauberhafte Reise durch die eindrückliche Berglandschaft von Graubünden: Mit der Rhätischen Bahn ist das möglich. Sie fährt unter anderem über das Landwasserviadukt in der Nähe des Bahnhofs Filisur. Diese eindrückliche Brücke ist 65 Meter hoch und 136 Meter lang. Im Jahr fahren rund 22'000 Züge darüber – täglich rund 60. Sie gilt als Wahrzeichen und ist ein beliebtes Ziel für Touristen, auch für Herr und Frau Schweizer.

2 Tower Bridge, London

Eines der vielen Wahrzeichen Londons ist die Tower Bridge. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1894 prägt sie das Stadtbild. Sie verbindet die beiden Stadtteile Tower Hamlets und Southwark und führt über die Themse. Beim Anblick ihrer beiden Türme denkt man sofort an ein Schlösschen – benannt ist das Bauwerk nach dem nahe gelegenen Tower of London. Wollen Schiffe passieren, wird die Strassenbrücke bis zu einem Winkel von 86 Grad hochgeklappt.

3 Ponte Vecchio, Florenz

Es ist die älteste Brücke von Florenz und die wohl spektakulärste: der Ponte Vecchio, in dessen Ausbuchtungen Geschäfte untergebracht sind. Der mittelalterliche Bau geht zurück auf 1345. Das Wahrzeichen der Stadt soll gar die älteste Segmentbogenbrücke der Welt sein.

4 Rialtobrücke, Venedig

Italien hat noch mehr aussergewöhnliche Brücken zu bieten, wie die Rialtobrücke in Venedig. Sie ist eines der bekanntesten Bauwerke der Stadt und führt über den Canal Grande. Unter ihrer Höhe von 7,50 Meter treiben rund um die Uhr Gondeln mit ihren singenden Fahrern durch – ein wahres Spektakel!

5 Szechenyi-Kettenbrücke, Budapest

Etwas weniger weltberühmt, dafür genauso schön, ist die Szechenyi-Kettenbrücke in Ungarns Hauptstadt Budapest. Sie führt über die Donau und ist sowohl die älteste als auch die bekannteste der neun Strassenbrücken der Stadt. Die Erbauung der Kettenbrücke mit ihren thronenden Löwenstatuen dauerte von 1839 bis 1849. Ihren Zungenbrecher-Namen hat die Brücke von ihrem Auftraggeber und ungarischen Reformer Graf Istvan Szechenyi bekommen.

6 Helix-Brücke, Singapur

Ein wahres Kunstwerk ist die Helix-Brücke in Singapur. Sie wurde 2010 als die erste gewölbte Brücke eröffnet. Die Form lehnt sich an die eines DNA-Strangs an. Das Bauwerk aus Glas und Stahl ist eine reine Fussgängerbrücke und gewährt atemberaubende Blicke auf Singapurs Skyline. Mehrmals jährlich werden auf der Helix-Brücke ausserdem Bilder von lokalen Künstlern ausgestellt.

7 Goldene Brücke, Da Nang

In der Nähe der vietnamesischen Stadt Da Nang im Ba Na Hills Resort erstreckt sich eine mystische Brücke. Die Goldene Brücke ist eine 150 Meter lange Fussgängerbrücke, die rund 975 Meter über Meer liegt und von zwei überdimensional grossen Händen getragen wird. Das Bauwerk verbindet eine Seilbahnstation mit der Gartenanlage des Berghotels; die Aussicht ist spektakulär.

8 Brooklyn Bridge, New York

Jeder kennt sie: Die Brooklyn Bridge in New York diente unzähligen Filmen als Schauplatz und wird täglich von rund 120'000 Fahrzeugen, 4000 Fussgängern und 3100 Fahrradfahrern überquert. Sie ist eines der meistbesuchten Wahrzeichen der Stadt und die älteste Hängebrücke in den USA. Dank ihr sind die Stadtteile Manhattan und Brooklyn über den East River miteinander verbunden. Früher hatten die Bewohner der Stadt Angst, dass die Brücke nicht halten könnte. Zur Demonstration, wie sicher die Überquerung der Brooklyn Bridge ist, wurden zwölf Elefanten über die Brücke geführt.

9 Seven Mile Bridge, Florida

Bei einer Fahrt über diese Brücke glaubt man, übers Meer zu gleiten. Bei ihrer Eröffnung im Jahr 1912 war die Seven Mile Bridge die längste Brücke der Welt. Heute besteht sie aus zwei Brücken, einer alten und einer neuen, die parallel zueinander verlaufen. Die neue wird von Autos befahren, während die andere für Fussgänger und Fahrradfahrer ist. Als Teil des Overseas Highway verbindet sie mit einer Länge von 10'931 Metern die Florida Keys.

10 Golden Gate Bridge, San Francisco

Oft wird sie vom Nebel verschlungen: Die Golden Gate Bridge verbindet die Stadt San Francisco mit dem Marin County. 1937 eröffnet, gilt sie heute als Symbol für die Vereinigten Staaten und erfreut sich an weltweiter Berühmtheit. Aktuell fahren täglich etwa 112'000 Autos über ihre 2737 Meter Länge.

11 Harbour Bridge, Sydney

1400 Arbeiter schufteten acht Jahre an diesem architektonischen Meisterwerk. Eröffnet wurde die Harbour Bridge in Sydney im Jahr 1932. Die Brücke trägt den liebevollen Spitznamen «Coat Hanger», den sie aufgrund ihres gewölbten Designs bekam. Sie ist die Hauptverbindung zwischen Sydneys Nord- und Südküste über den Hafen.

