Die Inselgruppe Kapverden liegt im Atlantik und sorgt mit sommerlichen Temperaturen das ganze Jahr über für erholsame Ferien. Hier unsere Tipps, wie die nächsten Ferien im Inselparadies bestimmt gelingen.

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Die Kapverdischen Inseln bestehen aus rund 10 Inseln, die im Atlantik vor der senegalesischen Küste liegen. Neun dieser Inseln sind bewohnt, und bieten mit ihren hohen Temperaturen und Stränden wie aus dem Bilderbuch eine traumhafte Feriendestination. Eine der Inseln ist Sal. Sie ist definitiv einen Besuch. Von Zürich erreicht man die Vulkaninsel in nur sechs Flugstunden und erlebt hier wahre «Karibikfeelings».

Der Name Sal kommt vom Wort «Salz», was man schnell merkt. Denn überall auf der Insel finden sich Salinen und Salzseen. Die Insel, die kleiner als der Kanton Zug ist, hat vier grössere Städte, in denen Kultur und Tradition das perfekte Ambiente bieten. Doch die Kapverden sind nicht nur ein romantisches Ferienziel, sondern bieten mit ihren Stränden auch viel Spass und Action für echte Wasserratten.

Hier findest du fünf Gründe, warum die Insel Sal definitiv einen Besuch wert ist.

1 Tipp für Geniesser

In den Ferien einfach nur entspannen und runterfahren? Ja, gerne! Genau dafür sind die Kapverden optimal, denn hier gibt es genügend Hotels und Ressorts, wo man sich zurückziehen kann. Zugegeben: Auf der Insel Sal passiert nicht das ganz grosse. Aber genau deswegen ist diese Vulkaninsel die perfekte Ausgangslage für alle, die sich einfach am Pool oder Meer entspannen möchten.

Tipp: Wer nicht nur am Pool sitzen möchten, kann die Insel auch auf einer kleinen Rundfahrt entdecken. Entweder, man fährt selber mit dem Auto oder man bucht eine Tour mit einem lokalen Guide.

2 Tipp für Feinschmecker

Die Inselgruppe ist vor allem durch ihre kreolische Kultur bekannt, was man auch in der kapverdischen Küche merkt. Denn hier wird vor allem Fisch, der am frühen Morgen geangelt wurde, serviert. Allgemein wird auf den kapverdischen Inseln immer frisch gekocht, mit frischen Zutaten. Für Feinschmecker gibt es hier also eine grosse Auswahl an leckeren Speisen.

Tipp: Die Hotels auf Sal bieten alles, was man braucht. Trotzdem lohnt es sich, Abends einen Abstecher in die Städte zu machen und sich von den Einheimischen bekochen zu lassen. Guter Tipp für die Stadt Santa Maria sind die lokalen Restaurants Piscador.

3 Tipp für Abenteurer

Was macht man auf einer Insel, die nur aus Sand besteht und von Wasser umgeben ist? Na, ist ja klar, Buggy fahren! Eine kleine Raser-Tour durch die Inselmitte zum Sonnenuntergang ist genau die richtige Portion Action, die man nach tagelangem Entspannen am Pool braucht. So ruft uns während der Wüstentour auch unser Guide zu: «You have to keep the speed up, man!», was so viel heisst wie: «Du musst die Geschwindigkeit halten, Mann!» Und so drücken wir einfach noch kräftiger aufs Gaspedal.

Wer bei einem Ausflug aber lieber schöne Landschaften beobachtet, findet auf der Cabo Verde Zipline den nötigen Speed. Im Südosten der Insel erreicht man hier Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und hat einen vollen Ausblick über die Schönheit der Natur, während man über Stock und Stein rast.

Tipp: Um sich einen Platz zu sichern, lohnt es sich, die Aktivitäten im Vorhinein zu buchen.

4 Tipp für Entdecker

Was es auf den Kapverden reichlich gibt, sind Strände. Schneeweisser Sand trifft hier auf himmelblaues Wasser und verleiht einem ein echtes Feriengefühl wie in der Karibik. Wer richtig in die Unterwasserwelt eintauchen will, kann sich eine Tour mit einem Katamaran buchen und die Insel sogar von aussen bestaunen.

Während einer Stunde segelt man an der Küste von Sal entlang und kann die frische Brise auf dem Meer geniessen. Für einen kleinen Stopp mit Verpflegung, einen kühlen Sprung ins Wasser oder gar eine Runde Schnorcheln ist auch gesorgt.

5 Tipp für Wasserratten

Kapverden gilt als der ultimative Hotspot für Wassersportler. Der frische Wind vom Atlantik und das himmelblaue Wasser sorgen für die beste Voraussetzung zum Kitesurfen. Tatsächlich findet man auf Sal die besten Strände, die die Inselgruppe zu bieten haben.

Der Kite-Beach befindet sich im südöstlichen Teil der Insel und gilt als der ultimative Hotspot für Kitesurfer. Hier treffen Amateure und Profis aufeinander und reiten die Wellen um die Wette. Wer also liebend gerne Wassersport treibt, darf diesen Strand auf keinen Fall verpassen.

Tipp: Wer noch nie auf einem Surfbrett stand, aber unbedingt den Sprung ins warme Wasser wagen will, kann sich bei 100 Feet Kite School für einen Beginner-Kurs anmelden und lernt erstmal noch auf dem Trockenen, das Surfbrett und Segel zu beherrschen.

Gut zu wissen Flora und Fauna: Das ganze Jahr über herrscht auf den Kapverden ein herrlich sommerliches Klima. Mit Regen muss man nicht rechnen und der Wind sorgt dafür, dass man nicht zu heiss bekommt. Aber Achtung: Sonnencreme ist ein Muss! Denn durch den kühlenden Wind merkt man schnell nicht mehr, wie stark die Sonne wirklich brennt. Gut zu Wissen: Der Inselstaat gehört zu einem der sichersten und politisch stabilsten Ländern Afrikas. Die Strassen sind gut befahrbar und es gibt kaum Orte, bei denen man auf die Sicherheit achten muss. Edelweiss / Loren Bedeli Flora und Fauna: Das ganze Jahr über herrscht auf den Kapverden ein herrlich sommerliches Klima. Mit Regen muss man nicht rechnen und der Wind sorgt dafür, dass man nicht zu heiss bekommt. Aber Achtung: Sonnencreme ist ein Muss! Denn durch den kühlenden Wind merkt man schnell nicht mehr, wie stark die Sonne wirklich brennt. Gut zu Wissen: Der Inselstaat gehört zu einem der sichersten und politisch stabilsten Ländern Afrikas. Die Strassen sind gut befahrbar und es gibt kaum Orte, bei denen man auf die Sicherheit achten muss. Mehr

