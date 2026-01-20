Der Winter kann lang und grau sein, doch es gibt zahlreiche Ziele in Europa, die mildes Wetter und Sonne bieten – ideal für einen kurzen Winter-Kurztrip. Ob Städtereise, Inselurlaub oder Küstenaufenthalt: Diese Destinationen ermöglichen ein paar sonnige Stunden.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Wer den Drang verspürt, dem Winterwetter für ein paar Tage zu entkommen, plant einen Kurztrip in die Sonne. Dafür muss man nicht immer ans andere Ende der Welt fliegen. Auch Europa hat einige sonnenverwöhnte Destinationen zu bieten, die oft unterschätzt werden. Wohin Sie jetzt fliegen sollten:

1. Madrid, Spanien

Die Hauptstadt Spaniens liegt zwar nicht am Meer, hat aber für den Februar untypisch viele Schönwettertage zu bieten. Das Thermometer bewegt sich zwar nur zwischen vier und zwölf Grad, Regen gibt es dafür im Durchschnitt nur fünf Tage pro Monat. Der Flug von Zürich dauert etwa zweieinhalb Stunden.

2. Side, Türkei

Die türkische Riviera erstreckt sich auf über hundert Kilometern an der Südküste des Landes am Mittelmeer. Dank einem mediterranen Klima kann die Gegend mit milden Wintern überzeugen. Durchschnittlich kommt der Februar zwar auf etwa zehn Regentage, doch das macht die Sonne wieder wett. Mit dem Flugzeug braucht man von Zürich rund drei Stunden nach Antalya. Von dort aus ist man in etwa einer Stunde in Side, oder man steuert einen der vielen anderen schönen Orte an der Riviera an.

3. Athen, Griechenland

Griechenlands Hauptstadt ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert, auch im Winter kann man hier die Akropolis entdecken. In nur ein bisschen mehr als zweieinhalb Stunden erreicht man Athen mit dem Flugzeug von Zürich. Die nahe Lage und nur sechs Regentage im Februar machen die Stadt zu einem angenehmen Winter-Getaway.

4. Procida, Italien

Authentischer geht es nicht: Auf der Insel Procida gibt es nicht viele Touristen. Die meisten reisen nach Capri oder Ischia, deren kleine Schwester ist noch eher unbekannt. Auf Procida brettern Vespas über das Kopfsteinpflaster, die Fassaden leuchten in bunten Farben und Fischerboote knattern in den Häfen. Auch Hollywood liebt das ursprüngliche Italien: Über 20 Filme wurden hier gedreht, unter anderem «Der talentierte Mr. Ripley». Der Flug von Zürich braucht etwa eine Stunde 40 Minuten nach Neapel, von dort aus gehts für rund 20 Minuten mit dem Boot weiter.Tipp

5. Malta

Das typisch mediterrane Wetter sorgt ganzjährig für ein mildes Wetter. Der Februar hat sieben Regentage, und die Sonne scheint fast durchgehend. Es lohnt sich, nicht nur in Valletta zu bleiben, sondern die Insel auch abseits der Touristenpfade zu erkunden. Die Gegend rund um die Ghadira-Bucht ist perfekt, um abzuschalten.