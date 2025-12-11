Lieber Sonne oder doch eher Spass im Schnee? Wir haben zwölf Ideen für Ferien im Winter zusammengestellt.

Christian Bauer Reise-Journalist

Für Sonnenhungrige

1 Sanibel Island, USA

Die Insel vor Floridas Golfküste ist der perfekte Ort, um den Winter zu vergessen. Sommerliche Temperaturen, Muschelstrände, türkisfarbenes Meerwasser und Sonnenuntergänge wie im Bilderbuch: Der «Sunshine State» Florida hält, was sein Name verspricht. Und wem es vor lauter Muschelsuchen und Baden irgendwann langweilig werden sollte: Miami ist nicht allzu weit und auch die berühmten Keys – die Inselkette im Süden Floridas – sind nur einen sommerlichen Roadtrip weit weg.

2 Singapur

Singapur erfindet sich gerade neu. Der Stadtstaat hat pompöse Casinos, Weltklasse-Hotels, eine ganze Reihe spannender Museen und Temperaturen, die selbst gestandenen Sommerfans zuweilen zu schaffen machen. Der Winter ist für das gesamte Südostasien die ideale Reisezeit. Dann ist der Monsun abgezogen und die Temperaturen sind etwas milder.

3 Madeira, Portugal

Nur dreieinhalb Flugstunden von der Schweiz entfernt, könnt ihr ganzjährig sommerliche Temperaturen und die natürliche Schönheit einer Insel geniessen. Die exotische Farbenpracht der Blumen stechen aus dem Atlantik heraus – Madeira wird nicht ohne Grund auch «schwimmender Garten» genannt. Nebst üppiger Flora und Fauna kommen hier die Outdoor-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Wandern entlang der Levadas – den künstlich angelegten Wasserläufen – ist ebenso abwechslungsreich wie die unzähligen Bikewege über Wald-, Schotter-, Berg- und Küstenstrassen.

4 Goa, Indien

Goa, ach Goa: Seit hier in den 1970ern die Hippies ihre Zelte aufschlugen, hängt über dem kleinsten aller indischen Bundesstaaten ein mystischer Schleier. Goa ist Träumen, Goa ist Schweben, Goa ist Loslassen und Abschalten – und damit der perfekte Ort für entspannende Winterwochen. Während der Norden geprägt ist durch die weltberühmten Partys und Feiern (u. a. entlang der Strände von Baga und Anjuna), ist es im Süden ruhiger und beschaulicher. Wer nach durchfeierten Nächten seine Seele ausschütten will, kann das in einer der zahlreichen wunderschönen Kirchen tun. Sie sind Erinnerungen an die katholische Kolonialmacht Portugal, die diesen wundersamen Flecken Land während gut 400 Jahren kontrollierte.

5 Bali, Indonesien

Die Insel Bali ist nicht nur eine der beliebtesten Strandparadiese in Indonesien, sondern auch ein Eiland voller faszinierenden Traditionen. Im Süden um die Stadt Denpasar findet man Beachparty à la Mallorca, doch der wahre Schatz der Insel liegt im Landesinnern, wo man die Kultur der Balinesen und die friedvolle Reisterrassen-Landschaft geniessen kann. Besonders magisch geht es bei einem der vielen Tempelfeste zu: In einer feierlichen Prozession schreiten Frauen durch den Ort, auf ihrem Kopf balancieren sie aufgetürmtes Obst, als gebe es nichts Leichteres auf der Welt. Die hinduistische Insel Bali, die zu dem Vielinselstaat Indonesien gehört, ist eines jener Reiseziele, die den Besucher sofort in seinen Bann zieht.

6 Kapstadt, Südafrika

Südafrikas Metropole Kapstadt hat viele Pluspunkte. Einer wird meist übersehen: Wer an den Südzipfel Afrikas fliegt, bekommt, dank eines Zeitunterschiedes von nur einer Stunde, keinen Jetlag. Die Stadt unterhalb des berühmten Tafelbergs (tolle Aussicht) ist ein einzigartiger Mix aus europäischer, afrikanischer, islamischer und asiatischer Kultur. Zudem ist Kapstadt Ausgangspunkt zu herrlichen Stränden, den berühmten Weinbaugebieten am Kap und zu einigen spektakulären Weltklasse-Golfplätzen.

Für Schneeliebhaber

7 Whistler, Kanada

Das Skiresort Whistler in der Nähe von Vancouver, British Columbia, ist wahrlich keine Schönheit. Wo im Jahr 2010 die Olympischen Winterspiele stattfanden, dominiert Zweckarchitektur – dennoch werden Wintersportfans hier ihr Paradies finden. Mit 200 Pistenkilometern zählt das Gebiet Whistler Blackcomb zu den besten Nordamerikas. Und danach gehts zum Après-Ski – angeblich auch der heisseste Kanadas. Und wer ein Break vom Schnee braucht, kann ins nahe Vancouver hoppen, das es regelmässig in die Top 10 der lebenswertesten Städte schafft.

8 Revelstoke, Kanada

Mancher geht so weit, Ravelstoke in den kanadischen Rocky Mountains zum besten Skigebiet der Welt zu küren. Wahrscheinlich waren diese Journalisten noch nie in der Lenzerheide, Saas Fee und Co. unterwegs … Aber das Skigebiet ist sicherlich der Olymp für alle, die es etwas Härteres wollen: Ravelstroke ist DIE Heli-Skiing-Hauptstadt Nordamerikas. Der Höhenunterschied von der Stadt zu den Gipfeln beträgt unglaubliche 1829 m – da kann man ganz schön herunterbrettern.

9 Breckenridge, USA

Breckenridge in Colorado entstand als Goldgräberstadt (ein Hauch davon kann man auch heute noch erahnen) – auch wenn das neue Gold eher weiss und pulvrig ist. Breckenridge ist berühmt für seinen Pulverschnee. Neben den international bekannten Skigebieten in den Rocky Mountains wie Vail und Aspen, ist Breckenridge eher ein Ausflugsort für Tagestouristen aus dem nahen Denver. Ein weiterer Vorteil: Das Skigebiet ist absolut schneesicher. Die 150 Pistenkilometer liegen zwischen 3000 und 4000 Meter.

1 0. Japan

Japan ist sicherlich nicht die erste Destination, an die man bei der Planung der nächsten Skiferien denkt. Klar: Etwa 10 Stunden Flug erscheinen etwas weit für ein paar Schwünge im Schnee. Doch mit rund 500 Skigebieten sind die japanischen Inseln eine Top-Winterdestination – allen voran die Insel Hokkaidō. Als bester Skispot gilt Niseko, das ein Zusammenschluss aus vier Gebieten ist. Ein weiteres Argument, das für Japan spricht: Hier ist nicht nur das Essen genial, nach einem Tag im Schnee gehts in ein Onsen – das traditionelle heisse Bad.

11 Lappland

Wer nicht zu weit vereisen möchte und dennoch meterweise Schnee erleben will, sollte sich nach Lappland aufmachen. Das Gebiet, das sich über Norwegen, Schweden und Finnland erstreckt, wird auch bei Schweizern immer beliebter. Reiseveranstalter haben deshalb Flüge ins norwegische Tromsø und in die beiden finnischen Städte Rovaniemi und Kittilä aufgelegt. Hier kann man jeweils Skifahren, in Iglus schlafen oder mit Rentieren und Schlittenhunden auf Tour gehen.

12 Antarktis

Die Antarktis ist eine «Once in a Lifetime»-Erfahrung. Reisezeit ist der Nordwinter, wenns auf dem Südkontinent Sommer ist – dann ist es im ewigen Eis angenehm um 0 Grad warm. Touren starten in Südamerika, entweder im chilenischen Punta Arenas oder im argentinischen Ushuaia. Auf einem Expeditionsschiff geht es vorbei an Kap Horn über die Drake Passage zur antarktischen Halbinsel. Dort warten Eisberge, Pinguine, Wale – und eine Landschaft, die vom Menschen kaum berührt wurde. Auf den Expeditionen gibt es regelmässig Vorträge, welche die Flora und Fauna des verletzlichen Ökosystems vorstellen.