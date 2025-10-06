Abenteuer, Genuss und Erholung – wir stellen fünf Hotspots zwischen Thuner- und Brienzersee vor, wo all das in diesem Herbst möglich ist.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Interlaken Tourismus

Wenn sich die Wälder bunt färben, das Laub beim Laufen raschelt, die kühle Luft den Kopf frei pustet und die goldene Herbstsonne vom Himmel lacht, ist die beste Zeit für einen Ausflug in die Ferienregion Interlaken. Gemeinsame Momente erleben – das steht dort im Fokus. Gross und Klein kommen zwischen Thuner- und Brienzersee auf ihre Kosten: hoch auf den Bergen, tief unter der Erde oder im warmen und wohltuenden Wasser.

Das ist das Herbst-Top-Five der Region, samt Kuh-Glück und Kulinarik.

Niesen – vom Sonnenaufgang bis zur Schattenpyramide

Foto: Rob Lewis Photography

Ein Frühstart, der sich ins Gedächtnis einbrennt: Auf dem Niesen kann man in himmlischer Ruhe zugucken, wie der Tag erwacht. Auf 2362 m ü. M. lockt das Sonnenaufgangs-Arrangement (all inclusive Übernachtungsangebot). Dabei rattert man in der historischen Niesenbahn aus dem Jahr 1910 Richtung Gipfel. Im gemütlichen Berghaus Niesen Kulm wartet ein Abendessen – und ein Panoramablick auf die umliegenden Berge und Seen.

Ein Highlight, das der Gipfel in der goldenen Jahreszeit bietet: Im Herbst wirft der Niesen einen pyramidenförmigen Schatten auf den Thunersee. Das Naturschauspiel findet an klaren Tagen im Verlauf des Nachmittags statt. Nach einer erholsamen Nacht in einem der elf Zimmer kann man dann – fast exklusiv – bestaunen, wie sich die Sonne wieder über die Gipfel schiebt. Ein reichhaltiger Brunch rundet das Erlebnis ab. Ganz nach dem Motto: «Ufe Niese cho gniesse!»

Höhlenforschen

Foto: David Birri

Als «Wunderwelt» werden die St. Beatus-Höhlen auch bezeichnet. Die jahrmillionenalte Naturphänomen im Bauch des Niederhornmassivs besteht aus Grotten, Hallen und gewaltigen Tropfsteinformationen. Für die Besuchenden ist ein Kilometer dieses weit verzweigten Höhlensystems zugänglich. Die Highlights während des Rundgangs sind mit Lichtern gekonnt in Szene gesetzt. Eine einzigartige Kulisse – und ein idealer Herbstausflug.

Nach der Entdeckungsreise im Berg wartet im Restaurant «Stein & Sein» ein gemütliches Plätzchen. Bei kulinarischem Hochgenuss kann man sich gleichzeitig am Anblick der bunten Bäume rund ums Niederhorn-Massiv und am Ausblick auf den Thunersee laben. Eine Traumkulisse, bei der Abenteuer, Natur und köstliches Essen ineinandergreifen.

Entzücken auf dem Bergrücken

Foto: © Jungfraubahnen 2019

Die Bahn, die die Gäste auf die Schynige Platte bringt, hat mehr als 125 Jahre auf dem Buckel – und ist an sich schon ein Erlebnis. An der Bergstation lockt der Alpengarten. Dort wachsen Alpenpflanzen – rund 800 Arten – in ihrer natürlichen Umgebung. Die Schynige Platte, ein Bergrücken auf 1967 m ü. M. ist obendrein ein Paradies in Sachen Wanderwegen. Die neue Attraktion auf der Schynigen Platte: Der Skywalk beim Berghotel öffnet ganz neue Blicke ins famose Panorama des Berner Oberlands.

Einer, der sprichwörtlich herausragt, ist der Höhenwanderweg von der Schynige Platte nach First. Er rühmt sich, sechs Perlen in sechs Stunden Wegzeit zu «servieren», darunter die Sicht vom Faulhorn auf Brienzersee und das Jungfraumassiv, den Sägistalsee und den Bachalpsee. Oder man nimmt die Panoramawanderung unter die Füsse, eine Kurztour mit viel Abwechslung fürs Auge – und dem angeblich besten Blick auf das majestätische Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.

Kuh & the Gang

Foto: Schweiz Tourismus 2024

In Hofstetten bei Brienz werden bei der Trauffer Holzspielwaren AG seit 1938 Holzkühe geschnitzt und bemalt. Allesamt Unikate aus Schweizer Holz. Kleine Entdecker und grosse Geniesser kommen hier auf ihre Kosten. Denn das Unternehmen hat um die bekannten Holzkühe eine ganze Trauffer Erlebniswelt «gezimmert».

Beim Erlebnis-Rundgang «Kuhniversum» werden Geschichte und Tradition erlebbar gemacht, man kann sogar seine eigene Holzkuh machen und im Bretterhotel nächtigen. Wer das besondere Schlafgemach sucht, setzt zum Beispiel aufs Sauna- oder Rutschbahnzimmer. Auch «Kuhlinarik» kommt nicht zu kurz, dafür sorgen das hauseigene Roof-Top-Restaurant und Rosa’s Bäckerei & Bistro.

Entspannungszeit

Foto: Hotel Salzano

Umgeben von frischer Waldluft im beheizten Aussenpool schwimmen, das geht im Salzano Hotel. Inklusive Eigerblick. Wer ein bisschen Zeit im familiengeführten Betrieb in Unterseen verbringt, erhöht die Ausschüttung seiner Glückshormone. Dafür sorgt auch der mit Liebe gestaltete Spa-Bereich. Vier Saunen heizen den Gästen ein, darunter das schweizweit erste Brechlbad: Dessen Boden ist mit Tannästen belegt. Das kitzelt am Fuss, regt die Durchblutung an – und die Aromen haben obendrein eine wohltuende Wirkung.

Der Holzduft steigt den Übernachtungsgästen auch in den Zimmern in die Nase, für seelententspanntes Schlafen. Das hauseigene Restaurant ist Gault-Millau- und Michelin-dekoriert und verwöhnt mit naturnaher alpiner Erlebnisküche. Kurzum: Der perfekte Rückzugsort im Herzen des Berner Oberlands.